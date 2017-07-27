К концу 19 века в Российской империи начинают складываться политические движения монархической направленности. Их основной целью была защита существующего строя от различных изменений и реформ.
Монархические партии преимущественно стали появляться после того, как вышел Манифест 17 октября, благодаря которому население страны обрело демократические права и свободы. Была создана Государственная дума, и партии монархической направленности стали одной из политических сил.
В современной России после распада Советского Союза появилось большое количество различных политических организаций, среди которых есть и монархические партии. Они не принимают участия в борьбе за власть, но занимаются общественной деятельностью – проводят различные мероприятия.
Что касается вопроса о том, кто должен стать государем в случае, если Россия вернется к царской власти, то у многих партий и движений есть свое мнение по этому поводу. Одни признают законными претендентами на трон наследников дома Романовых, ныне проживающих за рубежом, другие считают, что царь должен быть народным избранником, а третьи вообще признают в качестве императора действующего президента России.
Власть:
Незыблемость и укрепление самодержавия
Укрепление православия и позиций Русской православной церкви
Неприкосновенность частной собственности
Сохранение крестьянской общины
Сохранение единой неделимой России
|ВЗНОС на создание партии
|1 000 рублей
|Привилегии, бонусы
|отсутствуют
|Обременения
|исполнение "Боже, царя храни"
|отношение к ресурсам от внешних источников
|не принимают категорически
|отношения с силовыми структурами
|покровительственные
|на каждом этапе
|+1
|применяемый коэффициент
|1,1