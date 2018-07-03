Субсидия из городского бюджета

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий, предоставляемых из городского бюджета на реализацию значимых проектов в 2018 году.

Согласно решению конкурсной комиссии, денежные средства были предоставлены в том числе

Автономной некоммерческой организации «Уральский следопыт» за реализованный проект «Молодежный спортивно-патриотический фестиваль «Ледовый штурм – 2018»

Источник:

https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/72580-konkurs-nko-munitsipalitet-podderzhal-31-proekt