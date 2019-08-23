Осень Уральского следопыта 2019

21 сентября в столице Урала стартует молодёжный фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма.
Этапы Uralstalker
Заявка на участие в квестеUralstalker
Зарегистрировавшиеся команды
Квест включает в себя более 50 различных конкурсных этапов.
Правила квеста
На старте каждая команда спасателей получает карту-схему с обозначенными контрольными пунктами, которые необходимо пройти, бегунок участника с перечисленными для прохождения баллами.
Задача команды за время квеста набрать максимальное количество баллов, проходя конкурсные этапы, используя пятиуровневую систему.
• При прохождении каждого этапа вам выставляются баллы от 1 до 5.
На прохождения квеста командам отводится 3 часа. Старт для участников всех возрастных групп общий. Порядок, последовательность и количество прохождения этапов каждая команда выбирает сама. Прохождение всех этапов не обязательно! Финиш в 14:00 в Штабе квеста.
Руководители, или капитаны команд сдают бегунки участников 14:00.
В каждой возрастной категории побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов.
Возрастные категории
1 категория – школьники 5-8 классов
2 категория – школьники 9-11 классов
3 категория – студенты колледжей и техникумов
4 категория – студенты высших учебных заведений
5 категория – представители военно-патриотических клубов
6 категория – разновозрастные команды
В организации принимают участие:
- редакция журнала «Уральский Следопыт»,
- Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
- Комитет по Молодёжной политике Администрации г. Екатеринбурга
- Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
- Молодёжный клуб Русского Географического Общества,
- Свердловское отделение ДОСААФ России
Предварительный сценарный план проведения фестиваля
Осень Уральского следопыта
21 сентября 2019 года
|Время проведения
|Содержание мероприятия
|Место проведения
|09:00 - 10:45
|Регистрация участников квеста
|Плотинка, Исторический сквер
|10:45
|Построение участников квеста. Открытие
|Плотинка, Исторический сквер, сцена
|11:00
|Общий СТАРТ
|Исторический сквер, Набережная городского пруда
|14:00
|Финиш квеста
|Исторический сквер
|14:00-15:00
|Полевая кухня. Горячее питание участников фестиваля
Культурная программа участников квеста.
Подсчет результатов
|Исторический сквер
|15:00-16:00
|Поздравление и награждение победителей, вручение сертификатов участникам и руководителям
|Плотинка, Исторический сквер
В организации этапов задействованы студенты и преподаватели всех ведущих вузов Екатеринбурга.
ВСЕ УЧАСТНИКИ КВЕСТА , прошедшие своевременно предварительную регистрацию, получают традиционные сертификаты участников, ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ, журналы «Уральский следопыт», возможно организованное горячее питание (полевые кухни), посещение музеев Екатеринбурга, возможность выиграть призы и подарки для ВСЕГО класса!
ПОБЕДИТЕЛИ получают дипломы, кубки, призы и подарки!
РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД – благодарственные письма за подготовку команд и участие в квесте «Уралсталкер-2019»!