Гуняев Д. – Хасима – 17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Когда Шинчаку впервые оказался в Хасиме, он первым делом увидел прямоугольник. Прямоугольник свернулся и развернулся, уже разделённый на 4 части. Затем разные части прямоугольника начали окрашиваться разными цветами, и на них начали появляться маски театра Кабуки, что сопровождалось различными нотами. Дальше прямоугольник раздвинулся и погрузил Шинчаку в объёмную фигуру. Заиграла неспешная, но ритмичная музыка. Причём музыку было не только слышно, - она ощущалась всем телом. Даже не то, чтобы звук был столь громким и низкочастотным, чтобы физически ощущать его волны, просто ощущения, геометрия, цвет и музыка сплелись воедино в танце. Иногда ритм задавался звуком, а иногда — цветом, или цветом и ощущениями вместе. Иногда — звуком и ощущениями. Запахи тоже менялись вместе с музыкой и в основном были приятными. И вдруг музыка стала холоднее, и вообще как-то похолодало. В такт музыке наступила зима. А затем появился пульсирующий красный прямоугольник, и это был знак. Не нарушая гармонии, Шинчаку повёл себя в соответствии с происходящим, что привело к развёртыванию измерения. Фигуры уже были не плоскими, а многомерными. Измерения создавались через музыку и ощущения. Стала заметна некая субстанция, соединяющая воедино музыку, количество измерений, цвет и пространство. Далее Шинчаку занесло в многомерный водоворот, на дне которого была сингулярность, и на том конце водоворота из сингулярности появилось что-то холодное и инопланетное. Шинчаку постарался выбраться оттуда, и увидел, как вокруг него развернулся опоясыватель, а также увидел своё отражение. Опять в такт музыке изменилась погода. Теперь была весна. Строго говоря, уже и не было никакой музыки. Была лишь причинность: единство причин, пространства и чувств. Они сплетались в единое уравнение, которое постоянно эволюционировало, становясь всё сложнее. И ещё было счастье, которое сочилось из каждой клетки тела, и из каждого звука и ощущения. В конце концов оказалось, что все числа равны между собой, и есть только Вечность и её противоположность: Безмолвие. К тому моменту времена года уже успели сменить друг друга много раз, и наконец Шинчаку вынырнул из водоворота Безмолвия и окончательно оказался в Хасиме. Числа, пространство и причинность вернулись на свои места. Синтез серотонина также вернулся к своему обычному уровню. Отныне его дом был здесь. А теперь опишем его дальнейший быт, а также события, свидетелем которых он стал спустя много лет после того, как там оказался.

Начнём с самого обычного 256-летия, ничем не отличающегося от сотен и тысяч его прежних 256-летий. Как всегда, просыпаться не хотелось, сон оставлял тягостное ощущение бессмысленности и нереальности происходящего в мире, в котором, в противоположность от сна, нет столь насущных и важных дел.



