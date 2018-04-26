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квест UralStalkerМайский экстрим-2018 Автор: - 26.04.2018
patron_3 квест СТАЛКЕР-66 патриотика
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Военно-прикладной блок

Квест содержит 30 этапов. Команда получает карту-схему, на которой обозначены контрольные пункты и максимальное количество баллов, которые могут быть получены при прохождении этапа. Задача команды в сроки отведенные на прохождение набрать максимальное количество баллов. . Старт для всех участников общий.

 

Тир пневматический

Сборка/разборка АК-74

Кидание гранат на меткость

Спасение утопающих

Такелаж (Морские узлы)

ГТО: подтягивание, отжимание, пресс, прыжки, гибкость

 

Информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается определенный балл. Неверный ответ не учитывается. Количество балов за правильный ответ зависит от сложности и удаленности этапа.

 

 

 

 

Предварительное задание

Положение о  квесте URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2018


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