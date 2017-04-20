Положение о Географическом квесте «Сталкер-66»

Молодёжный квест uralstalker организуется редакцией журнала Уральский Следопыт, молодежным клубом Русского Географического Общества Уральский Следопыт, проводится во время ежегодного молодежно-патриотического фестиваля «Майский экстрим». Молодёжный квест uralstalker состоит из двух туров: практического и теоретического.

Цели и задачи :

- популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи;

- обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между молодежью;

- содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды

Непосредственная организация квеста uralstalker возлагается на Оргкомитет.

Оргкомитет в составе :

Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала Уральский Следопыт;

Семенов Михаил Геннадьевич – координатор молодежного клуба Русского Географического Общества Уральский Следопыт;

Калабина Ольга Алексеевна – Председатель молодежного клуба Русского Географического Общества Уральский Следопыт;

Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Управления образования Администрации города Екатеринбург

Воробкало Аркадий Александрович – Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области

Наблюдательный Совет :

Представители организаторов этапов квеста uralstalker, приглашенные представители органов власти, образования, Русского географического общества

Организация и проведение осуществляется силами студентов и преподавателей образовательных учреждений г. Екатеринбурга, помощников-добровольцев.

Время и место проведения :

Прибытие команд на место 28.05.2017 года.

Место соревнований – город Екатеринбург, Исторический сквер.

По прибытию команды обязаны подтвердить свое участие и пройти очную регистрацию. С 9.00 до 11.00. Условия старта, прохождения этапов финиша и начисления балов квеста uralstalker доводятся на построении в 11.00. Общий старт в Историческом сквере города Екатеринбурга.

Сценарный план:

Конкурсы от партнеров, индивидуальные призы 9:00 – 10:30

Построение, приветственные слова 11:00

Старт практического этапа в 11:30

Финиш практического этапа 14:00

Теоретический этап 14:30 – 15:00

Конкурсы от партнеров, командные призы15:00 – 16:00

Награждение, вручение призов победителям 16:00-16:30

Участники молодежного квеста uralstalker:

В мероприятии принимают участие команды из Екатеринбурга, Свердловской области, приглашаются команды из соседних регионов.

Состав команды :

Количество участников 5 человек + один сопровождающий (руководитель, учитель, педагог-организатор дополнительного образования), участвующий в регистрации команды. Участники делятся на следующие возрастные группы:

Школьники 5-8 класс Старшие школьники 9-11 класс. Студенты средних специальных учебных заведений Студенты высших учебных заведений. Разновозрастные команды, работающая молодёжь

Заявки на участие:

Именная заявка подается в оргкомитет до 21:00 24 мая 2017 года на e-mail: quest-stalker-66@mail.ru, для контроля участниками выкладывается на странице квеста uralstalker

Условия проведения практического этапа квеста uralstalker:

Квест содержит 25 этапов (возможно увеличение). Команда получает карту-схему, на которой обозначены контрольные пункты и максимальное количество баллов, которые могут быть получены при прохождении этапа. Задача команды в сроки отведенные на прохождение набрать максимальное количество баллов. Для прохождения квеста uralstalker командам отводится 2,5 часа. Старт для всех участников общий.

Информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается определенный балл. Неверный ответ не учитывается. Количество балов за правильный ответ зависит от сложности и удаленности этапа, указывается на выдаваемой карте-схеме.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Познавательный блок

ДЕНДРОЛОГИЯ. Организатор - Уральский государственный лесотехнический университет, институт леса и природопользования.

Определение видов деревьев и кустарников, произрастающих на Урале (5 видов - по гербарию, по побегам, стволу, шишкам).

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛА. Организатор - Уральский федеральный университет, Уральский энергетический институт.

Участникам необходимо ответить на вопросы викторины о городском теплоснабжении и об элементарных правилах безопасности при использовании тепловой энергии.

ВЕТЕРИНАРИЯ. Организатор - Аграрный колледж Уральского государственного аграрного университета.

Определение животных по следам. Оказание первой помощи животным.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. Организатор – Уральский государственный педагогический университет, институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации.

По отрывкам из известных литературных произведений о знаменитых русских путешественниках, мореплавателях, землепроходцах определить произведение, главных героев и автора.

