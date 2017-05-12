28.05.2017
Екатеринбург
Командир артели
|Фамилия, имя
|Платунова Ксения
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|9 б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Кудайберген Анжела
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|9 б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Качалов Алексей
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|9 б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Ковалев Кирилл
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|9 б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Караваев Михаил
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|9 б
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
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Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
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КрымНаш 17
Сын неба – где ты?
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Бурухина Людмил Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии
|Участие в проектах Уральского следопыта
|Осень Уральского следопыта 15
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Майский экстрим 16
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