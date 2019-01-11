Старейшины Молодёжного клуба

В помещении редакции журнала "Уральский следопыт" состоялась встреча координатора Молодёжного клуба Русского географического общества Михаила Семенова , главного редактора журнала Максима Фирсова и учащихся школ Екатеринбурга, принявших участие во многих проектах клуба
Диана Гордеева
✓ Майский экстрим 2016г
✓ Осень уральского следопыта 2016г
✓ День героя 2016г
✓ КрымНаш 2017г
✓ Сын неба - где ты? 2017г
✓ Майский экстрим 2017г
✓ Осень уральского следопыта 2017г
✓ День Героя 2017г
✓ Сказочная тайга 2018г
✓ Россия - моя история 2018г
✓ Майский экстрим 2018г
✓ Осень уральского следопыта 2018г
✓ День Героя 2018г
Участник команд "Геоглотики", "Бригада", "Крестный тунец", "Зайчатки разума", "Глобальное потупление", "Свободная касса", "Опоздавшие на Титаник".
Наша школа стала принимать участие в квестах с мая 2016-ого года, с тех пор и не прекращала.
Кирилл Ковалев
День героев 2016
Крымские подвиги 2017, 2018
Осень уральского следопыта 2017
Майский экстрим 2017
Сказочная тайга
День героев 2017, 2018
Михаил Караваев
Майский экстрим 2016,2017,2018г
Осень уральского следопыта 2016,2017,2018г
День героя 2016, 2017,2018г
Квест «Россия- моя история» 2017
Квест "сказочная тайга" УГЛТУ 2018
Квест «Крымские подвиги военной истории всех времён» 2017
День героя 2016
квест "вперед к звездам" 2017
Команда "Альянс" начала участвовать в мероприятиях молодежного клуба РГО "Уральский следопыт" с мая 2016 года.
Ребята получили подарки и выразили готовность принять участие в организационной работе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"