ИСТОРИЯ (Мастерская первобытного человека). Организатор - Уральский федеральный университет. Институт гуманитарных наук и искусств. Департамент Исторический факультет

Необходимо самостоятельно изготовить каменное орудие труда и с его помощью заточить палку.

ЭНТОМОЛОГИЯ. Организатор - Уральский государственный лесотехнический университет.

На этапе нужно определить виды насекомых по коллекциям - 5 видов (полезные насекомые и вредители леса).

ТОПОНИМИКА. Организатор – Гуманитарный университет. Факультет социальной психологии.

Участникам предоставляются карты Екатеринбурга и Свердловской области. Задаются вопросы на тему происхождения названий. Участникам надо догадаться, о чем речь.

ОРНИТОЛОГИЯ. Организатор - Уральский государственный лесотехнический университет.

Определение видов птиц (5 видов, обитающих на Урале по чучелам, цветным иллюстрациям или силуэтам).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. Организатор - Фармацевтический филиал СОМК.

Определить виды уральских лекарственных растений и их практическое применение.

ГЕОЛОГИЯ. Организатор – Уральский государственный горный университет.

На этапе нужно показать навыки промывки золота, определить минералы и ответить на вопросы.

ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ. Организатор – Екатеринбургский политехникум.

Основы материаловедения - знать и уметь различать основные металлы и сплавы. По желанию выполнить практическую работу по нагреву и ковке металла, кузнечные работы по изготовлению подковы на переносном горне. РАСШИФРОВКА ЗАКОДИРОВАННЫХ АЗБУКОЙ МОРЗЕ СЛОВ. Организатор – Уральский радиотехнический колледж имени А. С. Попова.

На этапе трём участникам команды необходимо расшифровать по три слова на специальном бланке, остальные два участника с сопровождающим знакомятся с практической частью передачи Азбуки Морзе. По завершению расшифровки слов команда получает отметку о прохождении этапа и в полном составе отбывает на следующий этап.

АРХИТЕКТУРА. Организатор - Уральский государственный архитектурно-художественный Университет.

На этапе нужно изготовить монумент – памятник, посвященный экологии из предоставленного пластического материала.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА. Организатор - компания.

Проверяются знания историко-краеведческих вопросов по освоению территории, природе, роли...

Вопросы составлены исходя из возрастных особенностей участников.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПАЗЛ. Организатор - Уральский государственный экономический университет.

Участникам выдается разрезанная карта одной из областей Урала.

Нужно быстро и правильно составить карту и определить область, изображенную на ней.

Туристский блок

ПРИВАЛ. Организатор - Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.

Команде предоставляются дрова и место для разведения костра. Этап считается успешно пройденным в случае, если пламя пережигает нить на высоте 15 см над дровами. Участники также должны рассказать о правилах противопожарной безопасности при разведении открытого огня в лесной зоне.

ЗАКОНЫ ФИЗИКИ И ВЫЖИВАНИЕ. Организатор - Уральский государственный педагогический университет. Институт физики, технологии и экономики.

Ориентирование с помощью подручных материалов. Определение сторон света с помощью иголки, часов. Определение времени по солнечным часам. Вопросы на тему физики и туризма.

ПЕРЕПРАВА. Организатор - Уральский федеральный университет. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики.

По навесной переправе нужно переправиться с одного берега на другой.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Организатор - Свердловский областной медицинский колледж.

Команде выдается карточка с заданием, в котором описана травма и медицинская аптечка. Участникам необходимо установить диагноз, назвать медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи, оказать первую помощь (например, сделать перевязку).

СПРОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Организатор - Уральский федеральный университет. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики.

Используя компас, по заданному азимуту добежать до одного из 10 КП, расположенных в 50 метрах от места старта.

ВЕРЕВОЧНЫЙ ЭТАП. Организатор – Академия туризма и международных отношений.

Представлен комплект уже сделанных узлов, среди них есть неправильный. Команда должна выбрать неверный узел, сказать его применение, постараться его завязать.

ПЕСНЯ. Путешественника. Организатор - Академия туризма и международных отношений.

