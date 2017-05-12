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Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Бурухина Людмила Александровна - 12.05.2017
Запутанная биография
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Альянс

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Командир артели

Фамилия, имя Платунова Ксения
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 9 б
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 15

______________

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

1 участник артели

Фамилия, имя Кудайберген Анжела
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 9 б
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

2 участник артели

Фамилия, имя Качалов Алексей
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 9 б
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

3 участник артели

Фамилия, имя Ковалев Кирилл
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 9 б
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

4 участник артели

Фамилия, имя Караваев Михаил
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 9 б
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 15

______________

Майский экстрим 16

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

КрымНаш 17

Сын неба – где ты?

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Бурухина Людмил Александровна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность Учитель географии
Участие в проектах Уральского следопыта  Осень Уральского следопыта 15

Майский экстрим 16


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