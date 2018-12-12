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Новостигрант Автор: - 12.12.2018
МК РГО совещание у ректора УГЛТУ 12дека18
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Совещание в УГЛТУ

12 декабря 2018 г. в Уральском государственном лесотехническом университете состоялось совещание, на котором присутствовали:

- главный редактор журнала "Уральский следопыт Максим Ю.Фирсов

при финансовой поддержке

при финансовой поддержке

- координатор Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" Михаил Г.Семенов

- исполняющий обязанности ректора Уральского государственного лесотехнического университета Андрей В.Мехринцев.

УГЛТУ

УГЛТУ

Подвели итоги  сотрудничества в рамках Молодёжного клуба РГО между автономной некоммерческой организацией "Уральский следопыт" и Уральским государственным лесотехническим университетом.

Обсудили перспективы взаимодействия в 2019 году.

Подготовили Соглашение о создании первичной ячейки клуба в УГЛТУ

Уральский государственный лесотехнический университет

Уральский государственный лесотехнический университет


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