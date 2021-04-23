Шевченко А. – Тени бытия – 7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Наставник Осер монотонно вещал о принципах неопределенности и эволюции взглядов на закон сохранения энергии, навевая безмерную скуку. Когда он в очередной раз повернулся к доске, Эрик дал себе волю и от души зевнул.
Даже в Антиохии, когда день за днём они изнывали, ожидая штурма от сельджуков Кербоги, и то было веселее…
– Таким образом… Эрик! – Голос наставника вернул к реальности. – Ты опять не слушаешь.
– Слушаю, – пробубнил мальчик, уставившись на доску.
Обмануть учителя было непросто.
– Не интересно?
– Интересно.
– О чём я рассказывал только что? Повтори!
Закрытый шлем с глухим забралом сурово уставился на Эрика. Грозный рыцарь в массивных доспехах навис над нерадивым учеником, ожидая ответа, и на миг Эрику показалось, что он сидит не в стерильном классе, набитом электроникой, а вернулся в подземелья Генуи, ожидая расправы. Но страх тут же отступил. Истинный Брэндон был крут нравом и скор на расправу, но Эрик знал, что перед ним обманка.
– Вы говорили о формулах, – сказал он и дерзко уставился фальшивому рыцарю в решётку забрала. – Каком-то законе.
Наставник несколько секунд стоял неподвижно. Затем изобразил глубокий вздох и отошёл к окну.
– В чём дело, Эрик?
– Когда мне можно обратно?
Эрик ждал, что наставник сделает вид, что не понял и примется уточнять. Но учитель лишь глухо произнёс:
– Обратно нельзя. Сам же знаешь. Прошлое – мираж, иллюзия. Всё, что произошло с тобой, было ненастоящим.
– Вы тоже ненастоящий рыцарь, – выпалил Эрик. – Вы не Брэндон. Вы лишь имитация!
– Очень хорошо. Ты начинаешь вспоминать термины. Эрик, забудь об этом и сосредоточься. Тебе нужно учиться.
– Зачем?
– Подойди сюда.
Эрик покорно встал и поплёлся к окну.
Внизу простилалась величественная панорама города. Гроздья высотных зданий-ульев перемежались зелёными массивами скверов и аллей. В воздухе роились аэрошаттлы и гравикоптеры, а на заднем плане, закрывая половину горизонта, вздымалась в небеса, сверкающая и величественная башня Лунного моста.
Эрик много раз смотрел на эту картину, и она его не впечатляла.
Борис Долинго
Очень неплохо написанный небольшой текст – даже сочетания прямой и косвенной речи сделаны правильно! Но сюжетно это не полноценное произведение, а лишь зарисовка, так как в некотором смысле присутствует завязка, но нет ни кульминации, ни развязки. Это словно глава, вырванная из более крупного произведения.
К тому же, заявлено как юмористическое произведение, но в чём тут юмор – никак не понять, не увидел я ничего смешного или сатирического.
Увы, не годится.