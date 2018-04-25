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квест UralStalkerМайский экстрим-2018 Автор: - 25.04.2018
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Этапы квеста URALSTALKER

Квест содержит 30 этапов. Команда получает карту-схему, на которой обозначены контрольные пункты и максимальное количество баллов, которые могут быть получены при прохождении этапа. Задача команды в сроки отведенные на прохождение набрать максимальное количество баллов. . Старт для всех участников общий.

Информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается определенный балл. Неверный ответ не учитывается. Количество балов за правильный ответ зависит от сложности и удаленности этапа.

Командам рекомедуется иметь при себе телефон с выходом в сеть Интерент, программу для считывания QR-кодов

Этапы квеста URALSTALKER объединены в тематические блоки, что позволит командам сделать правильный выбор при прохождении квеста

Предварительные задания

Познавательный блок

Туристский блок

Военно-прикладной блок

Уральский следопыт

Безопасность

Информационно-коммуникативный блок

Охрана природы и экология

О, спорт!

 

 

Итоги квеста uralstalker подводятся по сумме всех заданий и времени прохождения этапов. Победителем квеста uralstalker  считается команда, набравшая наибольшее количество баллов за минимальное время. При равенстве суммы мест у нескольких команд предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат на конкурсе Предварительных заданий.

Официальная страница квеста uralstalker в сети Интернет http://www.uralstalker.com/uralstalker-me17

Предварительное задание

Положение о  квесте URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2018


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