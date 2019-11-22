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Русское географическое обществоквест UralStalker Автор: - 22.11.2019
Крутые спуски Веселых гор
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Участники

Квеста

Сказочная тайга - 2

01 Краеведы Урала Екатеринбург Колледж "Стиль" ,  УРФУ им. Б. Н. Ельцина
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В квесте принимают участие

  1. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

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Начнём!


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