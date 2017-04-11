12.04.2017
МАОУ СОШ № 138
Командир звена
|Фамилия, имя
|Гаптиев Дмитрий
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 138
|Класс/курс/ Должность
|10
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|-
1 член звена
|Фамилия, имя
|Константин Абрамов
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 138
|Класс/курс/ Должность
|10
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|-
2 член звена
|Фамилия, имя
|Кивотова Анна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 138
|Класс/курс/ Должность
|10
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|-
3 член звена
|Фамилия, имя
|Семья Дарья
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 138
|Класс/курс/ Должность
|10
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|-
4 член звена
|Фамилия, имя
|Бруковская Кристина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 138
|Класс/курс/ Должность
|10
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|-
Куратор звена
|Фамилия, имя отчество
|Феофилактова Людмила Михайловна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 138
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Да (в 3-х проектах)
Результат прохождения квеста в своей подгруппе
|кроссворд
|18
|химия
|4
|физика
|х
|планетарий
|3
|астрономикон
|х
|минералы
|4
|география
|3
|итоги
|31
|заработанные деньги с учетом игры на бирже
|1 500
|
место
|
10