Романов А. – Программист – 22

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Машину Вик оставил у магазина, дальше пошёл пешком. Офис потомственного предсказателя Людвига Петровича был устроен на первом этаже в переделанной квартире, вход был отдельным, со двора, через лоджию.

Вик встал под деревьями, так, чтобы приходящим в офис его было не видно. Ева записалась к предсказателю к половине одиннадцатого, сейчас было десять двенадцать. Машины её пока было не видно, никаких посетителей тоже не наблюдалось. В окне лоджии офиса маячила женщина в тёмном костюме – видимо, ассистент или секретарь предсказателя. Вик потратил вчера на уговоры полдня, и Ева, в конце концов, пообещала, что не придёт – даже при нём позвонила и отменила запись, но он чувствовал, что она всё-таки явится. Он не относился к людям, которые слепо верят в предсказателей, экстрасенсов и прочих целителей - он точно знал, что они существуют. Более того, знал, что из себя на самом деле представляет потомственный предсказатель Людвиг Петрович – и именно поэтому пытался Еву отговорить. Он не просто знал – он их видел. Это был его дар. Он видел, как он называл его, паранормалика, видел его способность, и всегда старался держаться от них подальше. Реакция паранормаликов на него была всегда однозначной – заметив его внимание, они без предупреждения и повода пытались применить свои способности против него. Способности их всегда были со знаком минус – из всех встреченных «клиентов» он ни разу не встречал таких, кто бы «творил добро». Если прорицатель, то прорицал какие-нибудь пакости. Если способный искать потерявшегося человека – то обязательно только после его, человека, смерти. Даже целители и те лечили одно, а калечили при этом другое. Людвиг Петрович исключением не был. И, он был первым встреченным Виком в жизни обладающим сверхспособностью человеком.

Вику тогда было тринадцать. «Потомственный предсказатель» был просто Олегом Олеговичем, и служил в доме семьи Вика поваром. Вик называл его «дурным глазом»; или - «программистом». Все считали, что Олег Олегович предсказывает будущее, по мнению же Вика, он его не предсказывал, а программировал, и программировал только дурное. Никогда при этом не говорил, что именно произойдёт (как будто не знал), просто сообщал, что в определённое время в определённом месте человеку лучше не появляться – при том, что именно это и входило в его, человека, планы. Говорил Марине Петровне, что ей лучше не ходить в субботу в церковь – и та на обратном пути ломала ногу. Говорил Вику, что ему лучше не идти на пляж – и Вик резал там себе стеклом ступню.



