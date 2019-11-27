квеста
Сказочная тайга
Спасти ЛОРИЭН
В квесте принимают участие
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
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Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
квеста
|01
|КБН
|Екатеринбург
|Екатеринбургский энергетический техникум
|02
|Энергетики
|Екатеринбург
|Екатеринбургский энергетический техникум
|03
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|58
|59
|60
|№
|отряд
|населенный пункт
|образовательное учреждение
|эмблема
|баллы
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
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