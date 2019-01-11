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Мобильные новостигрант Автор: - 11.01.2019
2019.01.11 Старейшины Молодёжного клуба - участники школьного актива
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Старейшины Молодёжного клуба

В помещении редакции журнала "Уральский следопыт" состоялась встреча координатора Молодёжного клуба Русского географического общества Михаила Семенова , главного редактора журнала Максима Фирсова и учащихся школ Екатеринбурга, принявших участие во многих проектах клуба

Диана Гордеева 2019.01.11 Старейшины Молодёжного клуба - участники школьного активаДиана Гордеева

✓ Майский экстрим 2016г
✓ Осень уральского следопыта 2016г
✓ День героя 2016г
✓ КрымНаш 2017г
✓ Сын неба - где ты? 2017г
✓ Майский экстрим 2017г
✓ Осень уральского следопыта 2017г
✓ День Героя 2017г
✓ Сказочная тайга 2018г
✓ Россия - моя история 2018г
✓ Майский экстрим 2018г
✓ Осень уральского следопыта 2018г
✓ День Героя 2018г

Участник команд "Геоглотики", "Бригада", "Крестный тунец", "Зайчатки разума", "Глобальное потупление", "Свободная касса", "Опоздавшие на Титаник".
Наша школа стала принимать участие в квестах с мая 2016-ого года, с тех пор и не прекращала.

Кирилл Ковалев2019.01.11 Старейшины Молодёжного клуба - участники школьного актива Кирилл Ковалев

День героев 2016
Крымские подвиги 2017, 2018
Осень уральского следопыта 2017
Майский экстрим 2017
Сказочная тайга
День героев 2017, 2018

Михаил Караваев2019.01.11 Старейшины Молодёжного клуба - участники школьного актива Михаил Караваев

Майский экстрим 2016,2017,2018г
Осень уральского следопыта 2016,2017,2018г
День героя 2016, 2017,2018г
Квест «Россия- моя история» 2017
Квест "сказочная тайга" УГЛТУ 2018
Квест «Крымские подвиги военной истории всех времён» 2017
День героя 2016
квест "вперед к звездам" 2017
Команда "Альянс" начала участвовать в мероприятиях молодежного клуба РГО "Уральский следопыт" с мая 2016 года.

Ребята получили подарки и выразили готовность принять участие в организационной работе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"

2019.01.11 Старейшины Молодёжного клуба - участники школьного актива Диана Гордеева


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