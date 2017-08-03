клерикальные партии

ставят себе задачей усиление власти и значение доминирующей религии в государстве
Основные постулаты:
- Уважение к национальным традициям, но при приоритете истории и культуры России.
- Восстановление семьи как фундамента нравственно-этических ценностей.
- Повышение роли религии и духовного образования в жизни общества.
- Укрепление единства на принципах патриотизма и солидарности.
рс. Обратите внимание, в Конституции РФ : Статья 9. Ограничения на создание и деятельность политических партий. 3. Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности
|ВЗНОС на создание партии
|отсутствует
|Привилегии, бонусы
|отсутствуют
|Обременения
|отношение к ресурсам от внешних источников
|принимают
|отношения с силовыми структурами
|покровительственные
|на каждом этапе
|0
|применяемый коэффициент
|1