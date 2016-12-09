Неудержимые

КАПИТАН

Фамилия Делидова Имя(Отчество) Раиса Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика» Класс/курс/ Должность 1 Электронная регистрация Личный кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее нет

участник

Фамилия Полянский Имя(Отчество) Эльдар Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика» Класс/курс/ Должность 2 Электронная регистрация Личный кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее нет

участник

Фамилия Пахунова Имя(Отчество) Наталия Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика» Класс/курс/ Должность 2 Электронная регистрация Личный кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее нет

участник

Фамилия Фролов Имя(Отчество) Даниил Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика» Класс/курс/ Должность 2 Электронная регистрация Личный кабинет фото для пропуска Нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее нет

участник

Фамилия Ахмадеев Имя(Отчество) Никита Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика» Класс/курс/ Должность 2 Электронная регистрация Личный кабинет фото для пропуска нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее нет

сопровождающий

Фамилия Курохтина Имя(Отчество) Мария Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика» Класс/курс/ Должность Педагог дополнительного образования Электронная регистрация Личный кабинет фото для пропуска нет Участие в проектах Уральского следопыта

ранее нет

- Проверь правильность указанных сведений . Обязательно должны быть указаны:

*место учебы / место работы,

*год рождения,

*класс / курс /должность для корректного распределения по возрастным категориям

- Добавь фотографию!.

При регистрации на СТАРТе ты получишь именной бейдж участника квеста с загруженного фото. По этому бейджу-пропуску ты сможешь проходить в здания, где расположены этапы квеста. Без фотографии на бейдже (или некорректной фотографией-аватаром) придётся носить с собой паспорт

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста СТАЛКЕР-66 команду, несет за нее ответственность.

Вы в игре!



