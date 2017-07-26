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Ural Revolution 2017 Автор: stalker - 26.07.2017
Вечный двигатель
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Социалистические партии

Под этим именем разумеются все те политические партиидля которых идеалом общественного устройства является социализм . Понятие социализмаоднаконе отличается достаточной определенностью и потому понятие Социалистические партии в широком смысле обнимает самые различные партииВ тесном и наиболее правильном  смысле слова к социалистическим партиям следует относить лишь тев идеальном общественном строе которых нет  места для частной собственности на орудия производстваТребование обобществления всех тех предметовкоторые являются орудиями производстватекапитала (фабрикжелезных дорог и пр.) и земли составляет экономический элемент в стремлениях всех социалистических партий в узком смысле слова.  И так как общественный строй без частной собственности на капитал и на землю немыслим в рамках современного государствато подобное экономическое требование тесно связано с политическим требованием полной реорганизации государства на демократических началахили с уничтожением государства в его нынешнем виде.

Социализмкак системаотрицающая право частной собственности на землю и на капиталявляется идеалом тех общественных группкоторые не обладают ни темни другимпоэтому:

1социалистическая  партия есть по преимуществу партия пролетариатастремящегося к такой реорганизации существующего ныне общественного строяпри которой господство принадлежало бы ему ("диктатура пролетариата").

2Осуществление идеала партии требует самой коренной реорганизации всего общественного строя на существенно новых началахпоэтому социалистическая партия — партия революционнаяхотя не непременно в смысле стремления к насильственному перевороту.

3Пролетариат различных государств мирараз он сознает свои классовые интересыестественно не находит поводов для вражды между собой и противополагает себя не пролетариату других национальностейа исключительно буржуазииземлевладельцамвообще другим общественным классамВследствие этого социализм имеет в виду организацию на новых началах не одного какого-либо  государстваа всего человечества. Поэтому социалистические партии являются партиями интернациональными и космополитическими по преимуществуотрицающими в принципе национальную борьбу.

Третье измерение

Третье измерение

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