Пустошинская О. – Уральский дельфин – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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— Айда в беседку, разговор есть.

Юрка огляделся по сторонам — не идёт ли мимо какая-нибудь бабулька, которой до всего есть дело? — и первым полез через забор.

— Давай и ты, чего стоишь? Нет никого! — подбодрил он.

Я поплевал на руки и схватился за толстые железные прутья ограды.

Детский сад, куда мы вторглись, назывался «Яблонька», наверно, из-за яблонь, растущих вдоль забора, а может быть, и не поэтому. Сегодня выходной, и территория садика была в полном нашем распоряжении. Сторожа мы не боялись: из здания он обычно не высовывал носа.

— Юр, ты в этот сад раньше ходил? — спросил я, когда мы плюхнулись на крашеную скамейку беседки.

Приятель, щуплый и рыжеватый, с россыпью коричневых веснушек на носу и щеках, бросил на меня быстрый взгляд:

— Ну да, в этот... Будешь? — Он достал из кармана грязноватых джинсов помятую пачку дешёвых сигарет и зажигалку.

Я протянул было руку, но вспомнил, какой скандал устроила мама, когда почувствовала от одежды запах табачного дыма.

— Не, не буду.

— Как хочешь, — не стал настаивать Юрка, чиркнул зажигалкой и затянулся. — А чего ты про садик-то спросил?

— Да так просто... в голову пришло. Яблони здесь всегда были?

— Какие яблони?.. А, эти... не помню. Да зачем они тебе? О чепухе какой-то думаешь… Слушай, Даня, дело есть. — Юрка закашлялся от едкого дыма и прошептал, тараща зеленоватые глаза: — Ты слышал?.. Ну, про дельфина.

— Какого дельфина? — удивился я.

Юрка сплюнул тягучую слюну и ответил:

— В Урале видели настоящего дельфина, прикинь? Вот, смотри. — Он вытащил из-под майки свёрнутую газету. — У соседа взял… надо будет потом обратно в дверь сунуть. Читай.

Я прочёл статью, в которой говорилось, что несколько раз люди видели дельфина недалеко от пляжа. Показывалось умное животное с наступлением темноты, но это не мешало любопытным в ярком свете фонарей разглядеть глянцево-блестящую голову и спинной плавник. Что интересно, сфотографировать дельфина не получалось: то не успевали достать смартфоны, то снимки получались настолько размытыми, то ничего толком не разглядеть.

Я замер с открытым ртом. Дельфин в Урале? Чепуха! Не может это млекопитающее жить в реке: ему нужна солёная вода. Даже когда в наш город приезжал передвижной дельфинарий, в воду бассейна добавляли соль — сам видел мешки.



