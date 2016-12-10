НовостиМобильные новости Автор: stalker - 10.12.2016
сталкер66-2016
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Состоялся зимний квест СТАЛКЕР-66, ДеньГероев

54 команды из Свердловской области проходили 25 этапов молодежно-патриотического фестиваля в формате квеста СТАЛКЕР-66, ДеньГероев:

стрельба из пневматической винтовки и разборка/сборка автомата Калашникова, конкурс «Восхождение к вершине», вождение автомобиля КАМАЗ (на тренажере), умение вязать морские узлы, ставить паруса и оказать помощь утопающему, знание государственных наград времен Великой Отечественной войны и военных памятников, установленных на территории Свердловской области, передача сообщения азбукой Морзе и … многие другие испытания.

По результатам квеста победителями и призерами стали:сталкер66-2016 Досааф

1.  Учащиеся общеобразовательных школ:

1 место – команда «Феникс», школа № 71 (г. Екатеринбург);
2 место – команда «Прометей», гимназия № 94 (г. Екатеринбург);
3 место – команда «Бригада», школа № 200 (г. Екатеринбург).

2. Учащиеся средних специальных учреждений

1 место – команда «Богатыри», Екатеринбургское суворовское военное училище;
2 место – команда «Орлы», Екатеринбургское суворовское военное училище;
3 место – команда «Наследники Победы», Алапаевский центр медицинского образования Свердловского областного медицинского колледжа

3. Студенты высших учебных заведений

1 место – команда «Легион» (Уральский государственный архитектурно-художественный университет);
2 место – команда «Экологи» (Уральский государственный лесотехнический университет);
3 место – команда «Т-34» (Уральский государственный лесотехнический университет).

4. Работающая молодёжь

1 место – «Дяди-тёти» (ГАУ СО «РЦПВ», г. Екатеринбург);
2 место – «Клинический случай» (команда педагогов школы № 50, г. Екатеринбург);
3 место – команда «Девятка» (АО «Завод № 9», г. Екатеринбург).

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Состоялся зимний квест СТАЛКЕР-66, ДеньГероев 4.5 out of 5 based on 6 ratings. 6 user reviews.
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