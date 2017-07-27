ural revolution 17
* Столетие Великой октябрьской социалистической революции.
* Чуть раньше юбилейный рубеж преодолела февральская
* Еще раньше - Первая русская революция 1905-1907 гг. Главным вопросом революции был аграрно-крестьянский, однако она не решила основных проблем политического и социально-экономического развития России.
Россия конца XIX - начала XX веков не могла обойти смену общественного строя - революционным путем или через преобразования.
А давайте представим, как могли бы развиваться события семнадцатого года, если бы центр политических сил оказался в Екатеринбурге!
Возьмем за основу известные течения начала прошлого века, парламентские, и не только, партии, союзы, другие образования и добавим специфику сегодняшнего общества.
Какое политическое устройство ближе тебе?
В каких условиях ты хотел бы видеть развитие России после 17-го?
Готов ли ты отстаивать свои убеждения, собирать сторонников и бороться с оппонентами?
Если чувствуешь свою правоту, стоящую за тобой силу,приходи!
А вдруг, именно твоя партия победит. И у России после семнадцатого года появится другой путь
Политическая партия — это наиболее активная и организованная часть социальной группы или класса, выражающая их интересы, связанная идеологической общностью и борющаяся за политическую власть
Собери друзей и создай из ПЯТИ человек партию! И у тебя появится возможность стать лидером государства!
Вас ждет жесткая борьба!
Будет необходимо:
суметь привлечь как можно больше сторонников своей партии;
в политической борьбе, боевых действиях или массовых мероприятиях уничтожать партии противников;
перевербовывать, подкупать, убеждать участников общества и других партий;
организовывать временные союзы с другими партиями для достижения тактических побед;
использовать средства мирового закулисья и своевременно избавляться от его зависимости;
противостоять деятельности охранки и других спецслужб;
избегать ошибки реальной истории, для этого ты должен ее знать!
Что еще? - ты узнаешь, приняв участие в Китч-квесте ural revolution 17
Все будет, как по-настоящему. Итак,
1. Как можно скорее зарегистрируй свою партию, для этого ознакомься с предлагаемыми группами партий
2. Начни партийную жизнь. Зарегистрируй себя и своих однопартийцев здесь, затем проверь реестр политических партий квеста.
3. Следи за заданиями в группе Ural Revolution 17 , выполняй их и набирай политический вес своей партии.
4. На входе революционной площадки ты получишь мандат
5. И всеми возможными способами приобретай и сохраняй сторонников. Береги их. Торгуй ими. Объединяйся.
6. Победит тот, чья партия наберет больше сторонников
Это - борьба за власть!
Она развернется на территории брошенного Уральского приборостроительного завода
Твоих сторонников будут подкупать, противники вступать в сговоры и альянсы, друзья не выполнять обязательства.
Еще на борьбу окажут влияние внешние силы и органы правопорядка.