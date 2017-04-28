Урал, старый знакомый!

Географический фотоконкурс

Году экологии посвящается

Начало конкурса: 28 апреля 2017 года.

Окончание Конкурса: 21 мая 2017 года

На Урале огромное количество памятников природы - так называемые особоохраняемые природные территории (ООПТ). Это и скалы, и озера, и природные парки.

Необходимо сделать снимок участника (участников) конкурса на фоне памятника природы и разместить в группе https://vk.com/stalker_66

Указать:

#Название_Памятника_Природы

Краткое описание Памятника Природы и места расположения

@Имя_Участника (всех участников) конкурса,

#Название (если известно) команды

#Денежкин_камень Государственный природный заповедник "Денежкин Камень" расположен на Севере Свердловской области.

Его территория полностью включает в себя массив Денежкиного Камня, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва. Площадь заповедника 80 тыс. га. @Бессонов, @Фирсов без команды

Личный Зачет . Неважно, кто разместил снимок - Важно, кто на снимке отмечен.

Если на фото отмечено несколько участников, для каждого участника ведется отдельный учёт.

Повторный снимок одного Памятника Природы в зачет не идет, только первый размещенный в группе.

Командный зачет. После появления в списке зарегистрировавшихся команда принимает участие в командном зачете. Неважно, сколько членов команды на снимке. Важно, чтобы был отмечен хотя бы один член команды, участвующий в квесте и указана команда.

Эксперты конкурса – сотрудники Института эклоги растений и животных Урала.

По окончанию конкурса все фото будут размещены на сайте www.uralstalker.com

Призы

личные от компании Т+

командные от Хладокомбината №3