28.05.2017
Населенный пункт г. Екатеринбург, Кировский район
Руководитель артели
|Фамилия, имя
|Трушин Евгений (13)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|6 В класс
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Заозерова Дарья
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|6 Б класс
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Леонтьева Таисия (13)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|6 В класс
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Широкова Ева
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|6 А класс
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Самарина Юлия (Захарова Виктория)
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|6 Г класс (6 Б класс)
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Майкова Мария Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ – Гимназия №45
|Класс/курс/ Должность
|Учитель технологии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16