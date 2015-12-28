2015 12 декабрь
Ямантау – древнейший путеводительАвтор: Карелин Владислав Георгиевич, Фото: Прохоров Борис
Вспоминается еще одна моя отчаянная попытка подняться на Ямантау… с велосипедом. Втроем с супругами Гоголевыми мы из Белорецка прокатили в верховья р. Большой Инзер. Взобрались на скалистый гребень в южной части хребта Кумардак. Поставили палатку. Воды нет — обошлись запасами в бутылках. Перед сном обсуждали варианты восхождения на Ямантау.
А утром все наши планы рухнули. Стояла половина сентября. За ночь выпал снег, и все окрестности засыпало слоем около 100 мм. Пришлось возвращаться в Белорецк.
Практически все исследователи ороним «Ямантау» переводят с башкирского языка следующим образом:
яман+тау=яман «дурной, плохой» + тау «гора» = «Дурная, плохая гора».
Такое объяснение еще в XVIII веке дал И. И. Лепехин, один из участников академических экспедиций по России:
«для всегдашнего снега, верх горы покрывающего, злою прозвана от башкирцев». Наличие снега на Ямантау
и такое «злое» название горы подтвердили В. Н. Татищев и П. И. Рычков, а позднее А. К. Матвеев. В. Даль и М. Фасмер поддержали такое пояснение оронима Ямантау.
Но дополнительно привели еще одно объяснение — «сибирский домашний козел и коза». В последнее время
А. А. Тюняев решил использовать такое второе значение слова яман: от калмыцкого яман «коза»; от томского иман «козёл»; от монгольского иман «коза». Используя информацию о находке бронзовой статуэтки, изображающей египетского бога Амона, найденной на Конецборском селище от 4–3 вв. до новой эры, на правом берегу р. Чусовой, Тюняев сблизил понятия названия египетского бога Амона, который изображался в виде человека с бараньей головой, и оронима Ямантау. В итоге он высказал предположение о том, что гора
Ямантау, возможно является Амон-горой, посвященной египетскому богу Амону. Думается, что такое предположение скорее из области мистической фантазии.
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stalker
Ямантау – древнейший путеводитель
В туристском сообществе большой популярностью пользуется гора Ямантау, высшая вершина Южного Урала. Но в названии настоящего очерка я записал слово «горы» (множественное число), так как мне известно в южной части Уральских гор тринадцать вершин и четыре хребта, в названии которых имеется топоформант Яман. А кроме того на Южном Урале находится пятнадцать рек, в названии которых содержится это слово. Почему же все эти топонимы имеют одинаковые имена?
Ямантау находится в верховьях р. Юрюзани. У западного подножия вершины расположена долина р. Малый Инзер, а у восточного – долина р. Большой Инзер. Эти реки как бы заключают гору в объятия. Гора имеет две вершины: Большая Ямантау (1640м) занимает северо-западное положение в горном массиве, а Малая Ямантау (1510м) – юго-восточное. Между ними расположена широкая седловина на высотной отметке около 1350 м. Обе вершины имеют куполообразную форму. Склоны вершин крутые и каменистые, с ярко выраженными террасами и обширными курумниками. Примерно в 8 км в северо-восточном направлении от массива Ямантау находится горная излучина хребтов Машак и Кумардак.
Фото: файл и подпись: Два Ямантау. Январь, 2008 г.
Макушка горы Большая Ямантау – плоская и широкая. На ней находятся разрушенные остатки построек воинской части. На юго-западных склонах массива Ямантау расположена территория огромного закрытого предприятия, уходящего в недра горы на многие километры. В целом массив Ямантау расположен на территории Южно-Уральского заповедника, вероятно, созданного специально для охраны секретной территории.
На Ямантау я поднимался зимой, из верховий р. Юрюзани, где мы в охотничьей избушке встретили Новый год. Затем перевалили через хребет Машак и пришли к жилым избам, расположенным в долинке ручья, истоки которого расположены на северных склонах Ямантау и который слева впадает в р. Малый Инзер. От изб прошли в верховья ручья и, обходя с востока гору Шакитар, поднялись на северный отрог Ямантау. Далее – вверх на макушку горы. К сожалению, вокруг гуляли сплошные тучи, видимости не было никакой. Вернувшись в избы, мы попарились в баньке, любезно натопленной хозяевами. Воспоминания о выходе из баньки в снежные сугробы и обратно в жар парилки сохранились на долгие годы.
