Гуняев Д. – Хасима – 17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Когда Шинчаку впервые оказался в Хасиме, он первым делом увидел прямоугольник. Прямоугольник свернулся и развернулся, уже разделённый на 4 части. Затем разные части прямоугольника начали окрашиваться разными цветами, и на них начали появляться маски театра Кабуки, что сопровождалось различными нотами. Дальше прямоугольник раздвинулся и погрузил Шинчаку в объёмную фигуру. Заиграла неспешная, но ритмичная музыка. Причём музыку было не только слышно, - она ощущалась всем телом. Даже не то, чтобы звук был столь громким и низкочастотным, чтобы физически ощущать его волны, просто ощущения, геометрия, цвет и музыка сплелись воедино в танце. Иногда ритм задавался звуком, а иногда — цветом, или цветом и ощущениями вместе. Иногда — звуком и ощущениями. Запахи тоже менялись вместе с музыкой и в основном были приятными. И вдруг музыка стала холоднее, и вообще как-то похолодало. В такт музыке наступила зима. А затем появился пульсирующий красный прямоугольник, и это был знак. Не нарушая гармонии, Шинчаку повёл себя в соответствии с происходящим, что привело к развёртыванию измерения. Фигуры уже были не плоскими, а многомерными. Измерения создавались через музыку и ощущения. Стала заметна некая субстанция, соединяющая воедино музыку, количество измерений, цвет и пространство. Далее Шинчаку занесло в многомерный водоворот, на дне которого была сингулярность, и на том конце водоворота из сингулярности появилось что-то холодное и инопланетное. Шинчаку постарался выбраться оттуда, и увидел, как вокруг него развернулся опоясыватель, а также увидел своё отражение. Опять в такт музыке изменилась погода. Теперь была весна. Строго говоря, уже и не было никакой музыки. Была лишь причинность: единство причин, пространства и чувств. Они сплетались в единое уравнение, которое постоянно эволюционировало, становясь всё сложнее. И ещё было счастье, которое сочилось из каждой клетки тела, и из каждого звука и ощущения. В конце концов оказалось, что все числа равны между собой, и есть только Вечность и её противоположность: Безмолвие. К тому моменту времена года уже успели сменить друг друга много раз, и наконец Шинчаку вынырнул из водоворота Безмолвия и окончательно оказался в Хасиме. Числа, пространство и причинность вернулись на свои места. Синтез серотонина также вернулся к своему обычному уровню. Отныне его дом был здесь. А теперь опишем его дальнейший быт, а также события, свидетелем которых он стал спустя много лет после того, как там оказался.
Начнём с самого обычного 256-летия, ничем не отличающегося от сотен и тысяч его прежних 256-летий. Как всегда, просыпаться не хотелось, сон оставлял тягостное ощущение бессмысленности и нереальности происходящего в мире, в котором, в противоположность от сна, нет столь насущных и важных дел.
Борис Долинго
люблю тексты, в которых авторы «сюрреалистичничают»» – играют мыслями, словами, понятиями,
Набрано в смысле правил набора хорошо, к тому же автор явно понимает разницу между тире и дефисами. Сказать о написании сочетаний прямой и косвенной речи не могу – их нет в тексте, есть местами одна прямая речь – без сочетаний с косвенной. Исходя из «статистики» (что процентов 90 авторов не знают, как писать такие сочетания), рискну посоветовать автору познакомиться с нашей методичкой: http://iaelita.ru/blog/novel/78545.html
В тексте много неоправданно увеличенных абзацев, из-за чего вследствие определённой «сюрреалистической» специфики текста читать местами тяжеловато. Абзацы для того и существуют, чтобы делать текст более удобоваримым, задать более чёткую «ритмику», а не превращать текст в сплошной «поток» авторского сознания. Который местами ещё наполнен излишними повторами глагола «быть» и его производных.
Относительно сюжетной идеи. Вообще серьёзный вопрос: а она тут есть? Что хотел автор сказать этим текстом? Выдать пародию на «Матрицу»? Несмотря на то, что я не читал упомянутую тут работу «Дебри непроходимого бреда», судя по названию, тот, кто написал «Дебри», уже всё сказал. Кстати, а с чего автор взял, что книга С. Лукьяненко» «Лабиринт отражений» появилась после фильма «Матрица»?! Текст написан Сергеем в 1997 году, между прочим. А «Матрица» вышла на экраны в 1999 году.
Нет, я вообще-то очень люблю тексты, в которых авторы, где авторы «сюрреалистичничают» – играют мыслями, словами, понятиями, концепциями, перемешивая их. Например, прекрасен «Обмен разумов» Роберта Шекли – какая там игра словами, концепциями и всем остальным. Сколько порой сатиры и гротеска, который, несмотря на то, что он чисто американский, понятен и нам.
Но чтобы подобные «игра» воспринимались хорошо, это должна быть чётко осмысленная игра, а не произвольное нагромождение слов и концепций в линейной зависимости лишь от знания автором таких слов и концепций, но не в смысловой связи. Например, игра словами «сфинкс» и «сфинктер» забавна сама по себе, но хоть смысловую метафору или аллегорию тут усмотреть очень трудно.
Поэтому в данном случае, как мне кажется, эта «игра» часто является лишённой особого смысла, оставаясь лишь попытками слепить «оригинальную мешанину» из всего, до чего дотягивается мысль автора. Вот и и появились такие участки текста, как, например: «…А затем он упёрся в теорему Гёделя о неполноте и парадоксы теории множеств, и поэтому сначала он хотел было обрушить на Землю шквал астероидов, затем поглотить Солнцем все его планеты, далее столкнуть Млечный Путь с другой галактикой, превратить всё это в одну большую чёрную дыру и в итоге рассеять излучением Хокинга, но в последний момент он решил, что это было бы слишком скучно, и он создал огромные плотоядные гамбургеры, сэндвичи и хотдоги, которые, напевая всё ту же песенку о работе, всех съели и затем самоуничтожились…». Прошу прощения, но особого юмора и глубокой пародии на «Матрицу» я тут не вижу.
Текст, повторяю, забавен, но как-то больше годится для стёба в студенческом журнале, чем в «Уральском Следопыте». Да и название тоже слишком… громоздкое, скажем так.
Автор – человек явно эрудированный – хотел бы ему посоветовать попробовать написать что-то более осмысленное, должно получиться.