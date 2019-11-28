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Мобильные новостиквест UralStalker Автор: - 28.11.2019
Герои Урала
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Этапы квеста

предварительный перечень

Выставка оружия. ДОСААФ

Место: Окружной Дом офицеров 1-й этаж

 

Музей ВДВ Крылатая Гвардия

Разведчик Николай Кузнецов. Необходимо проявить смекалку и расшифровать переданное в штаб сообщение.

Место: Окружной Дом офицеров 2-й этаж

 

Галерея Героев – (Уральцы -  Герои Советского Союза)

Найти Героя, зная его подвиг

Место: Окружной Дом офицеров 1-й этаж

 

Переправа (маятник).  Реальный мир

Место: Харитоновский парк.

 

Лабиринт.  Реальный мир

Место: Харитоновский парк

 

Лыжники. Реальный мир.

Место: Харитоновский парк

 

Маскировочное одеяло. Реальный мир.

Место: Харитоновский парк

 

Канатный узел. Реальный мир

Место: Харитоновский парк

 

Шифровка. Шиворот-навыворот

Узнать перевернутую мелодию  и исполнить расшифрованную песню 1 куплет.

Место: Городской дворец творчества детей и молодежи Одаренность и технологии. ул. Карла Либкнехта, 44 (Вход со стороны Харитоновского парка)

 

Привет от Морзе

На этапе участникам команды необходимо расшифровать переданный азбукой Морзе год и назвать героическое событие, произошедшее в этот год.

Место: Дом Учителя, ул. Воеводина, д.5

 

Практическая минералогия.

Из предложенных образцов, определить минералы, имевшие практическое применение во время ВОВ.

Место: Городской дворец творчества детей и молодежи Одаренность и технологии. ул. Карла Либкнехта, 44 (Вход со стороны Харитоновского парка)

 

Питание

Знать историю, определить нормы продуктов жителей города во время блокады.

Место: Уральский государственный аграрный университет. ул. Тургенева, 23

 

Метание гранаты на точность. ДОСААФ

Место: Парк Вайнера. Со стороны ул. Первомайская

 

Огневой рубеж. ДОСААФ

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д  (центральный вход, цокольный этаж)

 

Служба новостей

редакция «Российской газеты».

Место: Дом печати, Тургенева, 13 8 этаж. Редакция «Российской газеты»)

 

Герой Социалистического Труда – Академик Николай Семихатов.

Что сделал этот человек для России этот человек. Как его изобретение сделало Россию великой морской державой.

Место: Музей космонавтики НПО Автоматики (Космопорт)  ул. Луначарского, 136

 

Героика космоса.

Увидев запуск космического корабля, необходимо воспроизвести ключевые моменты.

Место: Музей космонавтики НПО Автоматики (Космопорт)  ул. Луначарского, 136

 

Трудовой и боевой подвиг Урала.

Почему Урал стал опорным краем державы?

Место: Краеведческий музей  пр. Ленина, 69 4 этаж

 

Морской Герой.

Место: Музей истории Екатеринбурга – Водонапорная башня ул. Горького 4в

 

Герои географы

Место: Музей Природы, ул. Горького, 4

 

Герои биологи

Место: Музей Природы, ул. Горького, 4

 

Кино (Фильмы про)

Место: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8

 

Эвакогоспиталь

Команде выдается карточка с заданием, в котором описана травма и медицинская аптечка. Участникам необходимо установить диагноз, назвать медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи, оказать первую помощь (например, сделать перевязку).

Место: Музей истории медицины ул. К. Либкнехта, 8б


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