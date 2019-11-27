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Русское географическое обществоквест UralStalker Автор: - 27.11.2019
От перевала Дятлова до Большого Кикуса
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Участники

квеста

Сказочная тайга

Спасти ЛОРИЭН

 

01 КБН Екатеринбург  Екатеринбургский энергетический техникум
02 Энергетики  Екатеринбург  Екатеринбургский энергетический техникум
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В квесте принимают участие

  1. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

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Начнём!


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