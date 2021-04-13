Виноградов Н. – Китайский глаз – 23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Наш старпом, как главный начальник над всей палубной командой, к которой я был приписан практикантом-радистом, особой любви ко мне не питал. Заставить что-либо делать меня он не мог, потому что, хоть и с маленького боку-припёку, но я относился к радистам, подчиняющимся непосредственно капитану, а лишних хлопот и забот со мной, как с молодым придурком, сующим свой любопытный нос куда не надо, у него было более чем достаточно.
Это была моя первая индивидуальная практика. Мы шли из Одессы на Кубу, прямиком в порт Пуэрто Манати, без заходов в другие порты. Я чувствовал себя настоящим моряком, был горд в душе, что перехожу Атлантический океан, что мои мечты наконец-то начинают сбываться. Единственное, чего мне не хватало для полного счастья — это испытания себя в условиях жестокого шторма. Я жаждал бури, как тот одинокий парус, белеющий в сиянии голубого моря.
И вот, менее, чем за двое суток до подхода, как раз в районе всеми известного своей таинственностью Бермудского треугольника, оно и началось наполняться.
К ночи уже шкубало так, что в каждом углу надстройки было слышно, как на камбузе бились о переборки чаны, баки, вёдра и прочие причиндалы из хозяйства кока. Ещё за часа три до шторма по трансляции циркулярно всему экипажу был объявлен приказ закрепить по-штормовому палубные устройства, грузы и судовое имущество. Кок либо пропустил это распоряжение мимо ушей, либо схалатничал. Старпом заставил матроса обегать все каюты на предмет надёжной задрайки иллюминаторов. Боцман проверял тоже самое на всех дверях, выходящих на открытую палубу.
До вахты второго радиста, с которым и я постоянно стоял от самой Одессы, оставалось ещё два часа. Мне не терпелось полюбоваться на бушующие волны в лобовой иллюминатор. В моей каюте, к сожалению, он выходил на правый борт и находился чуть выше ватерлинии, даже высоты волны не увидишь. Меня уже порядочно мутило, готов был в любой момент кинуть смыку. В штурманской рубке в это время нёс вахту старпом. Слышно было, как он перевёл машину на средний вперёд, из-за чего судно стало сразу меньше трясти. Зная прекрасно его горячую любовь ко мне, я всё-таки не утерпел от любопытства и пошёл на мостик. Выйдя из каюты чуть было не наступил на нашу всеобщую любимицу, собаку «Чуча», которая мирно дремала, лёжа на животе, и блевала прямо под мою дверь.
Борис Долинго
Нагромождение придаточных предложений, перепутанное управление, повторы мыслей
Прежде всего, ещё раз хочу заметить, что писать название файла в таком виде очень странно и, мягко говоря, неправильно: «Николай Виноградов – отправил рассказ Кошачий глаз». Название файла – не текстовое сообщение, можно было и не принять текст к рассмотрению. Насчёт размера рассказа – вообще достаточно написать «23», без нулей (в Условиях приёма указано, что пишутся только разряды тысяч, с округлением по правилам).
Далее: повторно советы по набору текста и т.д. давать не буду – пусть автор прочитает рецензию к рассказу «Божий посланник», там всё есть.
В целом текст, как и первый рассказ, который я читал, написан вполне грамотно – грамматических ошибок практически нет, есть, возможно, описки. Но, как и в «Посланнике», всё куда хуже со стилистикой (кому интересно – советую прочитать то, что сказано в этом смысле про «Посланника»). А по данному рассказу – конкретный пример: первый же абзац, вот он.
«…Наш старпом, как главный начальник над всей палубной командой, к которой я был приписан практикантом-радистом, особой любви ко мне не питал. Заставить что-либо делать меня он не мог, потому что, хоть и с маленького боку-припёку, но я относился к радистам, подчиняющимся непосредственно капитану, а лишних хлопот и забот со мной, как с молодым придурком, сующим свой любопытный нос куда не надо, у него было более чем достаточно…» – Кто прочитал с первого раза – поднимите руки, как говорится. Мне пришлось два раза прочитать, чтобы точно понять смысл, сказанного автором. Нагромождение придаточных предложений, перепутанное управление, повторы мыслей. Приводить пример редактуры не буду, в конце концов, это ведь минирецензия, а не доскональный разбор текстов, который в рамках функционала нашего раздела фантастики я позволить себе не могу для каждого рассказа. В общем, очень плохо написанный абзац – и это ведь ПЕРВЫЙ абзац, лицо рассказа. Хотя, как я уже сказал, как мне кажется, у автора есть некоторое «чутьё» и, возможно, он поймёт, что тут не так.
По сути сюжета. Увы, рассказ напоминает не самые удачные образцы фантастики 1940-60 гг. времён СССР. Да, к 1960м уже начали появляться Ефремовы, Гуревичи, Мартыновы и даже Стругацкие, но основная масса рассказов ещё не излечились от шор созерцательной фантастики, которая диктовалась определёнными цензурно-идеологическими оковами периода абсолютного идейного единообразия.
Объяснять это долго – отдельная тема. Кому интересно, прочитайте работу Кира Булычёва «Падчерица эпохи», всё поймёте. Коротко поясню, что имею в виду в нашем конкретном случае. Суть большинства фантастических рассказов (именно рассказов) той поры заключалась в следующем: герой (и её кто-то с ним, хотя не обязательно) видит какое-то явление. Оно фантастично, оно не понятно, оно впечатляет (якобы). Явление производит некое действие, результаты которого остаются, главным образом, как впечатление героя. Явление исчезает. Герой и несколько тех, кто видел явление вместе с ним (в зависимости от уровня образования этих людей) строят (а иногда и не строят вообще) разные гипотезы о том, «что это было»: инопланетяне, гости из прошлого/будущего, «странное» явление природы – рамки устанавливала только эрудиция автора. Всё, конец.
Ни, по сути, сюжетной интриги, кроме некой «тайны», которая даже редко хоть как-то пытались объяснить на базе серьёзные теорий, а лишь на основе каких-то общих околонаучных разглагольствований. Ярких образов героев тоже никогда не было – все герои, как и сам главный герой, в принципе, являли собой схемы-функционалы, не более.
Вот такими рассказами полнились журналы той эпохи. Да, такое было время, и тогда это хоть как-то оправдывалось просветительской деятельностью: молодёжь такие тексты звали «открывать тайны». поскольку давно уже от фантастики требуется быть выше, чем уровень познавательной публицистики – она должна быть по-настоящему качественной литературой во всех смыслах. Поэтому авторы, пытающиеся писать в подобной ископаемой сюжетной стилистике, обречены на отсутствие читательского интереса.
Кстати, рассказ «Божий посланник» во много такого же типа, хотя там автор попытался сделать сюжетно нечто более серьёзное, но тоже не дотянул. Ну а «Китайский глаз» – откровенно слабый в сюжетном смысле рассказ.
Тем не менее, как мне кажется, автор не безнадёжен. У него, как я уже говорил, есть некое «чутьё» и стремление думать. Просто он, по-моему, несколько застрял в стереотипах прошлой эпохи. Следует постараться подняться над такими стереотипами, познакомиться с лучшими образцами современной фантастики – и возможно, станет получаться намного лучше. Хотя насчёт современной фантастики – сегодня тоже много фуфла. Его всегда много, во все времени, а хорошего мало, просто фуфло в каждом времени своё.
Удачи!