Этапы квеста

предварительный перечень

Выставка оружия. ДОСААФ

Место: Окружной Дом офицеров 1-й этаж

Музей ВДВ Крылатая Гвардия

Разведчик Николай Кузнецов. Необходимо проявить смекалку и расшифровать переданное в штаб сообщение.

Место: Окружной Дом офицеров 2-й этаж

Галерея Героев – (Уральцы - Герои Советского Союза)

Найти Героя, зная его подвиг

Место: Окружной Дом офицеров 1-й этаж

Переправа (маятник). Реальный мир

Место: Харитоновский парк.

Лабиринт. Реальный мир

Место: Харитоновский парк

Лыжники. Реальный мир.

Место: Харитоновский парк

Маскировочное одеяло. Реальный мир.

Место: Харитоновский парк

Канатный узел. Реальный мир

Место: Харитоновский парк

Шифровка. Шиворот-навыворот

Узнать перевернутую мелодию и исполнить расшифрованную песню 1 куплет.

Место: Городской дворец творчества детей и молодежи Одаренность и технологии. ул. Карла Либкнехта, 44 (Вход со стороны Харитоновского парка)

Привет от Морзе

На этапе участникам команды необходимо расшифровать переданный азбукой Морзе год и назвать героическое событие, произошедшее в этот год.

Место: Дом Учителя, ул. Воеводина, д.5

Практическая минералогия.

Из предложенных образцов, определить минералы, имевшие практическое применение во время ВОВ.

Место: Городской дворец творчества детей и молодежи Одаренность и технологии. ул. Карла Либкнехта, 44 (Вход со стороны Харитоновского парка)

Питание

Знать историю, определить нормы продуктов жителей города во время блокады.

Место: Уральский государственный аграрный университет. ул. Тургенева, 23

Метание гранаты на точность. ДОСААФ

Место: Парк Вайнера. Со стороны ул. Первомайская

Огневой рубеж. ДОСААФ

Место: ДОСААФ. ул.Малышева 31, д (центральный вход, цокольный этаж)

Служба новостей

редакция «Российской газеты».

Место: Дом печати, Тургенева, 13 8 этаж. Редакция «Российской газеты»)

Герой Социалистического Труда – Академик Николай Семихатов.

Что сделал этот человек для России этот человек. Как его изобретение сделало Россию великой морской державой.

Место: Музей космонавтики НПО Автоматики (Космопорт) ул. Луначарского, 136

Героика космоса.

Увидев запуск космического корабля, необходимо воспроизвести ключевые моменты.

Место: Музей космонавтики НПО Автоматики (Космопорт) ул. Луначарского, 136

Трудовой и боевой подвиг Урала.

Почему Урал стал опорным краем державы?

Место: Краеведческий музей пр. Ленина, 69 4 этаж

Морской Герой.

Место: Музей истории Екатеринбурга – Водонапорная башня ул. Горького 4в

Герои географы

Место: Музей Природы, ул. Горького, 4

Герои биологи

Место: Музей Природы, ул. Горького, 4

Кино (Фильмы про)

Место: Областная библиотека детства и юношества им. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8

Эвакогоспиталь

Команде выдается карточка с заданием, в котором описана травма и медицинская аптечка. Участникам необходимо установить диагноз, назвать медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи, оказать первую помощь (например, сделать перевязку).

Место: Музей истории медицины ул. К. Либкнехта, 8б



