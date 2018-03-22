молодёжная заявка

на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди Молодежных коллективов отправлена в феврале 2018 года.

Коллектив молодых сотрудников, аспирантов и студентов Уральского государственного лесотехнического университета направил на рассмотрение

проект Гео-экологический фестиваль

Основная цель проекта:

Популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи

Задачи проекта:

1. Развитие интереса к изучению природы и истории родного края;

2. Проведение масштабного молодежного праздника, способного объединять молодежь разных возрастов.;

3. Объединить усилия преподавателей и студентов профильных ВУЗов и колледжей для создания интересных и познавательных конкурсных заданий для учащихся школ, колледжей и ВУЗов ;

4. Обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между студентами различных образовательных учреждений.

Широкое освещение проекта в городских и региональных СМИ, будет способствовать вовлечению в молодежный клуб новых участников молодежного движения.

Краткое описание проекта:

Все участники проекта объединены в Молодежный клуб Русского географического общества.

Совместно с педагогами и студентами старших курсов проводится подготовка практических заданий, теоретических вопросов, определение творческих задач, заочной активности

При поддержке Департамента лесного хозяйства Уральского федерального округа, Министерства общего и профессионального образования, Департамента по делам молодёжи региона, Департамента образования, Комитета по молодёжной политике а также коллег из ВУЗов региона до учащихся и студентов адресно доводится общая и текущая информация о предстоящем мероприятии. СМИ-партнеры проекта анонсируют этапы подготовки и предстоящие задания.

Для широкого вовлечения участников предстоящего квеста проводится работа в социальных сетях: творческие конкурсы, теоретические викторины. Таким образом, проводится предварительный отбор претендентов, формируется коллектив, который примет участие в активной части проекта. Ежедневно организаторы будут предлагать различные интеллектуальные состязания, погружая ребят в тему квеста. При этом, организаторы знакомятся с аудиторией, уровнем подготовки и вносят поправки в сценарий на аудиторию.

На базе Уральского государственного лесотехнического университета готовятся помещения для проживания и питания иногородних участников. Завершается и принимается к исполнению сценарий фестиваля. Будет подготовлено и обеспечено 50 этапов квеста и дополнительно проработано 15 запасных этапов. Предусмотрена пропускная способность каждого этапа до 5 команд одновременно. Запланировано проведение мастер-классов, образовательных семинаров и лекций, практической подготовки участников. Профориентационная работа партнеров фестиваля.

После проведения квеста организаторы фестиваля собирают информацию и результаты проекта, проводят анализ и вырабатывают рекомендации и предложения по дальнейшему развитию образовательных квестов в молодёжной среде.

После завершения квеста волонтеры продолжают с участниками проведение конкурсов в социальных сетях. Таким образом, закрепляются полученные знания и умения.

7 марта в стенах Федерального агентства по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди Молодежных коллективов.

Заявка Уральского государственного лесотехнического университета на проведение Гео-экологический фестиваль не нашла поддержки экспертов.

Заявки на участие в Конкурсе подали 3190 объединений из 83 субъектов Российской Федерации. Представили проекты и были допущены к конкурсу 2611 молодежных коллективов.