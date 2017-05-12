Меридиан-71

28.05.2017
Населенный пункт Екатеринбург
Руководитель артели
|Фамилия, имя, отчество
|Акулов Денис
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|11а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Яркиева Айгуль
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|11а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Иванов Никита
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|11а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 16
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Чукреева Полина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|11а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Гогузева Дарья
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|11а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
Куратор артели
|Фамилия, имя
|Бурухина Людмил Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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Ледовый штурм 17
КрымНаш 17
Сын неба – где ты?