Спрашивайте в киосках и у почтальонов июльский номер журнала “Уральский следопыт”

К завершению переезда подоспел и выход из печати июльского тиража. Пока очередной номер журнала "Уральский следопыт" отправился к своим подписчикам, в редакции, по новому старому адресу: улица Тургенева дом 13, начинается самая важная и ответственная часть работ по окончанию перемещения библиотеки и архива. Впереди распаковка коробок с книгами и пакетов с журналами. А вот расставляться по местам все эти сокровища будут под надзором хранителя и бессменного редактора раздела "Река времени" - Горбунова Юния Алексеевича



