Этапы квеста делятся на блоки по содержанию и расположению в студенческом городке Уральского государственного лесотехнического университета.
- Институт леса и природопользования
- Институт химической переработки растительного сырья и промышленной экологии
- Спортивный клуб УГЛТУ
- Производство и переработка
- Автотранспорт
- Профком УГЛТУ
Участникам рекомендуется ознакомиться с некоторыми этапами и приступить к подготовке
Этапы квеста uralstalker
Заявка на участие в квесте uralstalker
Зарегистрировавшиеся команды