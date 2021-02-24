результаты квеста

Вехи истории, прошедшего 20 февраля 2021 года в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область" подведены.
Ответы принимались за:
- предварительные этапы в течение 2-хнедель по предоставленному при регистрации Коду Доступа
- практические спортивные и ткристские этапы на территории, прилегающей к Мультимедийному парку "Россия - моя история. Свердловская область"
- выполнение практические задания в помещении
- ответы на теоретические вопросы.
Победителями по категориям стали:
Категория школьники
1 место - команда "Рифей" - отделение «Спасатель» Рифей (304 балла)
2 место - команда "СУВУ-124" - Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (273 балла)
3 место - команда "Домовенок" - Клуб по месту жительства "Домовенок" (266 балл)
Категория студенты колледжей и вузов
1 место - команда "Бухгалтеры ЕТЭТ" - Екатеринбургский торгово-экономический техникум (370 баллов)
2 место - команда "ОСЫ" - Екатеринбургский энергетический техникум (300 баллов)
3 место - команда "Стиляги" - Колледж Стиль (268 баллов)
Категория разновозрастные команды
1 место - команда "Банда 66" - Екатеринбургский торгово-экономический техникум (293 балла)
2 место - команда "Каравелла" - Центр гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» (261 балл)
3 место - команда "Феникс 10" - МАОУ СОШ №10 Сухой лог (259 баллов)
Категория военно патриотические клубы и объединения
1 место - команда "Кадеты Урала" - КШИ Екатеринбургский кадетский корпус (315 баллов)
2 место - команда "Патриот" - Екатеринбургский кадетский корпус войск нац гвардии РФ (225 баллов)
3 место - команда "Котян Сутоевич" - Клуб Ровесник (180 баллов)
Команды, награждаемые нашими партнерами:
Команда "Шварцкопф" - Екатеринбургский техникум "Автоматика"
Команда "Огнеборцы" - Уральский институт ГПС МЧС России
Специальные призы от компании "Т - Плюс"
Команда "Десяточка" - Екатеринбург СОШ №10
Команда "Монолит" - ЦРТ им. Бобровой г. Полевской
Призы от "Уральского следопыта"
Команда "РХБЗ" - Свердловский областной медицинский колледж
Команда "Дикая охота" - Полевской филиал УРТК им. Попова г. Полевской
Команда "Победители" - УрГУПС
Команда "ЛыжиБрать?" - МАОУ СОШ №50 Екатеринбург
результаты квеста ВЕХИ ИСТОРИИ 2021
|
№
|
название
|
ИТОГ
|
заочно
|
ответы в табдицу
|
пульки
|
камни
|
категория
|1
|Дикая охота
|207
|31
|0
|151
|25
|1
|2
|Кадеты Урала
|315
|36
|80
|163
|36
|5
|3
|Медицинский спецназ
|244
|27
|0
|185
|32
|2
|4
|Феникс
|144
|26
|13
|105
|0
|2
|5
|Банда 66
|293
|33
|158
|50
|52
|4
|6
|The Stroitels
|131
|29
|0
|93
|9
|2
|7
|Домовенок
|266
|21
|99
|116
|30
|1
|8
|Искорка
|216
|31
|75
|51
|59
|4
|9
|Редиски
|214
|24
|144
|21
|25
|2
|10
|Сборная ЕТЭТ
|215
|25
|166
|9
|15
|2
|11
|Рифей
|304
|15
|132
|115
|42
|1
|12
|Феникс 10
|259
|20
|132
|74
|33
|4
|13
|Ириски
|182
|25
|81
|57
|19
|2
|14
|Ночные Ведьмы
|9
|9
|0
|0
|0
|4
|15
|Историки 2.0
|213
|22
|161
|7
|23
|2
|16
|Монолит
|247
|22
|79
|124
|22
|1
|17
|Древесный Хохотун
|153
|27
|12
|107
|7
|2
|18
|Патриот
|225
|22
|0
|184
|19
|5
|19
|Единороги
|104
|9
|0
|61
|34
|2
|20
|Победа
|203
|21
|105
|58
|19
|1
|21
|"Шаурма"
|180
|6
|0
|155
|19
|2
|22
|"Технари"
|76
|0
|12
|55
|9
|2
|23
|Бухгалтер ЕТЭТ
|370
|24
|254
|57
|35
|2
|24
|Братья бури
|192
|18
|21
|102
|51
|2
|25
|Осы
|300
|11
|152
|109
|28
|2
|26
|Лидеры XXI века
|139
|0
|0
|105
|34
|5
|27
|Гена на
|183
|6
|91
|58
|28
|1
|28
|"Дизайнеры"
|68
|9
|0
|50
|9
|2
|29
|Время
|191
|13
|37
|103
|38
|2
|30
|Рифей 1
|109
|3
|45
|28
|33
|2
|31
|Спутник
|95
|0
|10
|61
|24
|4
|32
|Рифей 2
|109
|15
|0
|61
|33
|2
|33
|ЛыжиБрать?
