Либеральные партии

- политические организации, занимающие правоцентристские позиции на политической шкале современных государств, отстаивающие идею индивидуальной свободы в качестве важнейшего компонента в своих программных установках.
Для гарантированного достатка и справедливого распределения материальных благ и экономической власти необходимо планирование на основе взаимодействия между частной инициативой и государственным вмешательством. Составной частью такого планирования может быть гибкая политика по отношению к доходам. налоги должны поощрять предпринимательскую деятельность и обеспечивать равенство возможностей. Поддерживая борьбу за ликвидацию бедности и сглаживание различий в уровне благосостояния, в защиту прав каждого гражданина, либералы резко возражают против эгалитаризма. Для них равенство означает, что каждый человек должен иметь равные возможности саморазвития для того, чтобы вносить максимальный вклад в развитие общества.
Власть:
Введение конституции
Конституционная монархия (с преобладанием парламента)
Реформенный путь развития
Свобода совести, слова, печати, собраний, союзов
Ответственность правительства перед парламентом
Независимость суда
Равенство всех в правах и перед законом
|ВЗНОС на создание партии
|200 рублей
|Привилегии, бонусы
стартовые условия
|
+ 10
|Обременения
|регистрация прекращается за 2 дня
|отношение к ресурсам от внешних источников
|принимают
|отношения с силовыми структурами
|угнетаемые
|на этапе
|0
|применяемый коэффициент
|1,0