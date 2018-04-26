Военно-прикладной блок

Квест содержит 30 этапов. Команда получает карту-схему, на которой обозначены контрольные пункты и максимальное количество баллов, которые могут быть получены при прохождении этапа. Задача команды в сроки отведенные на прохождение набрать максимальное количество баллов. . Старт для всех участников общий.

Тир пневматический

Сборка/разборка АК-74

Кидание гранат на меткость

Спасение утопающих

Такелаж (Морские узлы)

ГТО: подтягивание, отжимание, пресс, прыжки, гибкость

Информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается определенный балл. Неверный ответ не учитывается. Количество балов за правильный ответ зависит от сложности и удаленности этапа.

Предварительное задание