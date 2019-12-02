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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 02.12.2019
2019 12 Уральский меридиан 64. И снова здравствуйте
4 голосов
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Этапы квеста

Этапы квеста делятся на блоки  по содержанию и расположению в студенческом городке Уральского государственного лесотехнического университета.

- Институт леса и природопользования
- Институт химической переработки растительного сырья и промышленной экологии
Спортивный клуб УГЛТУ
- Производство и переработка
Автотранспорт
Профком УГЛТУ

Участникам рекомендуется ознакомиться с некоторыми этапами и приступить к подготовке

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся команды


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Этапы квеста 5 out of 5 based on 4 ratings. 4 user reviews.
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