Участникам предлагается исполнить какую-либо песню, связанную с

туризмом и путешествиями. Предоставляются различные музыкальные

инструменты.

Военно-прикладной блок УКРЫТИЕ. Организатор –Уральский юридический институт МВД России; Районное объединение юнармейских отрядов "Экспедиция Память" Орджоникидзевского р-на г. Екатеринбурга. Команде требуется соорудить укрытие из подручных материалов (веревка, плащ-палатка, колышки) и укрыться в нем. Контрольное время выполнения задания – 5 минут. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ И КОДОВЫЕ СИГНАЛЫ. Организатор – Уральский юридический институт МВД России; Районное объединение юнармейских отрядов "Экспедиция Память" Орджоникидзевского р-на г. Екатеринбурга. Каждому члену команды будут предоставлены 4 карточки на проверку знаний топографических знаков. СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА АК 30 ПАТРОНАМИ.Организатор –ДОСААФ. Участвует один человек из команды. Упражнение считается выполненным, если при этом соблюдены все условия его выполнения. РАЗБОРКА-СБОРКА АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА. Организатор – ДОСААФ. Участвует один человек из команды. Порядок неполной разборки и сборки автомата проводится согласно наставлению по стрелковому делу. НАДЕВАНИЕ ПРОТИВОГАЗА. Организатор – ДОСААФ. Участвует вся команда (5 человек). Противогаз является надежным средством защиты органов дыхания только при умелом обращении с ним. Поэтому каждый гражданин должен знать правила пользования противогазом в различной обстановке, уметь проверять его исправность, а также знать порядок его хранения. ОГНЕВОЙ РУБЕЖ. Организатор – ДОСААФ. Пневматический или лазерный тир ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ. Организатор - Уральский государственный педагогический университет. Институт физической культуры. Выполнение элементов ГТО.

Информационно-коммуникативный блок

СЭЛФИ. Организатор – Колледж управления и сервиса «Стиль».

Команда на этапе получает карточку, на которой указаны координаты и азимут. Необходимо, используя GPS-навигатор телефона прибыть в указанное место.

- определить направление по заданному азимуту (проверка: в объектив должно попасть знаковое место)

- Сделать снимок на телефон так, чтобы с заданной точки в заданном направлении попала команда и окружающее пространство (видны и узнаваемы должны быть все члены команды)

- На аккаунте любого участника команды в социальной сети ВКОНТАКТЕ разместить фото с хештегом #СТАЛКЕР-66, в комментариях указать название команды.

ФОТОКАРТИНА. Организатор – Колледж управления и сервиса «Стиль».

Участникам предлагается название известной картины и имя художника.

Необходимо:

- Вспомнить или найти в сети Интернет сюжет картины

- Воспроизвести сюжет картины, используя только свои фантазию, выдумку имеющиеся подручные предметы и окружающее пространство.

- Сделать снимок на телефон получившейся композиции

- На аккаунте любого участника команды в социальной сети ВКОНТАКТЕ разместить фото с хештегами #uralstalker, #(название команды), #(название картины) , # имя художника.

Условия проведения теоретического тура Молодёжного квеста uralstalker .

«БОЛЬШОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРОССВОРД». Организатор – Информационно-издательский центр «УралУчёба».

Участникам необходимо всей командой за 30 минут разгадать «Большой краеведческий кроссворд» из 60 слов. Побеждает команда, ПРАВИЛЬНО отгадавшая наибольшее количество слов. Победители получают призы и подарки. Пользоваться справочной литературой, интернетом, подсказками руководителя команды и других лиц не разрешается.

ВОПРОСЫ И СЕТКА КРОССВОРДА БУДУТ ВЫДАНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЭТАПОМ.

Итоги квеста uralstalker подводятся по сумме всех заданий и времени прохождения этапов. Победителем квеста uralstalker считается команда, набравшая набольшее количество баллов за минимальное время. При равенстве суммы мест у нескольких команд предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат на Теоретическом туре.

Официальная страница квеста uralstalker в сети Интернет http://www.uralstalker.com/uralstalker-me17 ,

Команды, занявшие 1 места, награждаются дипломом 1 степени и памятными призами. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней. Все команды-участники награждаются грамотами участников, руководители – благодарственными письмами.