Вспоминается еще одна моя отчаянная попытка подняться на Ямантау… с велосипедом. Втроем с супругами Гоголевыми мы из Белорецка прокатили в верховья р. Большой Инзер. Взобрались на скалистый гребень в южной части хребта Кумардак. Поставили палатку. Воды нет – обошлись запасами в бутылках. Перед сном обсуждали варианты восхождения на Ямантау. А утром все наши планы рухнули. Стояла половина сентября. За ночь выпал снег, и все окрестности засыпало слоем около 100 мм. Пришлось возвращаться в Белорецк.
Практически все исследователи ороним «Ямантау» переводят с башкирского языка следующим образом: яман+тау=яман ‘дурной, плохой’ + тау ‘гора’ = ‘Дурная, плохая гора’. Такое объяснение еще в XVIII веке дал И.И. Лепехин, один из участников академических экспедиций по России: «для всегдашнего снега, верх горы покрывающего, злою прозвана от башкирцев». Наличие снега на Ямантау и такое «злое» название горы подтвердили В.Н. Татищев и П.И.Рычков, а позднее А.К. Матвеев.
stalker
В. Даль и М. Фасмер поддержали такое пояснение оронима Ямантау. Но дополнительно привели еще одно объяснение – «сибирский домашний козел и коза». В последнее время А.А. Тюняев решил использовать такое второе значение слова яман: от калмыцкого яман ‘коза'; от томского иман ‘козел'; от монгольского иман ‘коза’. Используя информацию о находке бронзовой статуэтки, изображающей египетского бога Амона, найденной на Конецборском селище от 4-3 вв. до новой эры, на правом берегу р. Чусовой, Тюняев сблизил понятия названия египетского бога Амона, который изображался в виде человека с бараньей головой, и оронима Ямантау. В итоге он высказал предположение о том, что гора Ямантау, возможно является Амон-горой, посвященной египетскому богу Амону. Думается, что такое предположение скорее из области мистической фантазии.
Башкиры пришли на Урал во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Как в последнее время доказали археологи, до башкир на Южном Урале проживали финно-угорские племена – манси, ханты. Поэтому семантику оронима Яман следует искать, например, в языке манси. В мансийском языке при составлении названий гор широко распространены эллипсисы – сокращения слов, когда вместо полного слова используется одно или два первых слога названия. Кроме того учтем, что в диалектах одного и того же языка зачастую происходит замена гласных букв. Также следует отметить, что замена гласных букв наблюдается и при усвоении слов одного языка в другом. Особенно, когда происходило дважды восприятие слов: сначала из мансийского языка в башкирский, а затем в русский язык. Разделим слово яман на два компонента: ям+ан. Тогда из мансийского языка получаем: м (эллипсис от мим ‘пешком’) + йиӈ сокращенное от йиӈкве ‘идти, ехать’. Здесь горизонтальная черта над гласной буквой е означает, что она, буква, произносится длинно, протяжно. А согласная буква ӈ (нг), имеющаяся в мансийском языке, в русском языке отсутствует. В итоге имеем: м-Йиӈ ‘[Гора, около которой] ходят (идут) пешком’. Действительно, из истоков р.Малый Инзер, протекающей около западных склонов горы м-Йиӈ, по простейшему перевалу можно пройти в верховья р.Малый Катав и далее вниз по течению на север по р.Юрюзань. Здесь самая высокая гора в районе – м-Йиӈ – служит прекрасным ориентиром при выборе пути.
Но есть еще один вариант пояснения названия горы. Выше приведенное объяснение основано на сокращенных мансийских словах. Такой способ номинации гор использовался на определенной стадии по времени. В более раннее время названия рек и гор конструировались не из слов, а из отдельных букв, каждая из которых имела свое собственное значение (см. мою книгу «Философия букв»). В такой первобуквенной системе согласная буква Н имела значение ‘низкий’, а согласная буква М имела содержание, характеризующее переход через перевал, из верховьев одной реки в истоки другой, соседней реки. Гласные же буквы в этой праязыковой системе характеризовали направления по отношению к странам света. Тогда получаем: яман=(М+Н)+(Я+А) или «Гора, около которой проходит путь (М) через низкий (Н) перевал с юга (Я) на север (А)». С изложенной точки зрения гора Яман имеет древнейшее название. На последующей стадии развития методов номинации географических объектов вершина получила усовершенствованное название м-Йиӈ, которое сохранило первичный строй согласных букв – (М-Н) и (М-НГ), а также и первый смысл, заложенный в название вершины – м-Йиӈ ‘Ходить пешком около горы’.
