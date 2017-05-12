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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: stalker - 12.05.2017
Запутанная биография
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Морошка

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

 

г. Екатеринбург, Кировский район

 

Руководитель артели

Фамилия, имя Мартыненко Михаил (12)
Место работы/учебы МАОУ – Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 5 В класс

 

1 участник артели

Фамилия, имя Авдейкина Анна (11)
Место работы/учебы МАОУ – Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 5 В класс

 

2 участник артели

Фамилия, имя Каргина Виктория (11)
Место работы/учебы МАОУ – Гимназия №45
Телефон сотовый +79122077022

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Погорейко Ольга (Безбородова Алина) (11/11)
Место работы/учебы МАОУ – Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 5 А класс (5 Б)

 

4 участник артели

Фамилия, имя Рыбникова Ксения (12)
Место работы/учебы МАОУ – Гимназия №45
Класс/курс/ Должность 5 А класс

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Майкова Мария Александровна
Место работы/учебы МАОУ – Гимназия №45
Класс/курс/ Должность Учитель технологии

Участие в проектах Уральского следопыта ранее

(отметить или выделить)

 Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16

 

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

 

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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