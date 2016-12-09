квест Сталкер-66День Героев 2016 Автор: stalker - 09.12.2016
burlaki-4 квест Сталкер-66
Комментариев нет

Неудержимые

Квест СТАЛКЕР-66

Этапы квеста СТАЛКЕР-66

Заявка на участие в квесте СТАЛКЕР-66

Зарегистрировавшиеся команды

КАПИТАН

Фамилия Делидова
Имя(Отчество) Раиса
Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
Класс/курс/ Должность 1
Электронная регистрация Личный кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 нет

участник

Фамилия Полянский
Имя(Отчество) Эльдар
Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
Класс/курс/ Должность 2
Электронная регистрация Личный кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 нет

участник

Фамилия Пахунова
Имя(Отчество) Наталия
Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
Класс/курс/ Должность 2
Электронная регистрация Личный кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 нет

участник

Фамилия Фролов
Имя(Отчество) Даниил
Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
Класс/курс/ Должность 2
Электронная регистрация Личный кабинет
фото для пропуска Нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 нет

участник

Фамилия Ахмадеев
Имя(Отчество) Никита
Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
Класс/курс/ Должность 2
Электронная регистрация Личный кабинет
фото для пропуска нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 нет

сопровождающий

Фамилия Курохтина
Имя(Отчество) Мария
Место работы/учебы ГАПОУ СО ЕТ «Автоматика»
Класс/курс/ Должность Педагог дополнительного образования
Электронная регистрация Личный кабинет
фото для пропуска нет
Участие в проектах Уральского следопыта
ранее		 нет

- Проверь правильность указанных сведений . Обязательно должны быть указаны:

*место учебы / место работы,

*год рождения,

*класс / курс /должность  для корректного распределения по возрастным категориям

- Добавь фотографию!. baidg_MC_RGO

При регистрации на СТАРТе ты получишь именной бейдж участника квеста с загруженного фото. По этому бейджу-пропуску ты сможешь проходить в здания, где расположены этапы квеста. Без фотографии на бейдже (или некорректной фотографией-аватаром) придётся носить с собой паспорт

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Команда составляет пять человек + руководитель, который представляет перед организаторами квеста СТАЛКЕР-66 команду, несет за нее ответственность.

Вы в игре!


Страницы: 1 2
Tags:,
Неудержимые 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика