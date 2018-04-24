Положение

о проведении квеста URALSTALKER( uralstalker-2018)

Общие положения

Краеведческий квест Uralstalker (Уралсталкер-2018) (далее – квест) организуется Молодежным клубом Русского географического общества «Уральский Следопыт» (далее Организатор), редакцией журнала «Уральский следопыт», проводится во время ежегодного молодежно-патриотического фестиваля «Майский экстрим».

Цели и задачи:

- совершенствование форм и методов игровых и соревновательных внеклассных занятий и мероприятий у молодежи, обучающейся в учреждениях среднего, среднего-профессионального, высшего образования, военно-патриотических клубах, трудящейся молодежи;

- популяризация и пропаганда географии и краеведения как важнейших средств формирования активной гражданской позиции молодежи;

- обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между молодежью;

- содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды

Непосредственная организация квеста возлагается на Оргкомитет.

Организатор обязан:

а) организовать и провести квест в соответствии с установленными правилами и нормами;

б) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной безопасности, а так же всех иных правил и норм предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» при проведении мероприятий.

в) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении квеста, в том числе:

обеспечить допуск участников квеста;

провести оценку мест проведения Мероприятия;

определить порядок задействования и координации медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи участникам квеста;

определить места и пути медицинской эвакуации;

ознакомить медицинский персонал и представителей команд с организацией оказания медицинской помощи;

г) обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при проведении квеста в соответствии с требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных мероприятий;

д) нести все иные обязанности по организации и проведению квеста предусмотренные законодательством

Оргкомитет в составе:

Сибирцева Екатерина Александровна – Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбург

Воробкало Аркадий Александрович – Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области

Фирсов Максим Юрьевич – Главный редактор журнала Уральский Следопыт;

Семенов Михаил Геннадьевич – Координатор Молодежного клуба Русского Географического Общества Уральский Следопыт;

Калабина Ольга Алексеевна – Председатель Молодежного клуба Русского Географического Общества Уральский Следопыт;

Наблюдательный Совет:

Представители организаторов этапов квеста uralstalker, приглашенные представители органов власти, образования, Русского географического общества

Организация и проведение осуществляется силами студентов и преподавателей организаций высшего и среднего профессионального образования, образовательных и общественных организаций города Екатеринбурга, помощников-добровольцев.

Время и место проведения:

Прибытие команд на место 27.05.2018 года.

Место соревнований – город Екатеринбург, Исторический сквер.

По прибытию команды обязаны подтвердить свое участие и пройти очную регистрацию. С 9.00 до 11.00. Условия старта, прохождения этапов финиша и начисления балов квеста uralstalker доводятся на построении в 11.00. Общий старт в Историческом сквере города Екатеринбурга.



