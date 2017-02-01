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Мобильные новости Автор: stalker - 01.02.2017
интурмаркет2017
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сюрпризы проекта «Деревня Тыгыдым»

image007Полюбившийся гостям прошлогоднего «Интурмаркета» проект «Деревня Тыгыдым» из Ярославской области снова приедет на выставку и порадует посетителей своими новыми интерактивными площадками.

image009Сенная детская площадка - место, где каждый сможет поваляться на сене и погрузиться в беззаботное деревенское детство в компании со старинными игрушками и живыми Тыгыдымскими козлятами и ягнятами.

image011Чтобы помочь вам перенестись на летний  фестиваль    "День русской лени", который в этом году пройдет 15 июля, для гостей выставки будет обустроена спальня-валяльня!  Будут представлены и гастрономические вкусы сказочного Тыгыдыма: Тыгыдымские едостав и душепарка, медовый сыр и чай "Тыгыдым-трава с изюминкой", четверговая соль и свекольный квас на колобке.
До встречи на выставке 11-13 марта 2017 года в «Крокусе»!


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