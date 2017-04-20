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Майский экстрим-2017 Автор: stalker - 20.04.2017
квест сталкер-66 общий старт
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квест uralstalker

Положение о Географическом квесте «Сталкер-66»

Молодёжный квест uralstalker организуется редакцией журнала Уральский Следопыт, молодежным клубом Русского Географического Общества Уральский Следопыт,  проводится во время ежегодного молодежно-патриотического фестиваля «Майский экстрим».  Молодёжный квест uralstalker состоит из двух туров: практического и теоретического.

Цели и задачи:

- популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи;

- обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между молодежью;

- содействие формированию ответственности в вопросах охраны  окружающей среды

Непосредственная организация квеста  uralstalker возлагается на Оргкомитет.

Оргкомитет в составе:

Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала Уральский Следопыт;

Семенов Михаил Геннадьевич – координатор молодежного клуба Русского Географического Общества Уральский Следопыт;

Калабина Ольга Алексеевна – Председатель молодежного клуба Русского Географического Общества Уральский Следопыт;

Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Управления образования Администрации города Екатеринбург

Воробкало Аркадий Александрович – Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области

Наблюдательный Совет:

Представители организаторов этапов квеста uralstalker, приглашенные представители органов власти, образования, Русского географического общества

Организация и проведение осуществляется силами студентов и преподавателей образовательных учреждений г. Екатеринбурга, помощников-добровольцев.

Время и место проведения:

Прибытие команд на место 28.05.2017 года.

Место соревнований – город Екатеринбург, Исторический сквер.

По прибытию команды обязаны подтвердить свое участие и пройти очную регистрацию. С 9.00 до 11.00. Условия старта, прохождения этапов финиша и начисления балов квеста uralstalker доводятся на построении в 11.00. Общий старт в Историческом сквере города Екатеринбурга.

Сценарный план:

Конкурсы от партнеров, индивидуальные призы 9:00 – 10:30

Построение, приветственные слова 11:00

Старт практического этапа в 11:30

Финиш практического этапа 14:00

Теоретический этап 14:30 – 15:00

Конкурсы от партнеров, командные призы15:00 – 16:00

Награждение, вручение призов победителям 16:00-16:30

Участники молодежного квеста uralstalker:

В мероприятии принимают участие команды из Екатеринбурга, Свердловской области, приглашаются команды из соседних регионов.

Состав команды:

Количество участников 5 человек + один сопровождающий (руководитель, учитель, педагог-организатор дополнительного образования), участвующий в регистрации команды. Участники делятся на следующие возрастные группы:

  1. Школьники 5-8 класс
  2. Старшие школьники 9-11 класс.
  3. Студенты средних специальных учебных заведений
  4. Студенты высших учебных заведений.
  5. Разновозрастные команды, работающая молодёжь

Заявки на участие:

Именная заявка подается в оргкомитет до 21:00 24 мая 2017 года на e-mail:  quest-stalker-66@mail.ru, для контроля участниками выкладывается на странице квеста uralstalker

Условия проведения практического этапа квеста uralstalker:

Квест содержит 25 этапов (возможно увеличение). Команда получает карту-схему, на которой обозначены контрольные пункты и максимальное количество баллов, которые могут быть получены при прохождении этапа. Задача команды в сроки отведенные на прохождение набрать максимальное количество баллов. Для прохождения квеста uralstalker  командам отводится 2,5 часа. Старт для всех участников общий.

Информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается определенный балл. Неверный ответ не учитывается. Количество балов за правильный ответ зависит от сложности и удаленности этапа, указывается на выдаваемой карте-схеме.

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Познавательный блок

  1. ДЕНДРОЛОГИЯ. Организатор - Уральский государственный лесотехнический университет, институт леса и природопользования.

Определение видов деревьев и кустарников, произрастающих на Урале (5 видов - по  гербарию,  по побегам,  стволу,  шишкам).

  1. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛА. Организатор - Уральский федеральный университет, Уральский энергетический институт.

Участникам необходимо ответить на вопросы викторины о городском теплоснабжении  и об элементарных правилах безопасности при  использовании тепловой энергии.

  1. ВЕТЕРИНАРИЯ. Организатор - Аграрный колледж Уральского государственного аграрного университета. 

Определение животных по следам. Оказание первой помощи животным.

  1. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. Организатор – Уральский государственный педагогический университет, институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации.

