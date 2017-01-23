НовостиЛедовый штурм Автор: stalker - 23.01.2017
жюри Ледового граффити
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состоялся юбилейный фестиваль Ледовый штурм

В воскресение 22 января Уральский следопыт провел Ч юбилейный фестиваль Ледовый штурм.

Участники успешно справились со всеми заявленными дисциплинами

 

Ледовый штурм


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состоялся юбилейный фестиваль Ледовый штурм 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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