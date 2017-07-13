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Новости Автор: Дежурный Следопыт - 13.07.2017
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Спрашивайте в киосках и у почтальонов июльский номер журнала “Уральский следопыт”

К завершению переезда подоспел и выход из печати июльского тиража.gorbunov Пока очередной номер журнала "Уральский следопыт" отправился к своим подписчикам, в редакции, по новому старому адресу: улица Тургенева дом 13, начинается самая важная и ответственная часть работ по окончанию перемещения библиотеки и архива.IMG_20170713_144123Впереди распаковка коробок с книгами и пакетов с журналами. А вот расставляться по местам все эти сокровища будут под надзором хранителя и бессменного редактора раздела "Река времени" - Горбунова Юния Алексеевичаredaktor

 


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