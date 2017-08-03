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Ural Revolution 2017 Автор: - 03.08.2017
В плену у чисел
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клерикальные партии

ставят себе задачей усиление власти и значение доминирующей религии в государстве

Основные постулаты:

- Уважение к национальным традициям, но при приоритете истории и культуры России.

- Восстановление семьи как фундамента нравственно-этических ценностей.

- Повышение роли религии и духовного образования в жизни общества.

- Укрепление единства на принципах патриотизма и солидарности.

рс. Обратите внимание, в Конституции РФ : 
Статья 9. Ограничения на создание и деятельность политических партий.
3. Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности
ВЗНОС на создание партии отсутствует
Привилегии, бонусы  отсутствуют
Обременения
отношение к ресурсам от внешних источников принимают
отношения с силовыми структурами покровительственные
на  каждом этапе 0
применяемый коэффициент 1

группы партий

Миссия

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