Урал, старый знакомый!

Географический фотоконкурс
Году экологии посвящается
Начало конкурса: 28 апреля 2017 года.
Окончание Конкурса: 21 мая 2017 года
На Урале огромное количество памятников природы - так называемые особоохраняемые природные территории (ООПТ). Это и скалы, и озера, и природные парки.
Необходимо сделать снимок участника (участников) конкурса на фоне памятника природы и разместить в группе https://vk.com/stalker_66
Указать:
#Название_Памятника_Природы
Краткое описание Памятника Природы и места расположения
@Имя_Участника (всех участников) конкурса,
#Название (если известно) команды
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#Денежкин_камень
Государственный природный заповедник "Денежкин Камень" расположен на Севере Свердловской области.
@Бессонов, @Фирсов
без команды
Личный Зачет. Неважно, кто разместил снимок - Важно, кто на снимке отмечен.
Если на фото отмечено несколько участников, для каждого участника ведется отдельный учёт.
Повторный снимок одного Памятника Природы в зачет не идет, только первый размещенный в группе.
Командный зачет. После появления в списке зарегистрировавшихся команда принимает участие в командном зачете. Неважно, сколько членов команды на снимке. Важно, чтобы был отмечен хотя бы один член команды, участвующий в квесте и указана команда.
Эксперты конкурса – сотрудники Института эклоги растений и животных Урала.
По окончанию конкурса все фото будут размещены на сайте www.uralstalker.com
Призы
личные от компании Т+
командные от Хладокомбината №3