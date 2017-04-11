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Сын Неба Автор: Феофилактова Людмила Михайловна - 11.04.2017
Птичья столовая
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Фаэтон

Сын неба 17

12.04.2017

 МАОУ СОШ № 138

Командир звена

Фамилия, имя Гаптиев Дмитрий
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 138
Класс/курс/ Должность 10
Участие в проектах Уральского следопыта ранее -

 

1 член звена

Фамилия, имя Константин Абрамов
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 138
Класс/курс/ Должность 10
Участие в проектах Уральского следопыта ранее -

 

2 член звена

Фамилия, имя Кивотова Анна
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 138
Класс/курс/ Должность 10
Участие в проектах Уральского следопыта ранее -

 

3 член звена

Фамилия, имя Семья Дарья
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 138
Класс/курс/ Должность 10
Участие в проектах Уральского следопыта ранее -

 

4 член звена

Фамилия, имя Бруковская Кристина
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 138
Класс/курс/ Должность 10
Участие в проектах Уральского следопыта ранее -

 

Куратор звена

Фамилия, имя отчество Феофилактова Людмила Михайловна
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 138
Класс/курс/ Должность Учитель географии
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Да (в 3-х проектах)

Результат прохождения квеста в своей подгруппе

кроссворд 18
химия 4
физика х
планетарий 3
астрономикон х
минералы 4
география 3
итоги 31
заработанные деньги с учетом игры на бирже 1 500

место

10

Миссия квеста

Предварительные задания

регистрация команд

Команды, участвующие в квесте


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