Пустошинская О. – Уральский дельфин – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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— Айда в беседку, разговор есть.
Юрка огляделся по сторонам — не идёт ли мимо какая-нибудь бабулька, которой до всего есть дело? — и первым полез через забор.
— Давай и ты, чего стоишь? Нет никого! — подбодрил он.
Я поплевал на руки и схватился за толстые железные прутья ограды.
Детский сад, куда мы вторглись, назывался «Яблонька», наверно, из-за яблонь, растущих вдоль забора, а может быть, и не поэтому. Сегодня выходной, и территория садика была в полном нашем распоряжении. Сторожа мы не боялись: из здания он обычно не высовывал носа.
— Юр, ты в этот сад раньше ходил? — спросил я, когда мы плюхнулись на крашеную скамейку беседки.
Приятель, щуплый и рыжеватый, с россыпью коричневых веснушек на носу и щеках, бросил на меня быстрый взгляд:
— Ну да, в этот... Будешь? — Он достал из кармана грязноватых джинсов помятую пачку дешёвых сигарет и зажигалку.
Я протянул было руку, но вспомнил, какой скандал устроила мама, когда почувствовала от одежды запах табачного дыма.
— Не, не буду.
— Как хочешь, — не стал настаивать Юрка, чиркнул зажигалкой и затянулся. — А чего ты про садик-то спросил?
— Да так просто... в голову пришло. Яблони здесь всегда были?
— Какие яблони?.. А, эти... не помню. Да зачем они тебе? О чепухе какой-то думаешь… Слушай, Даня, дело есть. — Юрка закашлялся от едкого дыма и прошептал, тараща зеленоватые глаза: — Ты слышал?.. Ну, про дельфина.
— Какого дельфина? — удивился я.
Юрка сплюнул тягучую слюну и ответил:
— В Урале видели настоящего дельфина, прикинь? Вот, смотри. — Он вытащил из-под майки свёрнутую газету. — У соседа взял… надо будет потом обратно в дверь сунуть. Читай.
Я прочёл статью, в которой говорилось, что несколько раз люди видели дельфина недалеко от пляжа. Показывалось умное животное с наступлением темноты, но это не мешало любопытным в ярком свете фонарей разглядеть глянцево-блестящую голову и спинной плавник. Что интересно, сфотографировать дельфина не получалось: то не успевали достать смартфоны, то снимки получались настолько размытыми, то ничего толком не разглядеть.
Я замер с открытым ртом. Дельфин в Урале? Чепуха! Не может это млекопитающее жить в реке: ему нужна солёная вода. Даже когда в наш город приезжал передвижной дельфинарий, в воду бассейна добавляли соль — сам видел мешки.
Борис Долинго
автор писать умеет – написано в литературном отношении хорошо
Набрано всё качественно, плюс написано в литературном отношении хорошо – автор писать умеет. Очень хорошо описаны все действия мальчиков, их разговоры, бытовые нюансы. Но, если чес тно, на этом кончается то, за что можно рассказ хвалить, поскольку в сюжетном плане в смысле базовой идеи всё очень слабо сделано.
Странное дело – в подборке этого месяца попалось ещё два подобных рассказа, в которых сюжетная идея словно какой-то «сигнал из прошлого». И тут встречаю то же самое по сути. Поясню, что имею в виду, увы, придётся повторяться.
Рассказ «Уральский дельфин» по своей сюжетной идее – заезженная «история про Несси». Это всё напоминает кондовые образцы фантастики времён СССР где-то 70-летней давности и около того. Да, к 1960м уже начали появляться Ефремовы, Гуревичи, Мартыновы и даже Стругацкие, но основная масса рассказов тогда ещё не излечилась от шор так сказать, «созерцательной фантастики», которая диктовалась определёнными цензурно-идеологическими оковами периода абсолютного идейного единообразия.
Делать экскурс в прошлое не буду – это долго и отдельная тема. Кому интересно, прочитайте работу Кира Булычёва «Падчерица эпохи», всё поймёте. Коротко поясню, что имею в виду в нашем конкретном случае. Суть большинства фантастических рассказов (именно рассказов) той «созерцательной фантастики» заключалась в следующем: герой (и её кто-то с ним, хотя не обязательно) видит какое-то явление. Оно фантастично, оно не понятно, оно впечатляет (якобы). Явление производит некое действие, результаты которого остаются, главным образом, как впечатление героя. Явление исчезает. Герой и несколько тех, кто видел явление вместе с ним (в зависимости от уровня образования этих людей) строят (а иногда и не строят вообще) разные гипотезы о том, «что это было»: инопланетяне, гости из прошлого/будущего, «странное» явление природы – рамки устанавливала только эрудиция автора. В нашем случае – какой-нибудь плезиозавр, который бесследно исчезает. Конец рассказа.
Сюжетной интриги тут в итоге нет никакой, а когда герой говорит, что этот «дельфин» больше похож на акулу с циркулярной пилой, то сразу вспомнился геликоприон, и стало всё ясно, что рассказ закончится… ничем. В общем, как ничем не заканчивались рассказы той далёкой поры, где кроме некой «тайны» или «загадочного явления» не было ничего. (К чести автора можно сказать, что тут хотя бы герои живые и яркие, а там были все сплошные «функции»).
Такими рассказами полнились разделы фантастики в журналах той поры – и в нашем любимом «Следопыте» тоже. Да, такое было время, и тогда это хоть как-то оправдывалось просветительской деятельностью: такие тексты якобы звали «открывать тайны». Сегодня же это, увы, смотрится как анахронизм, поскольку давно уже от фантастики требуется быть выше, чем уровень познавательной публицистики – она должна быть по-настоящему качественной литературой во всех смыслах. Поэтому сегодня произведения с таким уровнем сюжетной идеи шансов не имеют.
Тем не менее, данный автор имеет то, что называется «потенциалом». Поэтому я советую попробовать доработать рассказ, убрав эту дурацкую ископаемую хрящевую рыбу. Вот без рыбы (дельфина) всё хорошо – нужно только какую-то замену придумать. Возможно, сделать рассказ мистическим каким-то или вообще не фантастикой.
Желаю удачи!