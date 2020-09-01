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НовостиУральский следопыт Автор: - 01.09.2020
Владислав Крапивин
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Умер Владислав Крапивин

1 сентября в 6 часов 40 минут умер детский писатель Владислав Петрович Крапивин - член редакционного совета журнала "Уральский следопыт"

Весной 1960 года в журнале «Уральский следопыт» вышел первый рассказ Владислава Крапивина. Несколько лет В. П. Крапивин работал в журнале.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Cтатьи автора Владислава Петровича Крапивина,  опубликованные в журнале "Уральский следопыт"

9505 1995 Май Лето кончится не скоро

Тополиная рубашка 1986 Июль Тополиная рубашка

О мальчишках, о дружбе, о добре... 1985 Ноябрь О мальчишках, о дружбе, о добре…

Мальчик и ящерка 1985 Февраль Мальчик и ящерка

8405 1984 Май Паруса 

 Праздник лета в Старогорске 1984 Февраль Праздник лета в Старогорске

Голубятня на Жёлтой поляне 1983 Май Голубятня на Жёлтой поляне 

Дети Синего Фламинго 1981 Март Дети Синего Фламинго 

В ночь большого прилива 1977 Декабрь В ночь большого прилива 

Лётчик для Особых Поручений 1973 Декабрь Лётчик для Особых Поручений 

Баркентина с именем звезды 1971 Апрель Баркентина с именем звезды 

Флаг отхода 1970 Декабрь Флаг отхода 

Следопыт идет на завод пластмасс 1963 Март Железная ловушка 

Риск 1963 Январь Риск 

Табакерка 1960 Май Табакерка 


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