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Майский экстрим-2017 Автор: stalker - 15.05.2017
спелеологи готовят трассу
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Спелео

Традиционные состязания по веревочной трассе, навешиваемой и в створе Плотины (проспект Ленина, Екатеринбург)

27 мая 2017 года:
- Навешивание веревочной трассы в створе Плотины с 19:00
28 мая 2017 года:
- Лазание по веревочной трассе в створе Плотины с 10:00
- Увеличение сброса воды из городского пруда через Плотину 14:00
- Торжественное построение участников фестиваля МАЙСКИЙ ЭКСТРИМ 14:00 – 14:20
- Соревнования на веревочной трассе 12:00 - 16:00
- Награждение участников соревнований

ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом Чемпионате города Екатеринбурга по спелеотехнике ”Майский экстрим 2017”.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Соревнования по спелеотуризму проводятся в целях
- пропаганды и дальнейшего развития спелеотуризма,
- повышения технического, тактического, спортивного мастерства спелеологов,
- обмена опытом, выявления сильнейших спелеологов г. Екатеринбурга и области.
Приветствуется участие представителей других регионов

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 28 мая 2017 года на Плотинке по ул. Ленина г. Екатеринбург.

3. РУКОВОДСТВО

Общее руководство соревнованиями осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Екатеринбурга. Непосредственную подготовку и проведение осуществляет Журнал «Уральский Следопыт», городская спелеосекция и судейская коллегия. Главный судья соревнований Иван Русских.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся над текучей водой р. Исеть. К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 16 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и владеющие техникой SRT. При регистрации Участник предъявляет медицинскую справку о состоянии здоровья и страховку от несчастного случая. Соревнования проводятся без судейской страховки. Дистанции соответствуют требованиям безопасности европейской школы СРТ. Ответственность за личное снаряжение и действия на дистанциях полностью лежит на участниках.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дистанция включает подъем (или спуск) по наклонному троллею, прохождение тирольских перил, горизонтальных перил, перемещение по SRTcнавеской переправы.
Для участия в соревнованиях необходимо иметь следующий минимум специального снаряжения:
- Комплект SRT1 шт.
- Каска 1 шт.
- Ролик 1 шт.
- Третий ус.
- Перчатки 1 пара.
- Запасной комплект сухой одежды.
Также участник может взять на дистанцию любое другое снаряжение по своему усмотрению.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

28  мая 2017 г.:
12.00 - открытие соревнований, показ дистанций, жеребьевка;
12.30 – старт соревнования на дистанциях;
16.00 - закрытие дистанций.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ:

При определении результата учитываются время прохождения дистанции и сумма штрафов (в соответствии с таблицей штрафов). По сумме времени и штрафа определяется место участника. Разделение участников по двум категориям – мужчины и женщины.Победители награждаются грамотами и ценными призами.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Екатеринбурга. Стартовых взносов нет. 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017

 


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