По отрывкам из известных литературных произведений о знаменитых русских путешественниках, мореплавателях, землепроходцах определить произведение, главных героев и автора.

  1. ИСТОРИЯ (Мастерская первобытного человека). Организатор - Уральский федеральный университет. Институт гуманитарных наук и искусств. Департамент Исторический факультет

Необходимо самостоятельно изготовить каменное орудие труда и с его помощью заточить палку.

  1. ЭНТОМОЛОГИЯ. Организатор - Уральский государственный лесотехнический университет.

На этапе нужно определить виды насекомых по коллекциям - 5 видов (полезные насекомые и вредители леса).

  1. ТОПОНИМИКА. Организатор – Гуманитарный университет. Факультет социальной психологии.

Участникам предоставляются карты Екатеринбурга и Свердловской области. Задаются вопросы на тему происхождения названий. Участникам надо догадаться, о чем речь.

  1. ОРНИТОЛОГИЯ. Организатор - Уральский государственный лесотехнический университет.

Определение видов птиц (5 видов, обитающих на Урале по чучелам, цветным иллюстрациям или силуэтам).

  1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. Организатор - Фармацевтический филиал СОМК.

Определить виды уральских лекарственных растений и их практическое применение.

  1. ГЕОЛОГИЯ. Организатор – Уральский государственный горный университет.

На этапе нужно показать навыки промывки золота, определить минералы и ответить на вопросы.

  1. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ. Организатор – Екатеринбургский политехникум.
    Основы материаловедения - знать и уметь различать основные металлы и сплавы. По желанию выполнить практическую работу по нагреву и ковке металла, кузнечные работы по изготовлению подковы на переносном горне.
  2. РАСШИФРОВКА ЗАКОДИРОВАННЫХ АЗБУКОЙ МОРЗЕ СЛОВ. Организатор – Уральский радиотехнический колледж имени А. С. Попова.

На этапе трём участникам команды необходимо расшифровать по три слова на специальном бланке, остальные два участника с сопровождающим знакомятся с практической частью передачи Азбуки Морзе. По завершению расшифровки слов команда получает отметку о прохождении этапа и в полном составе отбывает на следующий этап.

  1. АРХИТЕКТУРА. Организатор - Уральский государственный архитектурно-художественный Университет.

На этапе нужно изготовить монумент – памятник, посвященный экологии из предоставленного пластического материала.

  1. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА. Организатор - компания.

Проверяются знания историко-краеведческих вопросов по освоению территории, природе, роли...
Вопросы составлены исходя из возрастных особенностей участников.

  1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПАЗЛ. Организатор - Уральский государственный экономический университет.
    Участникам выдается разрезанная карта одной из областей Урала.
    Нужно быстро и правильно составить карту и определить область, изображенную на ней.

 

 

Туристский блок

 

  1. ПРИВАЛ. Организатор - Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.

Команде предоставляются дрова и место для разведения костра. Этап считается успешно пройденным в случае, если пламя пережигает нить на высоте 15 см над дровами. Участники также должны рассказать о правилах противопожарной безопасности при разведении открытого огня в лесной зоне.

  1. ЗАКОНЫ ФИЗИКИ И ВЫЖИВАНИЕ. Организатор - Уральский государственный педагогический университет. Институт физики, технологии и экономики. 

Ориентирование с помощью подручных материалов. Определение сторон света с помощью иголки, часов. Определение времени по солнечным часам. Вопросы на тему физики и туризма.

  1. ПЕРЕПРАВА. Организатор - Уральский федеральный университет. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики.

По навесной переправе нужно переправиться с одного берега на другой.

  1. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Организатор - Свердловский областной медицинский колледж.

Команде выдается карточка с заданием, в котором описана травма и медицинская аптечка. Участникам необходимо установить диагноз, назвать медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи, оказать первую помощь (например, сделать перевязку).

  1. СПРОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Организатор - Уральский федеральный университет. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики.

Используя компас, по заданному азимуту добежать до одного из 10 КП, расположенных в 50 метрах от места старта.

  1. ВЕРЕВОЧНЫЙ ЭТАП. Организатор – Академия туризма и международных отношений.

Представлен комплект уже сделанных узлов, среди них есть неправильный. Команда должна выбрать неверный узел, сказать его применение, постараться его завязать.

