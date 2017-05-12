Рейтинг@Mail.ru
Мобильные новостиквест Сталкер-66 Автор: Бурухина Людмила Александровна - 12.05.2017
Запутанная биография
Комментариев нет

Феникс

URALSTALKER-ME17

28.05.2017

Екатеринбург

 

Командир артели

Фамилия, имя Пазик Анна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 10а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

День Героев 16

Осень Уральского следопыта 16

Крым Наш 17

Сын неба – где ты?17

 

1 участник артели

Фамилия, имя Григорян Кристина
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 10 а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

Крым Наш 17

Сын неба – где ты?17

 

2 участник артели

Фамилия, имя Велижанцева Алина
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 10а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

Крым Наш 17

Сын неба – где ты?17

 

 

3 участник артели

 

Фамилия, имя Гончаров Егор
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 10а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее День Героев 16

Крым Наш 17

Сын неба – где ты?17

 

4 участник артели

Фамилия, имя Корней Никита
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность 10а
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

День Героев 16

 

Куратор  артели

Фамилия, имя, отчество Бурухина Людмил Александровна
Место работы/учебы МАОУ СОШ №71
Класс/курс/ Должность Учитель географии
Участие в проектах Уральского следопыта ранее

Осень Уральского следопыта 16

Ледовый штурм 17

Крым Наш 17

Сын неба – где ты?17

Осень Уральского следопыта 15

День Героев 16

Майский экстрим 16

Миссия квеста URALSTALKER

Этапы квеста URALSTALKER

Заявка на участие в квесте URALSTALKER

Зарегистрировавшиеся команды

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


Страницы: 1 2
Tags:, , , , ,
Феникс 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования