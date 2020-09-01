Умер Владислав Крапивин

1 сентября в 6 часов 40 минут умер детский писатель Владислав Петрович Крапивин - член редакционного совета журнала "Уральский следопыт"
Весной 1960 года в журнале «Уральский следопыт» вышел первый рассказ Владислава Крапивина. Несколько лет В. П. Крапивин работал в журнале.
Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Cтатьи автора Владислава Петровича Крапивина, опубликованные в журнале "Уральский следопыт"
1978 Сентябрь Вечный жемчуг
2005 Июль Прохождение Венеры по диску Солнца
2001 Август Давно закончилась осада…
2001 Март Это было совсем недавно…
2000 Февраль Лужайки, где пляшут скворечники
1998 Апрель Летучие семена
1998 Апрель Однажды играли…
1997 Январь Заяц Митька
1995 Май Лето кончится не скоро
1994 Апрель Бронзовый мальчик.
1989 Июнь Острова и капитаны
1986 Июль Тополиная рубашка
1985 Ноябрь О мальчишках, о дружбе, о добре…
1985 Февраль Мальчик и ящерка
1984 Май Паруса
1984 Февраль Праздник лета в Старогорске
1983 Май Голубятня на Жёлтой поляне
1981 Март Дети Синего Фламинго
1977 Декабрь В ночь большого прилива
1973 Декабрь Лётчик для Особых Поручений
1971 Апрель Баркентина с именем звезды
1970 Декабрь Флаг отхода
1963 Март Железная ловушка
1963 Январь Риск
1960 Май Табакерка