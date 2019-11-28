Этапы квеста

предварительный перечень
Выставка оружия. ДОСААФ
Место: Окружной Дом офицеров 1-й этаж
Музей ВДВ Крылатая Гвардия
Разведчик Николай Кузнецов. Необходимо проявить смекалку и расшифровать переданное в штаб сообщение.
Место: Окружной Дом офицеров 2-й этаж
Галерея Героев – (Уральцы - Герои Советского Союза)
Найти Героя, зная его подвиг
Место: Окружной Дом офицеров 1-й этаж
Переправа (маятник). Реальный мир
Место: Харитоновский парк.
Лабиринт. Реальный мир
Место: Харитоновский парк
Лыжники. Реальный мир.
Место: Харитоновский парк
Маскировочное одеяло. Реальный мир.
Место: Харитоновский парк
Канатный узел. Реальный мир
Место: Харитоновский парк
Шифровка. Шиворот-навыворот
Узнать перевернутую мелодию и исполнить расшифрованную песню 1 куплет.
Место: Городской дворец творчества детей и молодежи Одаренность и технологии. ул. Карла Либкнехта, 44 (Вход со стороны Харитоновского парка)
Привет от Морзе
На этапе участникам команды необходимо расшифровать переданный азбукой Морзе год и назвать героическое событие, произошедшее в этот год.
Место: Дом Учителя, ул. Воеводина, д.5
Практическая минералогия.
Из предложенных образцов, определить минералы, имевшие практическое применение во время ВОВ.
Место: Городской дворец творчества детей и молодежи Одаренность и технологии. ул. Карла Либкнехта, 44 (Вход со стороны Харитоновского парка)
Питание
Знать историю, определить нормы продуктов жителей города во время блокады.
Место: Уральский государственный аграрный университет. ул. Тургенева, 23
Метание гранаты на точность. ДОСААФ
Место: Парк Вайнера. Со стороны ул. Первомайская
Огневой рубеж. ДОСААФ
Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход, цокольный этаж)
Служба новостей
редакция «Российской газеты».
Место: Дом печати, Тургенева, 13 8 этаж. Редакция «Российской газеты»)
Герой Социалистического Труда – Академик Николай Семихатов.
Что сделал этот человек для России этот человек. Как его изобретение сделало Россию великой морской державой.
Место: Музей космонавтики НПО Автоматики (Космопорт) ул. Луначарского, 136
Героика космоса.
Увидев запуск космического корабля, необходимо воспроизвести ключевые моменты.
Место: Музей космонавтики НПО Автоматики (Космопорт) ул. Луначарского, 136
Трудовой и боевой подвиг Урала.
Почему Урал стал опорным краем державы?
Место: Краеведческий музей пр. Ленина, 69 4 этаж
Морской Герой.
Место: Музей истории Екатеринбурга – Водонапорная башня ул. Горького 4в
Герои географы
Место: Музей Природы, ул. Горького, 4
Герои биологи
Место: Музей Природы, ул. Горького, 4
Кино (Фильмы про)
Место: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8
Эвакогоспиталь
Команде выдается карточка с заданием, в котором описана травма и медицинская аптечка. Участникам необходимо установить диагноз, назвать медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи, оказать первую помощь (например, сделать перевязку).
Место: Музей истории медицины ул. К. Либкнехта, 8б