stalker
На Южном Урале, в междуречье рек Юрюзани и Ая, в том районе, где долины этих рек в среднем своем течении подходят на минимальное расстояние между собой, находится хребет Ямантау. Между селами Кульметово и Сикиязтамак, расположенными на берегах р. Ай, где река делает несколько крутых петель, поворачиваясь на 180 градусов, в реку впадают два левых ее притока – Улуир и Сикияз. Долины их имеют обобщенное направление на северо-северо-восток. Между долинами этих рек и расположен хребет Ямантау. На севере он начинается скалами на р. Ай в районе села Сикиязтамак. А на юге заканчивается около города Вязовая, расположенного на правом берегу р. Юрюзань. Общая длина хребта – около 35 км. А ширина его – всего 1-2 км. Узкой ленточкой протянулся хребет Ямантау от р. Ай до р. Юрюзань. На хребте располагаются около трех десятков небольших возвышений, высшее из которых имеет высотную отметку 532 м. От верховьев р. Улуир низкий плоский водораздел с отметкой 427 м ведет в истоки р. Вязовки, которая впадает в р. Юрюзань на восточной окраине города Вязовая. А истоки р. Сикияз через узкую седловину с отметкой около 410 м приводят в верховья р.Ежов, которая впадает в р.Мягкую, вливающую свои воды в р.Юрюзань несколько ниже города Вязовая. Хребет м-Йиӈ (Ямантау) имеет такую же семантику как и одноименная гора, расположенная в районе Белорецка: ‘[Хребет, около которого] ходят пешком’. Название хребта точно отражает древнюю историческую ситуацию, содержание которой сохранилось в виде писаниц на прибрежных скалах. На Кульметовской писанице, находящейся на р. Ай, нанесены рисуночные знаки, рекомендующие путь движения приблизительно в юго-юго-западном направлении для перехода в долину р. Юрюзань. Аналогичные знаки имеются на Усть-Катавской писанице на р.Юрюзань. Между этими писаницами проходил древнейший путь перехода из долины одной реки в другую. Такой путь пролегал по рекам Сикияз или Улуир. А название узкого хребтика, расположенного между долинами этих рек, – Ямантау (м-Йиӈ) – служило своеобразным путеуказателем, рекомендующим «ходить пешком», продвигаясь именно вдоль этого хребтика. Здесь проявляется удивительное совпадение археологической (писаницы) и топонимической (название хребта), информации «говорящей» об одной и той же рекомендации – целесообразность перехода из долины р. Ай в долину р. Юрюзань именно в данном месте, ориентируясь на направление хребтика Ямантау.
Другой хребет Ямантау расположен в междуречье Белой и Нугуша. Обе эти реки имеют сильно извилистый характер. А обобщенное направление их долин образует острый угол (около 30 градусов). Примерно в 6 км восточнее плотины Юмагузинского водохранилища р. Белая имеет прямолинейный широтный участок длиною около 5 км. С правой стороны в р. Белую на этом участке в реку вливаются четыре ручья. Между двумя самыми восточными из них к р. Белой подходит южная оконечность хребта Ямантау, который узкой (1-3 км) полоской тянется на север до крутой излучины р. Нугуша. А на другой стороне р. Нугуша расположены южные склоны хребта Земзятау, продолжающегося также в северном направлении. Между хребтом Ямантау и хребтом Кибиз, расположенном восточнее, находится знаменитое межгорное карстовое урочище Кутук-Сумган (Сумган-Кутук), в котором имеется колок 40 пещер. Отмечу характерную деталь. Если от южного конца хребта Ямантау добираться до северной его оконечности по воде, по рекам Белой (вниз по течению) и Нугуш (вверх против течения), то такое расстояние по воде почти в десять раз больше расстояния пешего пути вдоль хребта Ямантау (от берега р. Белой на юге и до берега р. Нугуш на севере). При этом расстояние пешего пути между этими реками вдоль хребта Ямантау находится на участке минимального расстояния между реками. Таким образом, в районе хребта Ямантау между реками Белой и Нугуша наблюдается такая же картина как и в районе пешего перехода в районе хребта Ямантау между реками Ая и Юрюзани. И там и там название хребта Ямантау рекомендует перейти пешком от одной реки на другую. В итоге ороним Ямантау является путеуказателем перехода между двумя соседними реками через низкий перевал. Отмечу еще один любопытный момент. В 3 км севернее р. Белой и в 2 км западнее хребта Ямантау расположена гора Ямантау (515 м), которая также является своеобразным указателем пешего пути – около горы Ямантау «ходят пешком».
