Неудержимые

Квест СТАЛКЕР-66
Этапы квеста СТАЛКЕР-66
Заявка на участие в квесте СТАЛКЕР-66
Зарегистрировавшиеся команды
КАПИТАН
|Фамилия
|Делидова
|Имя(Отчество)
|Раиса
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
|Класс/курс/ Должность
|1
|Электронная регистрация
|Личный кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|нет
участник
|Фамилия
|Полянский
|Имя(Отчество)
|Эльдар
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
|Класс/курс/ Должность
|2
|Электронная регистрация
|Личный кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|нет
участник
|Фамилия
|Пахунова
|Имя(Отчество)
|Наталия
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
|Класс/курс/ Должность
|2
|Электронная регистрация
|Личный кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|нет
участник
|Фамилия
|Фролов
|Имя(Отчество)
|Даниил
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
|Класс/курс/ Должность
|2
|Электронная регистрация
|Личный кабинет
|фото для пропуска
|Нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|нет
участник
|Фамилия
|Ахмадеев
|Имя(Отчество)
|Никита
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
|Класс/курс/ Должность
|2
|Электронная регистрация
|Личный кабинет
|фото для пропуска
|нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|нет
сопровождающий
|Фамилия
|Курохтина
|Имя(Отчество)
|Мария
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
|Класс/курс/ Должность
|Педагог дополнительного образования
|Электронная регистрация
|Личный кабинет
|фото для пропуска
|нет
|Участие в проектах Уральского следопыта
ранее
|нет
- Проверь правильность указанных сведений . Обязательно должны быть указаны:
*место учебы / место работы,
*год рождения,
*класс / курс /должность для корректного распределения по возрастным категориям
- Добавь фотографию!.
При регистрации на СТАРТе ты получишь именной бейдж участника квеста с загруженного фото. По этому бейджу-пропуску ты сможешь проходить в здания, где расположены этапы квеста. Без фотографии на бейдже (или некорректной фотографией-аватаром) придётся носить с собой паспорт
Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды
Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста СТАЛКЕР-66 команду, несет за нее ответственность.