результаты квеста

Вехи истории, прошедшего 20 февраля 2021 года в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область" подведены.

Ответы принимались за:

- предварительные этапы в течение 2-хнедель по предоставленному при регистрации Коду Доступа

- практические спортивные и ткристские этапы на территории, прилегающей к Мультимедийному парку "Россия - моя история. Свердловская область"

- выполнение практические задания в помещении

- ответы на теоретические вопросы.

Победителями по категориям стали:

Категория школьники



1 место - команда "Рифей" - отделение «Спасатель» Рифей (304 балла)

2 место - команда "СУВУ-124" - Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (273 балла)

3 место - команда "Домовенок" - Клуб по месту жительства "Домовенок" (266 балл)

Категория студенты колледжей и вузов



1 место - команда "Бухгалтеры ЕТЭТ" - Екатеринбургский торгово-экономический техникум (370 баллов)

2 место - команда "ОСЫ" - Екатеринбургский энергетический техникум (300 баллов)

3 место - команда "Стиляги" - Колледж Стиль (268 баллов)

Категория разновозрастные команды



1 место - команда "Банда 66" - Екатеринбургский торгово-экономический техникум (293 балла)

2 место - команда "Каравелла" - Центр гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» (261 балл)

3 место - команда "Феникс 10" - МАОУ СОШ №10 Сухой лог (259 баллов)

Категория военно патриотические клубы и объединения



1 место - команда "Кадеты Урала" - КШИ Екатеринбургский кадетский корпус (315 баллов)

2 место - команда "Патриот" - Екатеринбургский кадетский корпус войск нац гвардии РФ (225 баллов)

3 место - команда "Котян Сутоевич" - Клуб Ровесник (180 баллов)

Команды, награждаемые нашими партнерами:



Команда "Шварцкопф" - Екатеринбургский техникум "Автоматика"

Команда "Огнеборцы" - Уральский институт ГПС МЧС России

Специальные призы от компании "Т - Плюс"



Команда "Десяточка" - Екатеринбург СОШ №10

Команда "Монолит" - ЦРТ им. Бобровой г. Полевской

Призы от "Уральского следопыта"



