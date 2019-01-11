Старейшины Молодёжного клуба

В помещении редакции журнала "Уральский следопыт" состоялась встреча координатора Молодёжного клуба Русского географического общества Михаила Семенова , главного редактора журнала Максима Фирсова и учащихся школ Екатеринбурга, принявших участие во многих проектах клуба

Диана Гордеева

✓ Майский экстрим 2016г

✓ Осень уральского следопыта 2016г

✓ День героя 2016г

✓ КрымНаш 2017г

✓ Сын неба - где ты? 2017г

✓ Майский экстрим 2017г

✓ Осень уральского следопыта 2017г

✓ День Героя 2017г

✓ Сказочная тайга 2018г

✓ Россия - моя история 2018г

✓ Майский экстрим 2018г

✓ Осень уральского следопыта 2018г

✓ День Героя 2018г

Участник команд "Геоглотики", "Бригада", "Крестный тунец", "Зайчатки разума", "Глобальное потупление", "Свободная касса", "Опоздавшие на Титаник".

Наша школа стала принимать участие в квестах с мая 2016-ого года, с тех пор и не прекращала.

Кирилл Ковалев

День героев 2016

Крымские подвиги 2017, 2018

Осень уральского следопыта 2017

Майский экстрим 2017

Сказочная тайга

День героев 2017, 2018

Михаил Караваев

Майский экстрим 2016,2017,2018г

Осень уральского следопыта 2016,2017,2018г

День героя 2016, 2017,2018г

Квест «Россия- моя история» 2017

Квест "сказочная тайга" УГЛТУ 2018

Квест «Крымские подвиги военной истории всех времён» 2017

День героя 2016

квест "вперед к звездам" 2017

Команда "Альянс" начала участвовать в мероприятиях молодежного клуба РГО "Уральский следопыт" с мая 2016 года.

Ребята получили подарки и выразили готовность принять участие в организационной работе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"