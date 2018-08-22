Субсидия Министерства инвестиций и развития

Подведены итоги второго конкурса на предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма. АНО "Уральский следопыт" заявил проект по направлению "Проведение образовательных мероприятий в сфере туризма". По результатам конкурса подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации "Уральский следопыт". Министерство инвестиций и развития Свердловской области примет участие в софинансировании проекта Образовательный туристический квест Осень Уральского следопыта

Напомним, Образовательный туристический квест Осень Уральского следопыта состоится в субботу 22 сентября 2018 года перед Всемирным днем туризма