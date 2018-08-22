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Новостигрант Автор: - 22.08.2018
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Субсидия Министерства инвестиций и развития

Подведены итоги второго  конкурса на предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма. АНО "Уральский следопыт" заявил проект по направлению "Проведение образовательных мероприятий в сфере туризма". По результатам конкурса подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета  Автономной некоммерческой организации "Уральский следопыт".  Министерство инвестиций и развития  Свердловской области примет участие в  софинансировании проекта Образовательный туристический квест Осень Уральского следопытафестиваль-Осень-Уральского-следопыта-2015-19 (1)

Напомним, Образовательный туристический квест Осень Уральского следопыта  состоится в субботу 22 сентября 2018 года перед Всемирным днем туризма


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