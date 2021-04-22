Ивченко Е. – Со мной такого никогда не было – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Качается вода у дальнего причала…

– Аня!

У чёрного моста качается вода…

– Гальперина!

Мне глубины такой невыносимо мало…

– Блин, опять она эту гадость…

Мне хочется на дне остаться навсегда.

Рывок, лоб горит, Аня нехотя покидает уютную темноту. Смотрит, словно сквозь воду, будто видит этого человека впервые: высокий, худой, темнобровый, большеротый. Трясёт перед лицом смятой пластиной нейропластыря, что-то сердито бубнит. Это… муж?

– Нельзя тебе эту дрянь, дурочка! Даже тупицы, как ты, должны понимать, что смаг...

Аня смотрит на мужа и ничего не чувствует. Ей всё равно. Из неё теперь не выжать и двадцати гальперов. Из неё больше нельзя выжать ничего. И это к лучшему.

– Слушай, это временно. Всё вернётся. Так бывает. Тебе просто надо отдохнуть. Ну, посмотри пока старые треки: “Подъем на космолифте”, что там ещё в хитах, этот, “Секс в невесомости”… Иди сюда.

Он садится рядом, обнимает, пристраивает Анину голову себе на плечо. Голова соскальзывает, и он поправляет её ловким хозяйским жестом. Аня вдыхает запах: горькая туалетная вода, сладкий пот. И что-то металлическое. Эмосканер за ухом молчит.

– Чуча, всё будет хорошо. Всё вернётся, ты же лучшая. Другую я бы не полюбил.

Полюбил?.. Аня поднимает голову с худого неудобного плеча, смотрит. Он улыбается безразмерным ртом. Глаза глядят серьёзно, изучающе. Потом улыбка сползает, лицо принимает сосредоточенно-безумное выражение. Как всегда перед этим.

Запускает руку в её волосы, сильно втягивает носом воздух.

– Чу-у-уча… Де-е-евочка… Ну, иди... – Наваливается, нависает, заслоняет собой весь мир.

Ничего, пускай. Зато сегодня он останется дома.

Аня послушно опускается на спину, закрывает глаза. Эмосканер молчит.

***

Анна Гальперина, «Романтический ужин с миллиардером», 200 гальперов

Приглушенный свет, тихая музыка. Я иду вслед за ним к столику в глубине зала, коленки подгибаются, в животе сладко замирает. Он высокий, тощий, в рваных джинсах похож на подростка. Сердце колотится так громко, что я пугаюсь: услышит!

Влад оборачивается и вдруг по-мальчишески подмигивает, смешно скривив рот. Я прыскаю, прикрыв губы ладонью. Мне весело и страшно. За ухом непривычно скребётся эмосканер, будто копошится маленькая многоножка.



