Снизилась возрастная планка

Впервые в этом году в программе фестиваля Майский экстрим - детская гонка на беговелах, которую проведёт, Страна БЕГОВЕЛиЯ!

28 мая 2017 года легендарный журнал "Уральский следопыт" проведёт ХХI ежегодный фестиваль Майский экстрим на Плотинке в Екатеринбурге.

Майский экстрим – это главная мульти-спортивная, соревновательная и приключенческая площадка Урала. И

Майский экстрим всегда привлекает огромное количество зрителей, потому что это яркое и зрелищное действие прямо в центре мегаполиса.

Одновременно проходят соревнования по водному туризму на каяках, байдарках и катамаранах, соревнования по альпинизму, скалолазанию, маунтинбайку, спортивной рыбалке, ориентированию.

Также можно будет полюбоваться выступлениями гимнасток, познакомиться с такими малоизвестными видами спорта, как воркаут и мас-рестлинг, посмотреть на выступления авиамоделистов и выставку собак охотничьих пород.

Страна БЕГОВЕЛиЯ станет частью этого большого праздника и своими заездами покажет всему Екатеринбургу, что самые маленькие тоже умеют быть очень активными и очень спортивными!

Ничего больше не планируйте на 28 мая - мы будем творить историю!