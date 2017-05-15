Традиционные состязания по веревочной трассе, навешиваемой и в створе Плотины (проспект Ленина, Екатеринбург)

27 мая 2017 года:

- Навешивание веревочной трассы в створе Плотины с 19:00

28 мая 2017 года:

- Лазание по веревочной трассе в створе Плотины с 10:00

- Увеличение сброса воды из городского пруда через Плотину 14:00

- Торжественное построение участников фестиваля МАЙСКИЙ ЭКСТРИМ 14:00 – 14:20

- Соревнования на веревочной трассе 12:00 - 16:00

- Награждение участников соревнований

ПОЛОЖЕНИЕ

Об открытом Чемпионате города Екатеринбурга по спелеотехнике ”Майский экстрим 2017”.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Соревнования по спелеотуризму проводятся в целях

- пропаганды и дальнейшего развития спелеотуризма,

- повышения технического, тактического, спортивного мастерства спелеологов,

- обмена опытом, выявления сильнейших спелеологов г. Екатеринбурга и области.

Приветствуется участие представителей других регионов

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 28 мая 2017 года на Плотинке по ул. Ленина г. Екатеринбург.

3. РУКОВОДСТВО

Общее руководство соревнованиями осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Екатеринбурга. Непосредственную подготовку и проведение осуществляет Журнал «Уральский Следопыт», городская спелеосекция и судейская коллегия. Главный судья соревнований Иван Русских.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся над текучей водой р. Исеть. К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 16 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и владеющие техникой SRT. При регистрации Участник предъявляет медицинскую справку о состоянии здоровья и страховку от несчастного случая. Соревнования проводятся без судейской страховки. Дистанции соответствуют требованиям безопасности европейской школы СРТ. Ответственность за личное снаряжение и действия на дистанциях полностью лежит на участниках.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Дистанция включает подъем (или спуск) по наклонному троллею, прохождение тирольских перил, горизонтальных перил, перемещение по SRTcнавеской переправы.

Для участия в соревнованиях необходимо иметь следующий минимум специального снаряжения:

- Комплект SRT1 шт.

- Каска 1 шт.

- Ролик 1 шт.

- Третий ус.

- Перчатки 1 пара.

- Запасной комплект сухой одежды.

Также участник может взять на дистанцию любое другое снаряжение по своему усмотрению.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

28 мая 2017 г.:

12.00 - открытие соревнований, показ дистанций, жеребьевка;

12.30 – старт соревнования на дистанциях;

16.00 - закрытие дистанций.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ:

При определении результата учитываются время прохождения дистанции и сумма штрафов (в соответствии с таблицей штрафов). По сумме времени и штрафа определяется место участника. Разделение участников по двум категориям – мужчины и женщины.Победители награждаются грамотами и ценными призами.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Екатеринбурга. Стартовых взносов нет.