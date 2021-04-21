Голубцов И. – Лицензия на убийство – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Сразу Питу пришлось выстоять очередь в кассу. Сплошная толкотня. Спереди стоят древние непоколебимые колонны, сзади подпирают пыхтящие бульдозеры. А ты посерёдке с оттоптанными ногами не можешь вздохнуть и глаза щиплет, и горло першит от едкого пота и запаха тел. Постоишь здесь с часок и план убийства уже зреет в голове. Хочешь ты этого или нет. Жаль, что лицензий на всех не хватит.
Но вот колонна, последняя на его пути к кассе, откатилась в сторонку. Большая такая: не обхватить. Она-то кем не довольна, только если своим диетологом. Пит проводил её взглядом, вся остальная очередь за ним сделала тоже самое. Вроде кто-то в самом конце даже делал ставки: пролезет в дверь или нет. Повезло: сжалась как плюшевый мячик и протиснулась, обтерев пыль с косяков.
Пит повернулся к бронированному стеклу. За ним молодая девушка, достаточно красивая, но продажа билетиков сотне убийц в день не шла ей на пользу, ждала оплаты. Её лицо, размытое сотнями царапин, плевков и потёртостей на стекле, усталое и безразличное, не менялось на протяжении всего рабочего дня.
- Извините, - Пит наклонился к микрофону, - я бы хотел попасть к мистеру Кларку. Мы с ним давние друзья и он не раз меня обслуживал. Это можно устроить?
- Мистер Кларк, находиться за седьмым столом. Ждите пока ваш номер появится напротив цифры семь. В порядке очереди конечно.
- Конечно. Спасибо.
Пит положил символическую сумму в передаточный лоток - щёлк - получил билетик и тоненькую брошюру. Щёлк, щёлк, щёлк заработал лоток, обслуживая следующих клиентов. А Пит уже был в зале, осматривался. За год здесь ничего не изменилось. Справа у стены ряд кресел для ожидающих, иногда прерывался круглым журнальным столиком или кулером с питьевой водой. Слева высокие окна от пола до потолка, занимающие почти всю стену, разделены узкими простенками. Прямоугольники света отлепились от окон и улеглись на мраморный пол, ряд столов напротив кресел и спины клерков, сидящих за этими столами, все в одинаковых костюмах, с одинаковыми причёсками и хитрыми ухмылками. Они что-то щебетали клиентам напротив них, старались перекричать друг друга, а клиенты в свою очередь рассказывали свои истории и причины их прихода, и тоже кричали.
Да, там стоял настоящий базар.
Борис Долинго
автор ухватил любопытную идею – лицензия на убийство
Сразу стандартные замечания по набору текста.
Как уже не раз писал в рецензиях, не нужно в русскоязычных художественных текстах делать увеличенные отступы между отдельными абзацами, тем более, если автор использует (совершенно правильно!) красные строки.
Далее, необходимо помнить, то тире и дефисы – разные знаки пунктуации и не стоит их путать (а автор везде использует дефисы вместо тире).
Также имеет место проблема большинства авторов – написания сочетаний прямой и косвенной речи. Поэтому советую автору внимательно посмотреть нашу методичку
Всё это, конечно, не фатально для принятия редакторских решений, но является элементом культуры набора текста.
В грамматическом отношении многовато ошибок – особенно в плане отсутствия запятых во многих нужных местах. Но при всём при том, написано довольно неплохо, хотя встречаются и тяжеловатые в стилистическом отношении предложения.
Что касается сюжета, то в своей сути автор ухватил любопытную идею – лицензия на убийство, выдаваемая раз в год любому члену общества. И обрисовано всё очень даже неплохо. В чём-то эта идея перекликается с одной из сатирических мыслей в рассказе Роберта Шекли «Билет на планету Транай», но я не упрекаю автора в плагиате – автор сделал существенные изменения в основе идеи. И рассказ имел хорошие шансы стать интересным образцом сатирической фантастики
Но, к сожалению, рассказ в плане сюжета сильно не додуман, поскольку идея есть, а сюжетной интриги не получилось. Во-первых, ещё достаточно задолго до конца текста мне стало понятно, что ГГ имеет какой-то зуб на мистера Кларка, но не это портит рассказ, а само итоговое сюжетно решение – его развязка. Ну, решил убить Кларка – и что? Нет какого-то напряжённой кульминационной сцены, развязка слишком уж банальна. Здесь нужно искать какое-то совершенно иное решение, как-то более подробно описывать гибель собаки героя, что ли – а, может, и не собаки, надо подумать.
В общем, потенциал у сюжетной идеи есть, жалко его потерять, но вот сам качественный сюжет у автора пока её не доношен. Желаю автору попытаться выносить тут что-то качественное.