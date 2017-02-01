сюрпризы проекта «Деревня Тыгыдым»

Полюбившийся гостям прошлогоднего «Интурмаркета» проект «Деревня Тыгыдым» из Ярославской области снова приедет на выставку и порадует посетителей своими новыми интерактивными площадками.

Сенная детская площадка - место, где каждый сможет поваляться на сене и погрузиться в беззаботное деревенское детство в компании со старинными игрушками и живыми Тыгыдымскими козлятами и ягнятами.

Чтобы помочь вам перенестись на летний фестиваль "День русской лени", который в этом году пройдет 15 июля, для гостей выставки будет обустроена спальня-валяльня! Будут представлены и гастрономические вкусы сказочного Тыгыдыма: Тыгыдымские едостав и душепарка, медовый сыр и чай "Тыгыдым-трава с изюминкой", четверговая соль и свекольный квас на колобке.

До встречи на выставке 11-13 марта 2017 года в «Крокусе»!