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Новостигрант Автор: - 03.07.2018
о некоммерческих организациях субсидии
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Субсидия из городского бюджета

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий, предоставляемых из городского бюджета на реализацию значимых проектов в 2018 году.

Согласно решению конкурсной комиссии, денежные средства были предоставлены в том числе
Автономной некоммерческой организации «Уральский следопыт» за реализованный проект «Молодежный спортивно-патриотический фестиваль «Ледовый штурм – 2018»
Ледовый штурм 2018 граффити (1)
Источник:
https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/72580-konkurs-nko-munitsipalitet-podderzhal-31-proekt

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