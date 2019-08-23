Рейтинг@Mail.ru
Мобильные новостиОсень Уральского следопыта-2019 Автор: - 23.08.2019
Майский экстрим квест СТАЛКЕР-66 переправа перила
Комментариев нет

Осень Уральского следопыта 2019

21 сентября в столице Урала стартует молодёжный фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма.

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

квест сталкер-66

квест сталкер-66

Квест включает в себя более 50 различных конкурсных этапов.

Правила квеста

На старте каждая команда спасателей получает карту-схему с обозначенными контрольными пунктами, которые необходимо пройти, бегунок участника с перечисленными для прохождения баллами.

Задача команды за время квеста набрать максимальное количество баллов, проходя конкурсные этапы, используя пятиуровневую систему.

• При прохождении каждого этапа вам выставляются баллы от 1 до 5. 

На прохождения квеста  командам отводится 3 часа. Старт для участников всех возрастных групп общий. Порядок, последовательность и количество прохождения этапов каждая команда выбирает самаПрохождение всех этапов не обязательно! Финиш в 14:00 в Штабе квеста.

Руководители, или капитаны команд сдают бегунки участников  14:00.

В каждой возрастной категории побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов.

Возрастные категории

1 категория – школьники 5-8 классов

2 категория – школьники 9-11 классов

3 категория – студенты колледжей и техникумов

4 категория – студенты высших учебных заведений

5 категория – представители военно-патриотических клубов

6 категория – разновозрастные команды

В организации принимают участие:

- редакция журнала «Уральский Следопыт»,

- Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга

- Комитет по Молодёжной политике Администрации г. Екатеринбурга

- Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

- Молодёжный клуб Русского Географического Общества,

- Свердловское отделение ДОСААФ России

Предварительный сценарный план проведения фестиваля

Осень Уральского следопыта

21 сентября 2019 года

Время проведения Содержание мероприятия Место проведения
09:00 - 10:45 Регистрация участников квеста Плотинка, Исторический сквер
10:45 Построение участников квеста. Открытие Плотинка, Исторический сквер, сцена
11:00 Общий СТАРТ Исторический сквер, Набережная городского пруда
14:00 Финиш квеста Исторический сквер
14:00-15:00 Полевая кухня. Горячее питание участников фестиваля
Культурная программа участников квеста.
Подсчет результатов		  Исторический сквер
15:00-16:00 Поздравление и награждение победителей, вручение сертификатов участникам и руководителям Плотинка, Исторический сквер

В организации этапов задействованы студенты и преподаватели всех ведущих вузов Екатеринбурга.

ВСЕ УЧАСТНИКИ КВЕСТА , прошедшие своевременно предварительную регистрацию, получают традиционные сертификаты участников, ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ, журналы «Уральский следопыт», возможно организованное горячее питание (полевые кухни), посещение музеев Екатеринбурга, возможность выиграть призы и подарки для ВСЕГО класса!

ПОБЕДИТЕЛИ получают дипломы, кубки, призы и подарки!

РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД – благодарственные письма за подготовку команд и участие в квесте «Уралсталкер-2019»!

Квест Uralstalker

Этапы Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

Познакомься с историей Урала


Tags:, ,
Осень Уральского следопыта 2019 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru