28.05.2017
г. Екатеринбург, Кировский район
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Мартыненко Михаил (12)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|5 В класс
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Авдейкина Анна (11)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|5 В класс
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Каргина Виктория (11)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Телефон сотовый
|+79122077022
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Погорейко Ольга (Безбородова Алина) (11/11)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|5 А класс (5 Б)
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Рыбникова Ксения (12)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|5 А класс
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Майкова Мария Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|Учитель технологии
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Участие в проектах Уральского следопыта ранее
(отметить или выделить)
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
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