квест Сталкер-66День Героев 2016 Автор: stalker - 09.12.2016
burlaki-4 квест Сталкер-66
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Каскад

Квест СТАЛКЕР-66

Этапы квеста СТАЛКЕР-66

Заявка на участие в квесте СТАЛКЕР-66

Зарегистрировавшиеся команды

КАПИТАН

Фамилия Антонов
Имя(Отчество) Иван
Место работы/учебы  Школа №50
Класс/курс/ Должность 10 класс
Электронная регистрация Кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 Не участвовал

участник

Фамилия Тиунов
Имя(Отчество) Валерий
Место работы/учебы Лицей №173
Класс/курс/ Должность 9 класс
Электронная регистрация Кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 Не участвовал

участник

Фамилия Ижевский
Имя(Отчество) Антон
Место работы/учебы ТИПУ «Кулинар»
Класс/курс/ Должность 1 курс
Электронная регистрация Кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 Не участвовал

участник

Фамилия Самарцев
Имя(Отчество) Максим
Место работы/учебы ТИПУ «Кулинар»
Класс/курс/ Должность 1 курс
Электронная регистрация Кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 Не участвовал

участник

Фамилия Скоринов
Имя(Отчество) Владимир
Место работы/учебы ЕЭТК
Класс/курс/ Должность 1 курс
Электронная регистрация кабинет
фото для пропуска нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 Не участвовал

сопровождающий

Фамилия Сельменских
Имя(Отчество) Виктор Евгеньевич
Место работы/учебы Центр ВПВ и ДПМ при НОУ ЕАШ.
Класс/курс/ Должность Зам.Начальника
Электронная регистрация кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 Не участвовал

- Проверь правильность указанных сведений . Обязательно должны быть указаны:

*место учебы / место работы,

*год рождения,

*класс / курс /должность  для корректного распределения по возрастным категориям

- Добавь фотографию!. baidg_MC_RGO

При регистрации на СТАРТе ты получишь именной бейдж участника квеста с загруженного фото. По этому бейджу-пропуску ты сможешь проходить в здания, где расположены этапы квеста. Без фотографии на бейдже (или некорректной фотографией-аватаром) придётся носить с собой паспорт

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста СТАЛКЕР-66 команду, несет за нее ответственность.

Вы в игре!


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