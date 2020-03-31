апрельский номер журнала

накануне 85-летнего юбилея выхода первого номера журнала "Уральский следопыт" отправлен читателям.

В 2020 году редакция совместно с Уральским Центром камня возобновила публикации об уральских камнях. Этот год посвящен полярным месторождениям Ямало-Ненецкого автономного округа. Вместе с описанием свойств и использования мрамора редакция для читателей журнала выполняет обещание. В журнале размещены обещанные образцы поделочных камней, описанных с начала года. Если вместе с журналом читатель с транспортными издержками получит неполный комплект или его журнал придет совсем без образцов, пожалуйста, сообщите в Уральский Центр камня - недостающее будет обязательно восполнено. Для этого пришлите свое фото с журналом, описание каких минералов не оказалось в апрельском номере и адрес получателя. Письмо направлять по адресу umuseumf@mail.ru с пометкой в теме письма Уральский Следопыт - Камни Урала.

Читатели апрельского номера узнают о популярном маршруте на Конжаковский камень, ставшим еще более доступным после появления технологической автодороги до Иовского плато.

Один из самых почитаемых издревле праздников обских угров - "праздник Медведя", имеющий особое сакральное значение.

Тему развития внутреннего туризма на Урале продолжат материалы для активных исследователей своего края "Прямо по курсу - полярная звезда" с восточного склона Уральских гор в последние морозные дни "Белое безмолвие" - прогулка выходного дня по Веселым горам в недавний снегопад,обрушившийся на Уральские горы.

Краеведческий блок представлен родословной свердловского краеведа и издателя Ларисы Левицкой "Из истории рода Дюковых" и рассказом о первом российском летчике Заполярья . Полеты Яна Нагурского на 450-килограммовой авиэтке без навигации, карт и радиостанций в начале 20 века были настоящим подвигом.

Продолжается цикл расследования причин ряда авиакатостроф в Башкирском небе, случившихся после Великой Отечественной войны.

Любителям природы представлена статья кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника заповедника "Вишерский" Василия Колбина "Уральские попугаи" - кто сможет определить, что это за птица?

Журнал в журнале русскоязычной фантастики "Аэлита" встретит рассказами как в стиле научной фантастики, так и юмора.

Читайте апрельский номер журнала "Уральский следопыт"!