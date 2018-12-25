Соглашение о реализации проекта

Молодёжный клуб Русского географического общества "Уральский следопыт" в 2018 году подписано между Департаментом молодёжной политики Свердловской области и Автономной некоммерческой организацией "Уральский следопыт" в соответствии с приказом Департамента молодежной политики Свердловской области от 28.11.2018 № 228 «Об утверждении итогов конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2018 году.

Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2018 году субсидии на реализацию проекта по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области, прошедшего конкурсный отбор в Департаменте молодежной политики Свердловской области.

В результате реализации проекта Молодёжный клуб Русского географического общества "Уральский следопыт" проведены два масштабных очных молодежных фестиваля и пять подготовительных заочных конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодежи. В них приняло участие более 2000 человек – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Участники и организаторы представили более 30 образовательных учреждений основного общего, общего профессионального и высшего образования.