Под этим именем разумеются все те политические партии, для которых идеалом общественного устройства является социализм . Понятие социализма, однако, не отличается достаточной определенностью и потому понятие Социалистические партии в широком смысле обнимает самые различные партии. В тесном и наиболее правильном смысле слова к социалистическим партиям следует относить лишь те, в идеальном общественном строе которых нет места для частной собственности на орудия производства. Требование обобществления всех тех предметов, которые являются орудиями производства, т. е. капитала (фабрик, железных дорог и пр.) и земли составляет экономический элемент в стремлениях всех социалистических партий в узком смысле слова. И так как общественный строй без частной собственности на капитал и на землю немыслим в рамках современного государства, то подобное экономическое требование тесно связано с политическим требованием полной реорганизации государства на демократических началах, или с уничтожением государства в его нынешнем виде.

Социализм, как система, отрицающая право частной собственности на землю и на капитал, является идеалом тех общественных групп, которые не обладают ни тем, ни другим; поэтому:

1) социалистическая партия есть по преимуществу партия пролетариата, стремящегося к такой реорганизации существующего ныне общественного строя, при которой господство принадлежало бы ему ("диктатура пролетариата").

2) Осуществление идеала партии требует самой коренной реорганизации всего общественного строя на существенно новых началах; поэтому социалистическая партия — партия революционная, хотя не непременно в смысле стремления к насильственному перевороту.

3) Пролетариат различных государств мира, раз он сознает свои классовые интересы, естественно не находит поводов для вражды между собой и противополагает себя не пролетариату других национальностей, а исключительно буржуазии, землевладельцам, вообще другим общественным классам. Вследствие этого социализм имеет в виду организацию на новых началах не одного какого-либо государства, а всего человечества. Поэтому социалистические партии являются партиями интернациональными и космополитическими по преимуществу, отрицающими в принципе национальную борьбу.

группы партий

вернуться в начало