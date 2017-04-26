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Новости Автор: stalker - 26.04.2017
velobeg-me17_1342 Майский экстрим17
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Снизилась возрастная планка

Впервые в этом году в программе фестиваля Майский экстрим - детская гонка на беговелах, которую проведёт, Страна БЕГОВЕЛиЯ!

28 мая 2017 года легендарный журнал "Уральский следопыт" проведёт ХХI ежегодный фестиваль Майский экстрим на Плотинке в Екатеринбурге.
Майский экстрим  – это главная мульти-спортивная, соревновательная и приключенческая площадка Урала. И

Майский экстрим всегда привлекает огромное количество зрителей, потому что это яркое и зрелищное действие прямо в центре мегаполиса.
Одновременно проходят соревнования по водному туризму на каяках, байдарках и катамаранах, соревнования по альпинизму, скалолазанию, маунтинбайку, спортивной рыбалке, ориентированию.
Также можно будет полюбоваться выступлениями гимнасток, познакомиться с такими малоизвестными видами спорта, как воркаут и мас-рестлинг, посмотреть на выступления авиамоделистов и выставку собак охотничьих пород.
Страна БЕГОВЕЛиЯ станет частью этого большого праздника и своими заездами покажет всему Екатеринбургу, что самые маленькие тоже умеют быть очень активными и очень спортивными!
Ничего больше не планируйте на 28 мая - мы будем творить историю!


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