stalker
Третий аналогичный хребет – Ямангыр – расположен в виде бокового отрога хребта Крака, который находится на водоразделе между реками Узян и Кага. На некоторых картах хребет Ямангыр называют – Северный Крака. Хребет Ямангыр имеет большое число боковых отрожков, между которыми расположены глубокие долинки ручьев, притоков р. Даниловский Ключ, впадающей в р. Кагу. С восточной стороны к перевалам через хребет Крака ведут долины рек Буралгула и Левой Юкалы, притоков р. Узяна. В названии оронима Ямангыр формант гыр=кыр в башкирском языке происходит из кыра ‘хребет’. Тогда получаем: Яман+гыр = ‘Хребет, [около которого] ходят пешком’. Таким образом, название хребта Ямангыр также является путеуказателем перевальных путей через хребет Крака, расположенных севернее и южнее высшей точки (943 м) хребта.
В Атласе Республики Башкортостан, изданном в 2010 году, в верховьях р. Большой Инзер обозначен хребет Малый Ямантау с высшей точкой 976 м, именуемой горой Малая Ямантау. Хребет расположен в районе, где р. Малый Инзер изменяет направление своего течения – с юго-западного на северо-западное. В районе указанной излучины господствует по высоте этот хребет. И своим направлением (с юга на север) и названием м-Йиӈ предлагает путникам пойти на север к следующему ориентиру – к горе Ямантау – далее к перевалу из верховьев р. Малый Инзер в долину р. Катава.
Другие горы с названием Ямантау расположены на территории Башкирии в следующих местах:
– две горы, с высотами 702 и 669 м в междуречье Белой и Бол. Ика, фиксируя своими названиями район пешего перехода между этими реками;
– в излучине р. Мал. Кизил с отметкой высоты 719 м рядом с пос. Муракаево;
– в междуречье Купли и Ташлы, рядом с городом Ташла;
– Яман Гора расположена в междуречье Яман и Ташла, в трех километрах севернее дер.Новые Чебенки и др.
Еще три вершины имеют название Яманташ. Топоформант таш в башкирском языке имеет значение ‘камень’. Тогда ороним Яманташ следует перевести как ‘Камень, [около которого] ходят пешком’. Находятся горы Яманташ в следующих местах:
– в междуречье Белой и Урала с высотной отметкой 822 м, фиксируя перевальный путь через хребет Уралтау;
– в междуречье Зилима и Куйли, отмечая переход через короткий перешеек длиною около 1 км между этими реками;
– вершина с высотной отметкой 588 м при слиянии рек Салары и Яланаир в бассейне р. Зилим.
И еще одна гора Ямантау находится на территории республики Казахстан, в составе горного кряжа Мугоджары, самого южного участка Уральского хребта. А гора Ямантау является самой южной вершиной Мугоджар и Урала. Южнее этой горы расположен Шошкакольский кряж, служащий переходным звеном к Устюрту. Южные склоны горы Ямантау круто опускаются к широкой низменной долине р. Аты-джаксы, с многочисленными притоками, в верховьях которых расположен широкий и низкий перевал через водораздельный гребень на стыке горы Ямантау и Шошкакольского кряжа. И гора м-Йиӈ (Ямантау) своим названием, рекомендует проходить именно через этот перевал с запада на восток или с востока на запад.
В итоге все вышеизложенное подтверждает тот факт, что названия гор и хребтов Ямантау (м-Йиӈ) являются своеобразными путеуказателями для удобных пеших переходов между долинами соседних рек. При этом названия эти были сформированы еще в глубокой древности, возможно, еще в каменном веке.
О реках с названиями Яман следует вести речь отдельно.