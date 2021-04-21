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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 21.04.2021
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Голубцов И. – Лицензия на убийство – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Сразу Питу пришлось выстоять очередь в кассу. Сплошная толкотня. Спереди стоят древние непоколебимые колонны, сзади подпирают пыхтящие бульдозеры. А ты посерёдке с оттоптанными ногами не можешь вздохнуть и глаза щиплет, и горло першит от едкого пота и запаха тел. Постоишь здесь с часок и план убийства уже зреет в голове. Хочешь ты этого или нет. Жаль, что лицензий на всех не хватит.

Но вот колонна, последняя на его пути к кассе, откатилась в сторонку. Большая такая: не обхватить. Она-то кем не довольна, только если своим диетологом. Пит проводил её взглядом, вся остальная очередь за ним сделала тоже самое. Вроде кто-то в самом конце даже делал ставки: пролезет в дверь или нет. Повезло: сжалась как плюшевый мячик и протиснулась, обтерев пыль с косяков.

Пит повернулся к бронированному стеклу. За ним молодая девушка, достаточно красивая, но продажа билетиков сотне убийц в день не шла ей на пользу, ждала оплаты. Её лицо, размытое сотнями царапин, плевков и потёртостей на стекле, усталое и безразличное, не менялось на протяжении всего рабочего дня.

- Извините, - Пит наклонился к микрофону, - я бы хотел попасть к мистеру Кларку. Мы с ним давние друзья и он не раз меня обслуживал. Это можно устроить?

- Мистер Кларк, находиться за седьмым столом. Ждите пока ваш номер появится напротив цифры семь. В порядке очереди конечно.

- Конечно. Спасибо.

Пит положил символическую сумму в передаточный лоток - щёлк - получил билетик и тоненькую брошюру. Щёлк, щёлк, щёлк заработал лоток, обслуживая следующих клиентов. А Пит уже был в зале, осматривался. За год здесь ничего не изменилось. Справа у стены ряд кресел для ожидающих, иногда прерывался круглым журнальным столиком или кулером с питьевой водой. Слева высокие окна от пола до потолка, занимающие почти всю стену, разделены узкими простенками. Прямоугольники света отлепились от окон и улеглись на мраморный пол, ряд столов напротив кресел и спины клерков, сидящих за этими столами, все в одинаковых костюмах, с одинаковыми причёсками и хитрыми ухмылками. Они что-то щебетали клиентам напротив них, старались перекричать друг друга, а клиенты в свою очередь рассказывали свои истории и причины их прихода, и тоже кричали.

Да, там стоял настоящий базар.


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    21.04.2021 at 11:43 - Ответить

    автор ухватил любопытную идею – лицензия на убийство

    Сразу стандартные замечания по набору текста.

    Как уже не раз писал в рецензиях, не нужно в русскоязычных художественных текстах делать увеличенные отступы между отдельными абзацами, тем более, если автор использует (совершенно правильно!) красные строки.

    Далее, необходимо помнить, то тире и дефисы – разные знаки пунктуации и не стоит их путать (а автор везде использует дефисы вместо тире).

    Также имеет место проблема большинства авторов – написания сочетаний прямой и косвенной речи. Поэтому советую автору внимательно посмотреть нашу методичку

    Всё это, конечно, не фатально для принятия редакторских решений, но является элементом культуры набора текста.

    В грамматическом отношении многовато ошибок – особенно в плане отсутствия запятых во многих нужных местах. Но при всём при том, написано довольно неплохо, хотя встречаются и тяжеловатые в стилистическом отношении предложения.

    Что касается сюжета, то в своей сути автор ухватил любопытную идею – лицензия на убийство, выдаваемая раз в год любому члену общества. И обрисовано всё очень даже неплохо. В чём-то эта идея перекликается с одной из сатирических мыслей в рассказе Роберта Шекли «Билет на планету Транай», но я не упрекаю автора в плагиате – автор сделал существенные изменения в основе идеи. И рассказ имел хорошие шансы стать интересным образцом сатирической фантастики

    Но, к сожалению, рассказ в плане сюжета сильно не додуман, поскольку идея есть, а сюжетной интриги не получилось. Во-первых, ещё достаточно задолго до конца текста мне стало понятно, что ГГ имеет какой-то зуб на мистера Кларка, но не это портит рассказ, а само итоговое сюжетно решение – его развязка. Ну, решил убить Кларка – и что? Нет какого-то напряжённой кульминационной сцены, развязка слишком уж банальна. Здесь нужно искать какое-то совершенно иное решение, как-то более подробно описывать гибель собаки героя, что ли – а, может, и не собаки, надо подумать.

    В общем, потенциал у сюжетной идеи есть, жалко его потерять, но вот сам качественный сюжет у автора пока её не доношен. Желаю автору попытаться выносить тут что-то качественное.

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