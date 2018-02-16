Приём заявок на медиагранты

начинает Русское географическое общество .

Заявки принимаются на производство научно-документального и научно-популярного кино, телевизионных проектов (программы, игровые ток-шоу и т.п.), серий специальных репортажей, телевизионных и радиоакций и т.п., а также на медиаподдержку ключевых проектов и мероприятий Русского географического общества.

Медиа-совет рассматривает грантовые заявки на медиаподдержку проектов РГО из числа региональных, целевых, инициативных и заявки на самостоятельные медиагранты. Подать заявку на грант может любой человек или организация. Заявки принимаются только через единую электронную систему на сайте grant.rgo.ru.

Заявочная кампания продлится до 2 марта включительно