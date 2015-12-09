Уральские ленинградцы

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Даже летом 1941-го ленинградцы не могли и предположить, что город будет окружен. В первые дни и недели

бои шли далеко, на эвакуацию решались немногие. Меркуловы тоже остались в городе. В то время Кирилл уже

работал в научно-исследовательском институте. Учреждение продолжало действовать, и сотрудники должны были выполнять свои обязанности. Когда начался голод, предпринимать что-то было уже поздно.

В архиве Еманжелинской павленковской библиотеки хранятся три письма, написанные в разное время

людьми, которые едва ли встречались. Тем не менее, у документов есть кое-что общее: их авторы — ленинградцы, эвакуированные на Южный Урал в годы войны.

Первое письмо — почти рассыпающийся от времени клочок бумаги. Однако именно у него самая счастливая судьба. Девочка Надя, Надежда Вениаминовна Михальчук, отправила его на фронт отцу. Неизвестно, в каких переделках побывало это послание, но боец сохранил весточку и приехал сюда за семьей с заветным треугольником в кармане. Наверное, дорог был Вениамину Михальчуку рассказ о военном быте: «Здравствуй, отец. Пишу тебе. Мы живем как всегда. Кушать нечего, но я не жалуюсь. Вот высылаю тебе варежки. Ты их носи. Мамка молится, чтоб война кончилась и, главное, чтоб ты жив да здоров был. Я целый день мамке помогаю да варежки вяжу. Ну, все. Жди писем. Дай Бог тебе здоровья. До свидания».

Мы зачитывали эти строчки на программе «Ленинградские письма». Постаревшие дети войны слушали и вытирали слезы. О многом им напомнили слова Нади. О картофелине, которую какой-то шутник повесил на железнодорожном переезде и добавил записку: «Меня и жарят, и парят, и мнут. Надоела такая жизнь». О наказах матерей обязательно поделиться скудной снедью с ленинградскими одноклассниками в школе. Об удивлении деревенских ребятишек, увидевших, как из детского дома целая делегация во главе с воспитательницей отправляется к навозным грядам на сбор шампиньонов: тогда деликатесные грибы считали здесь поганками.

К сожалению, саму Надю никто не вспомнил. Доходили слухи, что долгое время после войны семья Михальчуков жила в Челябинске: именно оттуда и было привезено письмо. Вроде бы Надежда Михайловна пожелала оставить о себе память в местах, где провела детство, перед отъездом куда-то еще. Но радует, что Еманжелинка помогла сохранить счастье хотя бы трех людей, встретившихся на сельских улицах уже в мирное время.