|234
|15
|113
|92
|14
|4
|34
|"Юный техник"
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|35
|Кировградская школа
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|36
|"Флюгер"
|7
|7
|0
|0
|0
|2
|37
|Новатор
|163
|3
|0
|160
|0
|5
|38
|Стиляги
|268
|7
|83
|125
|53
|2
|39
|Котян Сутоевич
|180
|12
|77
|48
|43
|5
|40
|Пресс-центр
|12
|12
|0
|0
|0
|1
|41
|Рефтинское СУВУ
|207
|0
|0
|185
|22
|1
|42
|Рыбы России
|130
|7
|53
|47
|23
|1
|43
|ЮнАрмейский Отряд "ПЛАМЯ"
|94
|0
|0
|90
|4
|5
|44
|Топ 25
|147
|9
|0
|103
|35
|4
|45
|Поисковый отряд "Ровесник"
|138
|9
|28
|62
|39
|5
|46
|АВТОДОР!
|199
|12
|0
|158
|29
|2
|47
|Радуга
|93
|6
|0
|73
|14
|4
|48
|Молодежный орден
|164
|12
|89
|21
|42
|1
|49
|НТГСПИ-1
|149
|0
|35
|81
|33
|5
|50
|Мы за кипишь
|11
|6
|5
|0
|0
|2
|51
|Спутник КГД
|118
|12
|0
|66
|40
|5
|52
|НТГСПИ -2
|157
|0
|0
|157
|0
|5
|53
|Кооперативное объединения Багровый Фантомас
|199
|7
|43
|138
|11
|2
|54
|Кавалергард
|124
|12
|5
|68
|39
|2
|55
|Патриоты
|182
|7
|33
|103
|39
|1
|56
|ВПК "ЗаЩИТник"
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|57
|Барсы
|144
|0
|15
|112
|17
|2
|58
|СУВУ 124
|273
|0
|86
|165
|22
|1
|59
|Крестоносцы
|86
|7
|0
|58
|21
|1
|60
|Школьная Империя
|46
|3
|0
|33
|10
|4
|61
|Огнеборцы
|233
|0
|0
|195
|38
|2
|62
|Шварцкопф
|262
|3
|0
|203
|56
|2
|63
|Ровесник
|80
|3
|25
|24
|28
|1
|64
|Титаник истории
|115
|0
|0
|115
|0
|2
|65
|Спарта
|63
|1
|31
|15
|16
|2
|66
|Клёвые дети
|96
|3
|30
|39
|24
|1
|67
|Тайное собрание
|94
|9
|0
|51
|34
|2
|68
|Шах и мат
|197
|6
|64
|95
|32
|1
|69
|Оптимисты
|163
|6
|36
|100
|21
|4
|70
|Летописцы
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|71
|Искатели
|116
|0
|0
|97
|19
|2
|72
|Ктулху
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|73
|Каравелла
|261
|9
|30
|186
|36
|4
|74
|Техмаш
|84
|6
|11
|55
|12
|2
|75
|"Богатыри"
|45
|4
|41
|0
|0
|2
|76
|Оба на
|150
|0
|64
|42
|44
|1
|77
|Ума палата
|160
|3
|51
|82
|24
|1
|78
|Азама
|172
|4
|103
|65
|0
|1
|79
|ПушкИ
|130
|0
|0
|79
|51
|2
|80
|Боевые гномы
|143
|6
|0
|118
|19
|5
|81
|Pekusbl
|141
|0
|51
|68
|22
|2
|82
|"Аврора"
|64
|0
|0
|64
|0
|4
|83
|"Россич"
|94
|0
|62
|12
|20
|4
|84
|УрЖТшки
|195
|4
|119
|52
|20
|2
|85
|Македонцы
|214
|4
|149
|50
|11
|2
|86
|РХБЗ
|250
|3
|0
|205
|42
|2
|87
|Самоцветы
|190
|0
|68
|86
|36
|1
|88
|Рофляночка
|24
|0
|10
|0
|14
|1
|89
|МТСники
|81
|0
|0
|81
|0
|2
|90
|Лига чемпионов
|52
|0
|0
|37
|15
|2
|91
|МиГ-3
|45
|0
|31
|0
|14
|1
|92
|Волонтерский отряд "Пионеры"
|59
|2
|15
|17
|25
|2
|93
|"КовёрDanсе"
|200
|6
|152
|8
|34
|4
|94
|"ПравДа"
|76
|3
|20
|17
|36
|1
|95
|Десяточка
|216
|6
|165
|45
|0
|1
|96
|Братство колец
|102
|0
|0
|60
|42
|1
|97
|Победители
|216
|0
|0
|210
|6
|2
|98
|Левая туфелька Елизаветы
|39
|0
|0
|19
|20
|1
|99
|УРТИСИЛА
|34
|0
|25
|9
|0
|2
|100
|Ласточки
|129
|0
|0
|114
|15
|1
|101
|Дети истории
|142
|0
|0
|130
|12
|1
|102
|Отличницы
|29
|0
|29
|0
|0
|4
|103
|Операция "Багратион"
|115
|0
|0
|95
|20
|2
|104
|Оптимисты 2
|64
|0
|36
|19
|9
|1