Осень Уральского следопыта 2019

21 сентября в столице Урала стартует молодёжный фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма.

Квест включает в себя более 50 различных конкурсных этапов.

Правила квеста

На старте каждая команда спасателей получает карту-схему с обозначенными контрольными пунктами, которые необходимо пройти, бегунок участника с перечисленными для прохождения баллами.

Задача команды за время квеста набрать максимальное количество баллов, проходя конкурсные этапы, используя пятиуровневую систему.

• При прохождении каждого этапа вам выставляются баллы от 1 до 5.



На прохождения квеста командам отводится 3 часа. Старт для участников всех возрастных групп общий. Порядок, последовательность и количество прохождения этапов каждая команда выбирает сама. Прохождение всех этапов не обязательно! Финиш в 14:00 в Штабе квеста.

Руководители, или капитаны команд сдают бегунки участников 14:00.

В каждой возрастной категории побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов.

Возрастные категории

1 категория – школьники 5-8 классов

2 категория – школьники 9-11 классов

3 категория – студенты колледжей и техникумов

4 категория – студенты высших учебных заведений

5 категория – представители военно-патриотических клубов

6 категория – разновозрастные команды

В организации принимают участие:

- редакция журнала «Уральский Следопыт»,

- Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга

- Комитет по Молодёжной политике Администрации г. Екатеринбурга

- Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

- Молодёжный клуб Русского Географического Общества,

- Свердловское отделение ДОСААФ России

Предварительный сценарный план проведения фестиваля

Осень Уральского следопыта

21 сентября 2019 года

Время проведения Содержание мероприятия Место проведения 09:00 - 10:45 Регистрация участников квеста Плотинка, Исторический сквер 10:45 Построение участников квеста. Открытие Плотинка, Исторический сквер, сцена 11:00 Общий СТАРТ Исторический сквер, Набережная городского пруда 14:00 Финиш квеста Исторический сквер 14:00-15:00 Полевая кухня. Горячее питание участников фестиваля

Культурная программа участников квеста.

Подсчет результатов Исторический сквер 15:00-16:00 Поздравление и награждение победителей, вручение сертификатов участникам и руководителям Плотинка, Исторический сквер

В организации этапов задействованы студенты и преподаватели всех ведущих вузов Екатеринбурга.

ВСЕ УЧАСТНИКИ КВЕСТА , прошедшие своевременно предварительную регистрацию, получают традиционные сертификаты участников, ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ, журналы «Уральский следопыт», возможно организованное горячее питание (полевые кухни), посещение музеев Екатеринбурга, возможность выиграть призы и подарки для ВСЕГО класса!

ПОБЕДИТЕЛИ получают дипломы, кубки, призы и подарки!

РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД – благодарственные письма за подготовку команд и участие в квесте «Уралсталкер-2019»!