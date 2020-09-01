Умер Владислав Крапивин

1 сентября в 6 часов 40 минут умер детский писатель Владислав Петрович Крапивин - член редакционного совета журнала "Уральский следопыт"

Весной 1960 года в журнале «Уральский следопыт» вышел первый рассказ Владислава Крапивина. Несколько лет В. П. Крапивин работал в журнале.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Cтатьи автора Владислава Петровича Крапивина , опубликованные в журнале "Уральский следопыт"

