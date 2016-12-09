Квест СТАЛКЕР-66
Этапы квеста СТАЛКЕР-66
Заявка на участие в квесте СТАЛКЕР-66
Зарегистрировавшиеся команды
КАПИТАН
|Фамилия
|Антонов
|Имя(Отчество)
|Иван
|Место работы/учебы
|Школа №50
|Класс/курс/ Должность
|10 класс
|Электронная регистрация
|Кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Не участвовал
участник
|Фамилия
|Тиунов
|Имя(Отчество)
|Валерий
|Место работы/учебы
|Лицей №173
|Класс/курс/ Должность
|9 класс
|Электронная регистрация
|Кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Не участвовал
участник
|Фамилия
|Ижевский
|Имя(Отчество)
|Антон
|Место работы/учебы
|ТИПУ «Кулинар»
|Класс/курс/ Должность
|1 курс
|Электронная регистрация
|Кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Не участвовал
участник
|Фамилия
|Самарцев
|Имя(Отчество)
|Максим
|Место работы/учебы
|ТИПУ «Кулинар»
|Класс/курс/ Должность
|1 курс
|Электронная регистрация
|Кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Не участвовал
участник
|Фамилия
|Скоринов
|Имя(Отчество)
|Владимир
|Место работы/учебы
|ЕЭТК
|Класс/курс/ Должность
|1 курс
|Электронная регистрация
|кабинет
|фото для пропуска
|нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Не участвовал
сопровождающий
|Фамилия
|Сельменских
|Имя(Отчество)
|Виктор Евгеньевич
|Место работы/учебы
|Центр ВПВ и ДПМ при НОУ ЕАШ.
|Класс/курс/ Должность
|Зам.Начальника
|Электронная регистрация
|кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|Не участвовал
- Проверь правильность указанных сведений . Обязательно должны быть указаны:
*место учебы / место работы,
*год рождения,
*класс / курс /должность для корректного распределения по возрастным категориям
- Добавь фотографию!.
При регистрации на СТАРТе ты получишь именной бейдж участника квеста с загруженного фото. По этому бейджу-пропуску ты сможешь проходить в здания, где расположены этапы квеста. Без фотографии на бейдже (или некорректной фотографией-аватаром) придётся носить с собой паспорт
Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды
Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста СТАЛКЕР-66 команду, несет за нее ответственность.