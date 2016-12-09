КАПИТАН

Фамилия Антонов Имя(Отчество) Иван Место работы/учебы Школа №50 Класс/курс/ Должность 10 класс Электронная регистрация Кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее Не участвовал

участник

Фамилия Тиунов Имя(Отчество) Валерий Место работы/учебы Лицей №173 Класс/курс/ Должность 9 класс Электронная регистрация Кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее Не участвовал

участник

Фамилия Ижевский Имя(Отчество) Антон Место работы/учебы ТИПУ «Кулинар» Класс/курс/ Должность 1 курс Электронная регистрация Кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее Не участвовал

участник

Фамилия Самарцев Имя(Отчество) Максим Место работы/учебы ТИПУ «Кулинар» Класс/курс/ Должность 1 курс Электронная регистрация Кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее Не участвовал

участник

Фамилия Скоринов Имя(Отчество) Владимир Место работы/учебы ЕЭТК Класс/курс/ Должность 1 курс Электронная регистрация кабинет фото для пропуска нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее Не участвовал

сопровождающий

Фамилия Сельменских Имя(Отчество) Виктор Евгеньевич Место работы/учебы Центр ВПВ и ДПМ при НОУ ЕАШ. Класс/курс/ Должность Зам.Начальника Электронная регистрация кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее Не участвовал

- Проверь правильность указанных сведений . Обязательно должны быть указаны:

*место учебы / место работы,

*год рождения,

*класс / курс /должность для корректного распределения по возрастным категориям

- Добавь фотографию!.

При регистрации на СТАРТе ты получишь именной бейдж участника квеста с загруженного фото. По этому бейджу-пропуску ты сможешь проходить в здания, где расположены этапы квеста. Без фотографии на бейдже (или некорректной фотографией-аватаром) придётся носить с собой паспорт

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста СТАЛКЕР-66 команду, несет за нее ответственность.

Вы в игре!