  1. ПЕСНЯ. Путешественника. Организатор - Академия туризма и международных отношений.
    Участникам предлагается исполнить какую-либо песню, связанную с
    туризмом и путешествиями. Предоставляются различные музыкальные
    инструменты.

 

  1. Военно-прикладной блок
  2. УКРЫТИЕ. Организатор –Уральский юридический институт МВД России; Районное объединение юнармейских отрядов "Экспедиция Память" Орджоникидзевского р-на г. Екатеринбурга. Команде требуется соорудить укрытие из подручных материалов (веревка, плащ-палатка, колышки) и укрыться в нем. Контрольное время выполнения задания – 5 минут.
  3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ И КОДОВЫЕ СИГНАЛЫ. Организатор – Уральский юридический институт МВД России; Районное объединение юнармейских отрядов "Экспедиция Память" Орджоникидзевского р-на г. Екатеринбурга. Каждому члену команды будут предоставлены 4 карточки на проверку знаний топографических знаков.
  4. СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА АК 30 ПАТРОНАМИ.Организатор –ДОСААФ. Участвует один человек  из команды. Упражнение считается выполненным, если при этом соблюдены все условия его выполнения.
  5. РАЗБОРКА-СБОРКА АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА. Организатор – ДОСААФ. Участвует один человек из команды. Порядок неполной разборки и сборки автомата проводится согласно наставлению по стрелковому делу.
  6. НАДЕВАНИЕ ПРОТИВОГАЗА. Организатор – ДОСААФ.  Участвует вся команда (5 человек).  Противогаз является надежным средством защиты органов дыхания только при умелом обращении с ним. Поэтому каждый гражданин должен знать правила пользования противогазом в различной обстановке, уметь проверять его исправность, а также знать порядок его хранения.
  7. ОГНЕВОЙ РУБЕЖ. Организатор – ДОСААФ.  Пневматический или лазерный тир
  8. ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ. Организатор - Уральский государственный педагогический университет. Институт физической культуры. Выполнение элементов ГТО.

Информационно-коммуникативный блок

  1. СЭЛФИ. Организатор – Колледж управления и сервиса «Стиль».

Команда на этапе получает карточку, на которой указаны координаты и азимут. Необходимо, используя GPS-навигатор телефона прибыть в указанное место.

- определить направление по заданному азимуту (проверка: в объектив должно попасть знаковое место)

- Сделать снимок на телефон так, чтобы с заданной точки в заданном направлении попала команда и окружающее пространство (видны и узнаваемы должны быть все члены команды)

- На аккаунте любого участника команды в социальной сети ВКОНТАКТЕ разместить фото с хештегом #СТАЛКЕР-66, в комментариях указать название команды.

 

  1. ФОТОКАРТИНА. Организатор – Колледж управления и сервиса «Стиль».

Участникам предлагается название известной картины и имя художника.

Необходимо:

- Вспомнить или найти в сети Интернет сюжет картины

- Воспроизвести сюжет картины, используя только свои фантазию, выдумку имеющиеся подручные предметы и окружающее пространство.

- Сделать снимок на телефон получившейся композиции

- На аккаунте любого участника команды в социальной сети ВКОНТАКТЕ разместить фото с хештегами #uralstalker, #(название команды), #(название картины) , # имя художника.

 

Условия проведения теоретического тура Молодёжного квеста uralstalker.

«БОЛЬШОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРОССВОРД». Организатор – Информационно-издательский центр «УралУчёба».

Участникам необходимо всей командой за 30 минут разгадать «Большой краеведческий кроссворд» из 60 слов. Побеждает команда, ПРАВИЛЬНО  отгадавшая наибольшее количество слов. Победители получают призы и подарки. Пользоваться справочной литературой, интернетом, подсказками руководителя команды и других лиц не разрешается.

ВОПРОСЫ И СЕТКА КРОССВОРДА БУДУТ ВЫДАНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЭТАПОМ.

Итоги квеста uralstalker подводятся по сумме всех заданий и времени прохождения этапов. Победителем квеста uralstalker  считается команда, набравшая набольшее количество баллов за минимальное время. При равенстве суммы мест у нескольких команд предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат на Теоретическом туре.

Официальная страница квеста uralstalker в сети Интернет http://www.uralstalker.com/uralstalker-me17 ,

 

Команды, занявшие 1 места, награждаются дипломом 1 степени и  памятными призами. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней. Все команды-участники награждаются грамотами участников, руководители – благодарственными письмами.

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017

 

 


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