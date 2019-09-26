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НовостиМобильные новости Автор: - 26.09.2019
участники фестиваля квест ОсеньУральскогоСледопыта2019
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Результаты квеста Uralstalker. УНИВЕР 3

Студенты колледжей и техникумов

  при финансовой поддержкеКвест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 

Название

Город

Учебное заведение

Баллы
8 Команда Первых Первоуральск ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 57
18 Каскад Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕЭТК» ни
19 Каскад-2 Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕЭТК» ни
29 Зато красивые Екатеринбург СОМК 71
43 Фаворит Екатеринбург СОМК 1 место
44 Банда Екатеринбург ГАПОУ СО ЕЭТ 84
45 Бирюза Екатеринбург СОМК 95
48 Фемида Первоуральск ГА ПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» 84
63 Осы Екатеринбург ГАПОУ СО «Екатеринбургский энерготехникум» 81
64 Каскад-3 Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕЭТК» 75
65 Миротворцы Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕЭТК» 61
66 Эдельвейс-3 Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕЭТК» 23
70 ЭнергияРЭТ Екатеринбург Екатеринбургский Энергетический техникум 3 место
73 Экологический патруль Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕЭТ» 97
74 Mr. Холмс Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕЭТ» 76
97 Экопатруль Екатеринбург Екатеринбургский Энергетический техникум 77
112 Костёр Екатеринбург СОМК ни
115 Медицинский спецназ Екатеринбург СОМК 68
133 Незапасное колесо Екатеринбург ГБПОУ СО «УТАТиС» 95
168 Радар Екатеринбург УРТК им. А.С.Попова 73
169 Радиотехники Екатеринбург УРТК им. А.С.Попова 46
176 Огонь Екатеринбург ГАПОУ СО «ТИПиУ «Кулинар» 41
177 Планета кулинар Екатеринбург ГАПОУ СО «ТИПиУ «Кулинар» 54
178 Белые медведи Екатеринбург ГАПОУ СО «ТИПиУ «Кулинар» 51
190 Искра-3 Краснотурьинск Краснотурьинский политехникум 74
191 Колледж №2 Нижний Тагил ГБПОУ НТПК №2 82
207 Новомед Новоуральск ГБПОУ «СОМК» 58
208 Новые медики Новоуральск ГБПОУ «СОМК» 105
215 ИМТ Ирбит ГАПОУ СО «ИМТ» 69
222 Генералы песчаных карьеров Екатеринбург ГАПОУ СО «ЕТ Автоматика» 64
238 Энергетики Екатеринбург ЕЭТ ни
239 Креативные журавли Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 26
240 Каменные клоуны Екатеринбург Екатеринбургский политехникум ни
241 Фиолетовые баклажаны Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 36
242 Автомеханики Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 37
243 Уральские терминаторы Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 73
244 Отсталые смешарики Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 66
245 Молодые африкашки Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 57
246 Боевые раки Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 27
247 Горячие мачо Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 42
248 Вареные овощи Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 49
249 Ярые попугаи Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 36
250 Киповцы Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 68
251 Осы-2 Екатеринбург Екатеринбургский политехникум 82
252 Команда без названия Екатеринбург ЕЭТ 2 место
262 ТПИ ЕТОТС Екатеринбург ГБПОУ СО «ЕТОТС» 72
271 EVROGIRL Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 53
272 Будем здоровы! Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 22
273 Великолепная пятерка – 2 Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 45
274 Егор и его команда Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 55
275 МТС Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 30
276 Поколение Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 16
277 Пятый элемент Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 75
278 Полярные звезды Екатеринбург ГБПОУ СО «СОМЭПК» 48
287 Стиляги Екатеринбург Колледж управления и сервиса «Стиль» 104
317 Бригантина Екатеринбург СОМК 67
343 СПТ Строитель Екатеринбург Техникум «Строитель» 91
349 Комнда №349 Каменск-Уральский ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 98
350 Команда № 350 Екатеринбург УГК им. И.И. Ползунова 65
352 Перезагрузка Полевской ГАПОУ СО «УРТК им. А.С. Попова» 49
353 КвестОтерапия Полевской ГАПОУ СО «УРТК им. А.С. Попова» 84
355 Jojo Екатеринбург ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 76
356 Дружба Екатеринбург ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 70
357 ГАПОУ СО «УКТП» Екатеринбург ГАПОУ СО «УКТП» 92
377 Мёд Нижний Тагил ГБПОУ «СОМК» 60
380 Стильные ребята Екатеринбург Колледж управления и сервиса «Стиль» ни
386 Варяг Екатеринбург УРТК им. А.С. Попова. 56
387 Витязь Екатеринбург УРТК им. А.С. Попова. 43
397 НТСПИ – 1 Нижний Тагил НТСПИ 104
398 НТСПИ – 2 Нижний Тагил НТСПИ 106
410 Цветочки Next Екатеринбург ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» ни
411 Цветочки Next-2 Екатеринбург ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 41
412 Цветочки Next-3 Екатеринбург ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» ни
415 УКТП-2 Екатеринбург 91
421 Баклажан Екатеринбург ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 35
422 Power Rangers Екатеринбург ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 23
423 Семеновцы 1 Екатеринбург ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 72
424 Семеновцы 2 Екатеринбург ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 82
425 УКТП Екатеринбург 92
426 адреналин Екатеринбург 50
427 крестоносцы Екатеринбург 50
 ни                              - Зачётка неидентифицирована -
не была сдана или не поддается определению

 


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Результаты квеста Uralstalker. УНИВЕР 3 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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