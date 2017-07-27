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Ural Revolution 2017 Автор: stalker - 27.07.2017
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Монархические партии

К концу 19 века в Российской империи начинают складываться политические движения монархической направленности. Их основной целью была защита существующего строя от различных изменений и реформ.

Монархические партии преимущественно стали появляться после того, как вышел Манифест 17 октября, благодаря которому население страны обрело демократические права и свободы. Была создана Государственная дума, и партии монархической направленности стали одной из политических сил.

В современной России после распада Советского Союза появилось большое количество различных политических организаций, среди которых есть и монархические партии. Они не принимают участия в борьбе за власть, но занимаются общественной деятельностью – проводят различные мероприятия.

Что касается вопроса о том, кто должен стать государем в случае, если Россия вернется к царской власти, то у многих партий и движений есть свое мнение по этому поводу. Одни признают законными претендентами на трон наследников дома Романовых, ныне проживающих за рубежом, другие считают, что царь должен быть народным избранником, а третьи вообще признают в качестве императора действующего президента России.

Власть:

Незыблемость и укрепление самодержавия

Укрепление православия и позиций Русской православной церкви

Неприкосновенность частной собственности

Сохранение крестьянской общины

Сохранение единой неделимой России

 

 

ВЗНОС на создание партии  1 000 рублей
Привилегии, бонусы  отсутствуют
Обременения  исполнение "Боже, царя храни"
отношение к ресурсам от внешних источников не принимают категорически
отношения с силовыми структурами покровительственные
на  каждом этапе +1
применяемый коэффициент 1,1

 

группы партий

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