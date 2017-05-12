28.05.2017
Екатеринбург
Командир артели
|Фамилия, имя
|Пазик Анна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|10а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|
День Героев 16
Осень Уральского следопыта 16
|
Крым Наш 17
Сын неба – где ты?17
1 участник артели
|Фамилия, имя
|Григорян Кристина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|10 а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|
Крым Наш 17
Сын неба – где ты?17
2 участник артели
|Фамилия, имя
|Велижанцева Алина
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|10а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|
Крым Наш 17
Сын неба – где ты?17
3 участник артели
|Фамилия, имя
|Гончаров Егор
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|10а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|День Героев 16
|
Крым Наш 17
Сын неба – где ты?17
4 участник артели
|Фамилия, имя
|Корней Никита
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|10а
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|
Осень Уральского следопыта 16
День Героев 16
Куратор артели
|Фамилия, имя, отчество
|Бурухина Людмил Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №71
|Класс/курс/ Должность
|Учитель географии
|Участие в проектах Уральского следопыта ранее
|
Осень Уральского следопыта 16
Ледовый штурм 17
|
Крым Наш 17
Сын неба – где ты?17
Осень Уральского следопыта 15
|
День Героев 16
Майский экстрим 16
Миссия квеста URALSTALKER
Этапы квеста URALSTALKER
Заявка на участие в квесте URALSTALKER
Зарегистрировавшиеся команды
Программа фестиваля
Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017
Страницы: 1 2