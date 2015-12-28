Ямантау – древнейший путеводитель

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Вспоминается еще одна моя отчаянная попытка подняться на Ямантау… с велосипедом. Втроем с супругами Гоголевыми мы из Белорецка прокатили в верховья р. Большой Инзер. Взобрались на скалистый гребень в южной части хребта Кумардак. Поставили палатку. Воды нет — обошлись запасами в бутылках. Перед сном обсуждали варианты восхождения на Ямантау.

А утром все наши планы рухнули. Стояла половина сентября. За ночь выпал снег, и все окрестности засыпало слоем около 100 мм. Пришлось возвращаться в Белорецк.

Практически все исследователи ороним «Ямантау» переводят с башкирского языка следующим образом:

яман+тау=яман «дурной, плохой» + тау «гора» = «Дурная, плохая гора».

Такое объяснение еще в XVIII веке дал И. И. Лепехин, один из участников академических экспедиций по России:

«для всегдашнего снега, верх горы покрывающего, злою прозвана от башкирцев». Наличие снега на Ямантау

и такое «злое» название горы подтвердили В. Н. Татищев и П. И. Рычков, а позднее А. К. Матвеев. В. Даль и М. Фасмер поддержали такое пояснение оронима Ямантау.

Но дополнительно привели еще одно объяснение — «сибирский домашний козел и коза». В последнее время

А. А. Тюняев решил использовать такое второе значение слова яман: от калмыцкого яман «коза»; от томского иман «козёл»; от монгольского иман «коза». Используя информацию о находке бронзовой статуэтки, изображающей египетского бога Амона, найденной на Конецборском селище от 4–3 вв. до новой эры, на правом берегу р. Чусовой, Тюняев сблизил понятия названия египетского бога Амона, который изображался в виде человека с бараньей головой, и оронима Ямантау. В итоге он высказал предположение о том, что гора

Ямантау, возможно является Амон-горой, посвященной египетскому богу Амону. Думается, что такое предположение скорее из области мистической фантазии.