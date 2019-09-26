Результаты квеста Uralstalker. УНИВЕР 3

Студенты колледжей и техникумов
Квест Uralstalker
Этапы Uralstalker
Заявка на участие в квестеUralstalker
Зарегистрировавшиеся команды
|
№
|
Название
|
Город
|
Учебное заведение
|
Баллы
|8
|Команда Первых
|Первоуральск
|ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»
|57
|18
|Каскад
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕЭТК»
|ни
|19
|Каскад-2
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕЭТК»
|ни
|29
|Зато красивые
|Екатеринбург
|СОМК
|71
|43
|Фаворит
|Екатеринбург
|СОМК
|1 место
|44
|Банда
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО ЕЭТ
|84
|45
|Бирюза
|Екатеринбург
|СОМК
|95
|48
|Фемида
|Первоуральск
|ГА ПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»
|84
|63
|Осы
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «Екатеринбургский энерготехникум»
|81
|64
|Каскад-3
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕЭТК»
|75
|65
|Миротворцы
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕЭТК»
|61
|66
|Эдельвейс-3
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕЭТК»
|23
|70
|ЭнергияРЭТ
|Екатеринбург
|Екатеринбургский Энергетический техникум
|3 место
|73
|Экологический патруль
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕЭТ»
|97
|74
|Mr. Холмс
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕЭТ»
|76
|97
|Экопатруль
|Екатеринбург
|Екатеринбургский Энергетический техникум
|77
|112
|Костёр
|Екатеринбург
|СОМК
|ни
|115
|Медицинский спецназ
|Екатеринбург
|СОМК
|68
|133
|Незапасное колесо
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «УТАТиС»
|95
|168
|Радар
|Екатеринбург
|УРТК им. А.С.Попова
|73
|169
|Радиотехники
|Екатеринбург
|УРТК им. А.С.Попова
|46
|176
|Огонь
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ТИПиУ «Кулинар»
|41
|177
|Планета кулинар
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ТИПиУ «Кулинар»
|54
|178
|Белые медведи
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ТИПиУ «Кулинар»
|51
|190
|Искра-3
|Краснотурьинск
|Краснотурьинский политехникум
|74
|191
|Колледж №2
|Нижний Тагил
|ГБПОУ НТПК №2
|82
|207
|Новомед
|Новоуральск
|ГБПОУ «СОМК»
|58
|208
|Новые медики
|Новоуральск
|ГБПОУ «СОМК»
|105
|215
|ИМТ
|Ирбит
|ГАПОУ СО «ИМТ»
|69
|222
|Генералы песчаных карьеров
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «ЕТ Автоматика»
|64
|238
|Энергетики
|Екатеринбург
|ЕЭТ
|ни
|239
|Креативные журавли
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|26
|240
|Каменные клоуны
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|ни
|241
|Фиолетовые баклажаны
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|36
|242
|Автомеханики
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|37
|243
|Уральские терминаторы
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|73
|244
|Отсталые смешарики
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|66
|245
|Молодые африкашки
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|57
|246
|Боевые раки
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|27
|247
|Горячие мачо
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|42
|248
|Вареные овощи
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|49
|249
|Ярые попугаи
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|36
|250
|Киповцы
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|68
|251
|Осы-2
|Екатеринбург
|Екатеринбургский политехникум
|82
|252
|Команда без названия
|Екатеринбург
|ЕЭТ
|2 место
|262
|ТПИ ЕТОТС
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «ЕТОТС»
|72
|271
|EVROGIRL
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|53
|272
|Будем здоровы!
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|22
|273
|Великолепная пятерка – 2
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|45
|274
|Егор и его команда
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|55
|275
|МТС
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|30
|276
|Поколение
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|16
|277
|Пятый элемент
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|75
|278
|Полярные звезды
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «СОМЭПК»
|48
|287
|Стиляги
|Екатеринбург
|Колледж управления и сервиса «Стиль»
|104
|317
|Бригантина
|Екатеринбург
|СОМК
|67
|343
|СПТ Строитель
|Екатеринбург
|Техникум «Строитель»
|91
|349
|Комнда №349
|Каменск-Уральский
|ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»
|98
|350
|Команда № 350
|Екатеринбург
|УГК им. И.И. Ползунова
|65
|352
|Перезагрузка
|Полевской
|ГАПОУ СО «УРТК им. А.С. Попова»
|49
|353
|КвестОтерапия
|Полевской
|ГАПОУ СО «УРТК им. А.С. Попова»
|84
|355
|Jojo
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК»
|76
|356
|Дружба
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК»
|70
|357
|ГАПОУ СО «УКТП»
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «УКТП»
|92
|377
|Мёд
|Нижний Тагил
|ГБПОУ «СОМК»
|60
|380
|Стильные ребята
|Екатеринбург
|Колледж управления и сервиса «Стиль»
|ни
|386
|Варяг
|Екатеринбург
|УРТК им. А.С. Попова.
|56
|387
|Витязь
|Екатеринбург
|УРТК им. А.С. Попова.
|43
|397
|НТСПИ – 1
|Нижний Тагил
|НТСПИ
|104
|398
|НТСПИ – 2
|Нижний Тагил
|НТСПИ
|106
|410
|Цветочки Next
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
|ни
|411
|Цветочки Next-2
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
|41
|412
|Цветочки Next-3
|Екатеринбург
|ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
|ни
|415
|УКТП-2
|Екатеринбург
|91
|421
|Баклажан
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
|35
|422
|Power Rangers
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
|23
|423
|Семеновцы 1
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
|72
|424
|Семеновцы 2
|Екатеринбург
|ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
|82
|425
|УКТП
|Екатеринбург
|92
|426
|адреналин
|Екатеринбург
|50
|427
|крестоносцы
|Екатеринбург
|50
| ни - Зачётка неидентифицирована -
не была сдана или не поддается определению