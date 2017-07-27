Либеральные партии

- политические организации, занимающие правоцентристские позиции на политической шкале современных государств, отстаивающие идею индивидуальной свободы в качестве важнейшего компонента в своих программных установках.

Для гарантированного достатка и справедливого распределения материальных благ и экономической власти необходимо планирование на основе взаимодействия между частной инициативой и государственным вмешательством. Составной частью такого планирования может быть гибкая политика по отношению к доходам. налоги должны поощрять предпринимательскую деятельность и обеспечивать равенство возможностей. Поддерживая борьбу за ликвидацию бедности и сглаживание различий в уровне благосостояния, в защиту прав каждого гражданина, либералы резко возражают против эгалитаризма. Для них равенство означает, что каждый человек должен иметь равные возможности саморазвития для того, чтобы вносить максимальный вклад в развитие общества.

Власть:

Введение конституции

Конституционная монархия (с преобладанием парламента)

Реформенный путь развития

Свобода совести, слова, печати, собраний, союзов

Ответственность правительства перед парламентом

Независимость суда

Равенство всех в правах и перед законом

ВЗНОС на создание партии 200 рублей Привилегии, бонусы стартовые условия + 10 Обременения регистрация прекращается за 2 дня отношение к ресурсам от внешних источников принимают отношения с силовыми структурами угнетаемые на этапе 0 применяемый коэффициент 1,0

группы партий

Миссия

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