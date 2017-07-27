ural revolution 17

* Столетие Великой октябрьской социалистической революции.

* Чуть раньше юбилейный рубеж преодолела февральская буржуазно-демократическая революция, которая стала первой победоносной революцией в России и превратила Россию, благодаря свержению царизма, в одну из наиболее демократичных стран.

* Еще раньше - Первая русская революция 1905-1907 гг. Главным вопросом революции был аграрно-крестьянский, однако она не решила основных проблем политического и социально-экономического развития России.

Россия конца XIX - начала XX веков не могла обойти смену общественного строя - революционным путем или через преобразования.

А давайте представим, как могли бы развиваться события семнадцатого года, если бы центр политических сил оказался в Екатеринбурге!

Возьмем за основу известные течения начала прошлого века, парламентские, и не только, партии, союзы, другие образования и добавим специфику сегодняшнего общества.

Какое политическое устройство ближе тебе?

В каких условиях ты хотел бы видеть развитие России после 17-го?

Готов ли ты отстаивать свои убеждения, собирать сторонников и бороться с оппонентами?

Если чувствуешь свою правоту, стоящую за тобой силу,приходи!

А вдруг, именно твоя партия победит. И у России после семнадцатого года появится другой путь

Политическая партия — это наиболее активная и организованная часть социальной группы или класса, выражающая их интересы, связанная идеологической общностью и борющаяся за политическую власть

Собери друзей и создай из ПЯТИ человек партию! И у тебя появится возможность стать лидером государства!

Вас ждет жесткая борьба!

Будет необходимо:

суметь привлечь как можно больше сторонников своей партии;

в политической борьбе, боевых действиях или массовых мероприятиях уничтожать партии противников;

перевербовывать, подкупать, убеждать участников общества и других партий;

организовывать временные союзы с другими партиями для достижения тактических побед;

использовать средства мирового закулисья и своевременно избавляться от его зависимости;

противостоять деятельности охранки и других спецслужб;

избегать ошибки реальной истории, для этого ты должен ее знать!

Что еще? - ты узнаешь, приняв участие в Китч-квесте ural revolution 17

Все будет, как по-настоящему. Итак,

1. Как можно скорее зарегистрируй свою партию, для этого ознакомься с предлагаемыми группами партий

2. Начни партийную жизнь. Зарегистрируй себя и своих однопартийцев здесь, затем проверь реестр политических партий квеста.

3. Следи за заданиями в группе Ural Revolution 17 , выполняй их и набирай политический вес своей партии.

4. На входе революционной площадки ты получишь мандат

5. И всеми возможными способами приобретай и сохраняй сторонников. Береги их. Торгуй ими. Объединяйся.

6. Победит тот, чья партия наберет больше сторонников

Это - борьба за власть!

Она развернется на территории брошенного Уральского приборостроительного завода

Твоих сторонников будут подкупать, противники вступать в сговоры и альянсы, друзья не выполнять обязательства.

Еще на борьбу окажут влияние внешние силы и органы правопорядка.

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