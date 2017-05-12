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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Бурухина Людмила Александровна - 12.05.2017
Запутанная биография
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Меридиан-71

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Населенный пункт       Екатеринбург

 

Руководитель артели

Фамилия, имя, отчество Акулов Денис
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 11а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

1 участник артели

Фамилия, имя Яркиева Айгуль
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 11а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

 

2 участник артели

Фамилия, имя Иванов Никита
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 11а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 16

 

3 участник артели

Фамилия, имя Чукреева Полина
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 11а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

 

4 участник артели

Фамилия, имя Гогузева Дарья
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 11а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

 

Куратор  артели

Фамилия, имя Бурухина Людмил Александровна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность Учитель географии
Участие в проектах Уральского следопыта ранее Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

Ледовый штурм 17

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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