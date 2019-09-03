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НовостиУральский следопыт Автор: - 03.09.2019
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Сентябрьский номер журнала

вышел из печати и направлен подписчикам.

Наступила календарная осень и начался новый учебный год.

В 9 номере "Уральского следопыта" любопытный читатель сможет познакомиться с описанием экспедиций по Полярному и Северному Уралу, Казахстану и Зауралью.

при финансовой поддержке

при финансовой поддержке

Туристы и путешественники, исследователи поделились фотоотчетами и описанием преодоленных и изученных маршрутов прошедшего летнего полевого сезона.

Краеведческие материалы возвращают в прошедшие столетия в истории региона, его освоение, развитие промышленности и быт народа, пришедшего со всей страны в богатый край.

В разделе Аэлита представлены рассказы знакомых и новых авторов-фантастов

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