Совещание в УГЛТУ

12 декабря 2018 г. в Уральском государственном лесотехническом университете состоялось совещание, на котором присутствовали:

- главный редактор журнала "Уральский следопыт Максим Ю.Фирсов

- координатор Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" Михаил Г.Семенов

- исполняющий обязанности ректора Уральского государственного лесотехнического университета Андрей В.Мехринцев.

Подвели итоги сотрудничества в рамках Молодёжного клуба РГО между автономной некоммерческой организацией "Уральский следопыт" и Уральским государственным лесотехническим университетом.

Обсудили перспективы взаимодействия в 2019 году.

Подготовили Соглашение о создании первичной ячейки клуба в УГЛТУ