Команда "РХБЗ" - Свердловский областной медицинский колледж

Команда "Дикая охота" - Полевской филиал УРТК им. Попова г. Полевской

Команда "Победители" - УрГУПС

Команда "ЛыжиБрать?" - МАОУ СОШ №50 Екатеринбург

результаты квеста ВЕХИ ИСТОРИИ 2021

№

название

ИТОГ

заочно

ответы в табдицу

пульки

камни

категория

1 Дикая охота 207 31 0 151 25 1 2 Кадеты Урала 315 36 80 163 36 5 3 Медицинский спецназ 244 27 0 185 32 2 4 Феникс 144 26 13 105 0 2 5 Банда 66 293 33 158 50 52 4 6 The Stroitels 131 29 0 93 9 2 7 Домовенок 266 21 99 116 30 1 8 Искорка 216 31 75 51 59 4 9 Редиски 214 24 144 21 25 2 10 Сборная ЕТЭТ 215 25 166 9 15 2 11 Рифей 304 15 132 115 42 1 12 Феникс 10 259 20 132 74 33 4 13 Ириски 182 25 81 57 19 2 14 Ночные Ведьмы 9 9 0 0 0 4 15 Историки 2.0 213 22 161 7 23 2 16 Монолит 247 22 79 124 22 1 17 Древесный Хохотун 153 27 12 107 7 2 18 Патриот 225 22 0 184 19 5 19 Единороги 104 9 0 61 34 2 20 Победа 203 21 105 58 19 1 21 "Шаурма" 180 6 0 155 19 2 22 "Технари" 76 0 12 55 9 2 23 Бухгалтер ЕТЭТ 370 24 254 57 35 2 24 Братья бури 192 18 21 102 51 2 25 Осы 300 11 152 109 28 2 26 Лидеры XXI века 139 0 0 105 34 5 27 Гена на 183 6 91 58 28 1 28 "Дизайнеры" 68 9 0 50 9 2 29 Время 191 13 37 103 38 2 30 Рифей 1 109 3 45 28 33 2 31 Спутник 95 0 10 61 24 4 32 Рифей 2 109 15 0 61 33 2 33 ЛыжиБрать? 234 15 113 92 14 4 34 "Юный техник" 2 2 0 0 0 4 35 Кировградская школа 0 0 0 0 0 1 36 "Флюгер" 7 7 0 0 0 2 37 Новатор 163 3 0 160 0 5 38 Стиляги 268 7 83 125 53 2 39 Котян Сутоевич 180 12 77 48 43 5 40 Пресс-центр 12 12 0 0 0 1 41 Рефтинское СУВУ 207 0 0 185 22 1 42 Рыбы России 130 7 53 47 23 1 43 ЮнАрмейский Отряд "ПЛАМЯ" 94 0 0 90 4 5 44 Топ 25 147 9 0 103 35 4 45 Поисковый отряд "Ровесник" 138 9 28 62 39 5 46 АВТОДОР! 199 12 0 158 29 2 47 Радуга 93 6 0 73 14 4 48 Молодежный орден 164 12 89 21 42 1 49 НТГСПИ-1 149 0 35 81 33 5 50 Мы за кипишь 11 6 5 0 0 2 51 Спутник КГД 118 12 0 66 40 5 52 НТГСПИ -2 157 0 0 157 0 5 53 Кооперативное объединения Багровый Фантомас 199 7 43 138 11 2 54 Кавалергард 124 12 5 68 39 2 55 Патриоты 182 7 33 103 39 1 56 ВПК "ЗаЩИТник" 0 0 0 0 0 4 57 Барсы 144 0 15 112 17 2 58 СУВУ 124 273 0 86 165 22 1 59 Крестоносцы 86 7 0 58 21 1 60 Школьная Империя 46 3 0 33 10 4 61 Огнеборцы 233 0 0 195 38 2 62 Шварцкопф 262 3 0 203 56 2 63 Ровесник 80 3 25 24 28 1 64 Титаник истории 115 0 0 115 0 2 65 Спарта 63 1 31 15 16 2 66 Клёвые дети 96 3 30 39 24 1 67 Тайное собрание 94 9 0 51 34 2 68 Шах и мат 197 6 64 95 32 1 69 Оптимисты 163 6 36 100 21 4 70 Летописцы 0 0 0 0 0 1 71 Искатели 116 0 0 97 19 2 72 Ктулху 0 0 0 0 0 1 73 Каравелла 261 9 30 186 36 4 74 Техмаш 84 6 11 55 12 2 75 "Богатыри" 45 4 41 0 0 2 76 Оба на 150 0 64 42 44 1 77 Ума палата 160 3 51 82 24 1 78 Азама 172 4 103 65 0 1 79 ПушкИ 130 0 0 79 51 2 80 Боевые гномы 143 6 0 118 19 5 81 Pekusbl 141 0 51 68 22 2 82 "Аврора" 64 0 0 64 0 4 83 "Россич" 94 0 62 12 20 4 84 УрЖТшки 195 4 119 52 20 2 85 Македонцы 214 4 149 50 11 2 86 РХБЗ 250 3 0 205 42 2 87 Самоцветы 190 0 68 86 36 1 88 Рофляночка 24 0 10 0 14 1 89 МТСники 81 0 0 81 0 2 90 Лига чемпионов 52 0 0 37 15 2 91 МиГ-3 45 0 31 0 14 1 92 Волонтерский отряд "Пионеры" 59 2 15 17 25 2 93 "КовёрDanсе" 200 6 152 8 34 4 94 "ПравДа" 76 3 20 17 36 1 95 Десяточка 216 6 165 45 0 1 96 Братство колец 102 0 0 60 42 1 97 Победители 216 0 0 210 6 2 98 Левая туфелька Елизаветы 39 0 0 19 20 1 99 УРТИСИЛА 34 0 25 9 0 2 100 Ласточки 129 0 0 114 15 1 101 Дети истории 142 0 0 130 12 1 102 Отличницы 29 0 29 0 0 4 103 Операция "Багратион" 115 0 0 95 20 2 104 Оптимисты 2 64 0 36 19 9 1



